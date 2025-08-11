Cách cặp vợ chồng ở Đà Nẵng mua nhà, mua vàng với mức thu nhập 27 triệu/tháng

Thu nhập 27 triệu/tháng mà nuôi con nhỏ, thì cố gắng mua được nhà thôi, nhiều khi cũng thấy “quá sức”? Đó là điều phần lớn chúng ta thường nghĩ khi đặt con số 27 triệu cùng mục tiêu mua nhà.

Tuy nhiên việc gì cũng có ngoại lệ cả. Với mức thu nhập 27 triệu/tháng, cặp vợ chồng ở Đà Nẵng trong câu chuyện dưới đây, không chỉ mua được nhà, mà còn mua vàng và bạc tích sản! Minh chứng cho câu nói “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm” là đây chứ không đâu xa vời.

Chồng tiêu vặt 500k/tháng, chi tiêu cả nhà hết đúng 10 triệu

Trong bài tâm sự của mình, cô vợ cho biết chồng (sinh năm 1994) hiện đang làm kỹ sư xây dựng, lương 20,5 triệu/tháng. Cô ở nhà lo cơm nước và chăm con, kết hợp làm bánh để bán, cũng kiếm được 7 triệu/tháng. Mỗi tháng, chồng cô chỉ giữ lại 500k để tiêu vặt, còn lại đưa hết cho vợ.

Số vàng, bạc mà cô đã tích lũy được từ đầu năm đến giờ

“Bọn em còn đang nợ bố mẹ 2 bên 200 triệu tiền vay mua nhà, ông bà không lấy lãi và cũng chưa giục trả gấp. Hàng tháng em cầm 27 triệu thì chi tiêu gia đình hết khoảng 10 triệu. Còn lại thì em trích ra 3,5 triệu để mua vàng. Em thường mua nhẫn 3 phân nhưng nhiều khi ra tiệm vàng họ chỉ có nhẫn 5 phân, nên lại cố mua 5 phân. Phần còn lại thì em gom góp để trả nợ mua nhà.

Chi tiêu hàng tháng của vợ chồng em thì cũng không nhiều.

- Tiền học của con: 4 triệu

- Sữa, bỉm cho con: 1 triệu

- Tiền ăn: 3 triệu, có bà ngoại hay gửi đồ lên cho nên cũng đỡ được một chút

- Điện nước, xăng xe, mua sắm đồ dùng hoặc phát sinh: 2 triệu

Vợ chồng em cố gắng chi tiêu tiết kiệm, hiếm khi ăn ngoài, sáng em dậy sớm làm bánh kết hợp nấu cơm 2 vợ chồng ăn luôn, rồi chồng mang đi làm. Chồng em cũng tu chí làm ăn, ít khi nhậu nhẹt hay chơi bời gì. Kiếm bao nhiêu cũng đưa hết cho vợ” - Cô viết.

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người phải “vỗ tay” cho nỗ lực tiết kiệm, quản lý chi tiêu của cô vợ này. Thu nhập 27 triệu mà vừa mua nhà, vừa trả nợ, vừa nuôi con nhỏ, lại vừa mua vàng - bạc tích sản nữa, thì quả thực không khen không được.

Ảnh minh họa

“Nể bạn vợ 1 phần thì nể việc vợ chồng đồng lòng vun vén cùng nhau 10 phần. Chứ vợ tiết kiệm cỡ nào mà chồng không ủng hộ, không đưa lương hoặc chi tiêu nhiều thì cũng không được” - Một người bày tỏ.

“Ôi đỉnh thu nhập 27 triệu mà mua nhà nợ có 200 triệu còn mua được vàng nữa… Chả bù cho nhà mình cũng 1 con nhỏ thu nhập 32-35 triệu mà có tháng còn không tiết kiệm nổi” - Một người cảm thán.

“Như này là vợ chồng không ra ngoài hẹn hò, không đi chơi, không mua sắm gì luôn ấy. Tiết kiệm thì tốt nhưng thi thoảng cũng nên ra ngoài ăn uống, vừa đưa con đi chơi vừa thay đổi không khí cho mới mẻ nha mom. Chứ tháng nào cũng tiết kiệm vậy lâu dài sợ cũng ngộp thở í” - Một người khuyên.

Làm sao để tối ưu khoản tiền tiết kiệm được mỗi tháng?

Với những người đang đều đặn tiết kiệm được một khoản tiền hàng tháng, việc phân bổ số tiền này vào các kênh khác nhau là việc quan trọng và vô cùng cần thiết. Dù là đầu tư hay tiết kiệm thì việc "không bỏ hết trứng vào 1 giỏ" vẫn là nguyên tắc vàng.

Ngân sách có thể nhiều, có thể ít, chỉ cần đảm bảo danh mục được đa dạng là yên tâm "tiền đẻ ra tiền".

1 - Xây dựng quỹ dự phòng

Quỹ dự phòng đóng vai trò như một chiếc phao cứu sinh, bảo vệ bạn khỏi những biến động bất ngờ của cuộc sống. Bạn có thể cân nhắc cất khoản tiền dự phòng này vào các gói tiết kiệm ngắn hạn, khoảng 1 -2 tháng để tối ưu tỷ suất sinh lời, mà vẫn đảm bảo được tính thanh khoản cao: Có thể rút ra bất cứ khi nào có việc đột xuất, phát sinh.

2 - Đầu tư sinh lời

Sau khi đã xây dựng được khoản quỹ dự phòng tương đương 3-6 tháng tiền sinh hoạt phí cơ bản, bạn có thể cân nhắc phân bổ tiền vào các kênh đầu tư sinh lời an toàn như chứng khoán, chứng chỉ quỹ hoặc vàng.

Ảnh minh họa

Chứng khoán mang đến cơ hội tăng trưởng vốn hấp dẫn, nhưng đòi hỏi bạn phải có kiến thức và khả năng chấp nhận rủi ro. Trong khi đó, chứng chỉ quỹ là lựa chọn phù hợp cho những người muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư nhưng lại chưa có nhiều kinh nghiệm, kiến thức. Còn vàng thì quá rõ rồi, là kênh trú ẩn an toàn trong giai đoạn kinh tế có nhiều biến động.

3 - Đầu tư cho bản thân

Đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhất và bền vững nhất. Đừng bao giờ tiếc tiền nâng cao kiến thức, kỹ năng và mở rộng mạng lưới quan hệ. Tham gia các khóa học chuyên môn, học ngoại ngữ, đọc sách, tham dự hội thảo, hoặc đơn giản là dành thời gian cho những hoạt động giúp bạn phát triển bản thân. Những khoản đầu tư này không chỉ giúp gia tăng thu nhập trong tương lai, mà còn mang lại các mối quan hệ chất lượng, sự tự tin và hạnh phúc trong cuộc sống.