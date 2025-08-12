Lương chưa về vẫn mua sắm thoải mái, Gen Z đang chi tiêu linh hoạt và thông minh với cách thanh toán này!

Gen Z và cơn đau đầu "muốn tiêu nhưng ví cạn" mỗi cuối tháng

"Cứ cuối tháng là mình bắt đầu tính toán lại mọi chi tiêu. Lương thì chưa về, nhưng bao thứ thiết yếu phải mua chưa kể đồ mỹ phẩm, skincare cũng sắp hết. Mình đành tạm gác lại đa số nhu cầu này", Trần Thảo My (20 tuổi, sinh viên tại TP.HCM) chia sẻ về nỗi "ám ảnh" chi tiêu cuối tháng.

Không còn cảnh "vay tạm bạn", "mượn ví bố mẹ" hay tạm dừng một số khoản chăm sóc bản thân vì chưa đến ngày nhận lương, nhiều bạn trẻ ngày nay lựa chọn hình thức chi trước trả sau qua thẻ tín dụng như một giải pháp tài chính linh hoạt. Đặc biệt, khi tính năng thanh toán bằng mã VNPAY-QR cho phép người dùng chọn nguồn tiền từ thẻ tín dụng ngay trên ứng dụng ngân hàng, trải nghiệm này càng được Gen Z ưa chuộng hơn nhờ sự đơn giản, nhanh chóng và không cần mang theo thẻ vật lý.

Từ quán quen đến vỉa hè, thanh toán gọn nhẹ – an toàn – tối ưu trải nghiệm với tính năng quét VNPAY-QR chọn nguồn tiền từ thẻ tín dụng.

Lợi ích cực chill cho Gen Z năng động

Việc mở rộng tiện ích quét mã VNPAY-QR với nguồn tiền từ thẻ tín dụng đã giúp người dùng trẻ chi tiêu linh hoạt hơn. Từ những chuỗi cà phê quen thuộc đến nhà hàng, cửa hàng thời trang, siêu thị hay các điểm mua sắm yêu thích của Gen Z, đều có thể dễ dàng thanh toán. Tính năng này đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại, giúp Gen Z chủ động tài chính, tối ưu ưu đãi, đồng thời vẫn đảm bảo trải nghiệm an toàn, bảo mật cao.

Ngoài sự tiện lợi trong thao tác, hình thức thanh toán này còn mang đến loạt ưu đãi hấp dẫn. Người dùng có thể đồng thời hưởng chương trình khuyến mại từ ngân hàng phát hành thẻ và VNPAY như hoàn tiền, giảm giá hoặc mã ưu đãi độc quyền. Điều này giúp Gen Z dễ dàng "săn deal", kiểm soát tài chính thông minh mà vẫn đảm bảo phong cách sống năng động, hiện đại.

Gen Z thoải mái trải nghiệm không lo bị giới hạn bởi số dư tài khoản với tính năng quét VNPAY-QR, chọn nguồn tiền từ thẻ tín dụng.

"Mình thích nhất là có thể xem lại hết các khoản chi ngay trên app ngân hàng hoặc app VNPAY. Vừa dễ kiểm soát, vừa không lo lỡ tay tiêu quá đà. Gen Z bọn mình giờ không chỉ sống hiện đại mà còn phải chi tiêu thật thông minh nữa", - Ngọc Minh (22 tuổi, nhân viên sáng tạo tại Hà Nội)

Không cần phải đánh đổi giữa "sống chất" và "sống sót qua cuối tháng", Gen Z ngày nay vẫn có thể tận hưởng lối sống hiện đại nhờ việc chủ động trong lựa chọn phương thức thanh toán, khả năng chi tiêu linh hoạt và nắm bắt ưu đãi khiến việc "sống chill" trở nên nhẹ tênh.

Với Gen Z, sống trọn vẹn không có nghĩa là chi tiêu thiếu kiểm soát. Chọn thanh toán bằng thẻ tín dụng khi quét VNPAY-QR chính là "vũ khí bí mật" để vừa chill hết nấc, vừa giữ tài chính tự chủ. Sắm thông minh, sống phong cách, gen Z làm được cả hai, chỉ với một cú quét QR.

