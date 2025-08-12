Fandom Yêu Nước chính thức “debut”: Đừng bỏ lỡ bất kỳ hoạt động nào!

Hưởng ứng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, VCCorp khởi xướng, Kênh 14 sáng tạo và truyền thông chuỗi hoạt động sáng tạo với góc nhìn trẻ trung, mới mẻ mang tên Fandom Yêu Nước. “Fandom” không chỉ là một chiến dịch, mà là cả một cộng đồng - nơi những trái tim chung nhịp đập, cùng gắn kết và lan tỏa tinh thần Việt theo cách riêng.

Fandom Yêu Nước này đông vui và nhiệt huyết quá đi. Nguồn: Minh Đại

Gia nhập Fandom Yêu Nước, bạn sẽ tìm thấy những “đồng đội” chung đam mê, cùng hòa mình vào không khí tự hào, để khẳng định: Fandom đông đảo và trung thành nhất chính là Fandom Yêu Nước.

Ngay tại sự kiện ra mắt, Booth Yêu Nước đã trở thành tâm điểm check-in của giới trẻ. Từ những góc chụp đẹp, minigame vui nhộn cho đến bộ sưu tập Yêu Nước “đẹp-độc-lạ”, ai ghé qua cũng muốn để lại một dấu ấn thật riêng.

Nơi đây nhanh chóng trở thành địa điểm check-in yêu thích của giới trẻ.

Chưa dừng lại ở đó, Fandom Yêu Nước còn mở ra chuỗi hoạt động kéo dài online lẫn offline, để bất kỳ ai - dù ở Hà Nội, TP.HCM hay bất cứ đâu, cũng đều có thể tạo nên một cộng đồng sôi động, trẻ trung và gắn kết. Fandom Yêu Nước vừa bắt đầu, nhưng cơn sóng nhiệt này chắc chắn sẽ còn lan xa.

Nhanh chóng CẬP NHẬT NGAY chuỗi hoạt động sáng tạo và kết nối nằm trong dự án Fandom Yêu Nước, để không bỏ lỡ một trải nghiệm nào!

Chuỗi các hoạt động sáng tạo lan tỏa tinh thần yêu nước, gồm có:

Bộ sưu tập Yêu Nước - khoác lên mình niềm tự hào dân tộc: Với sắc đỏ chủ đạo, biểu tượng của khát vọng, tinh thần quả cảm và niềm tự hào dân tộc - bộ sưu tập Yêu Nước gồm áo thun, túi tote, khăn bandana được thiết kế như một cách người trẻ thể hiện tình yêu nước theo phong cách hiện đại, gần gũi với đời sống hằng ngày.

Bộ sưu tập này sẽ được Kenh14 giới thiệu tại các sự kiện lớn trong không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, bao gồm: Chương trình nghệ thuật chính luận Tổ Quốc Trong Tim (ngày 10/8); Các Trạm Yêu Nước dọc tuyến đường diễu binh (từ ngày 27/8 đến 2/9); Festival Tọa Độ Tự Hào tại công viên Thống Nhất (từ ngày 30/8 đến 2/9).

Người dân thích thú check-in với các item trong Bộ sự tập Yêu Nước, gồm: áo thun, túi tote, khăn bandana tại sự kiện.

Tại các điểm đồng hành này, người tham gia có thể trực tiếp tham gia trải nghiệm, chụp ảnh check-in và có cơ hội nhận bộ sưu tập Yêu Nước như một món quà tinh thần đặc biệt, cùng nhau lan tỏa tình yêu Tổ quốc trong từng khoảnh khắc đáng nhớ.

Xem toàn bộ cách nhận được Bộ sưu tập Yêu Nước tại đây.

Trang web Fandom Yêu Nước - Nơi kết nối cộng đồng yêu nước: Microsite [fandomyeunuoc.kenh14.vn] là nơi tổng hợp toàn bộ thông tin của fandom đông nhất Việt Nam - Fandom Yêu Nước. Một điểm đến nơi mỗi cá nhân đều có thể tham gia, tương tác và lan tỏa tinh thần yêu nước theo cách riêng, cùng cộng đồng kết nối bởi tình yêu dành cho đất nước thông qua chuỗi hoạt động sáng tạo, hướng đến một "fanservice" toàn diện nhất cho tất cả mọi người đi đu "concert quốc gia".

Khi tham gia, mỗi người sẽ được cấp một ID Yêu Nước cá nhân, có thể chia sẻ trên mạng xã hội để lan tỏa niềm tự hào là thành viên fandom của Tổ quốc.

Fandom Yêu Nước là nơi kết nối cộng đồng những người yêu Nước trên khắp mọi miền của Tổ quốc.

Tại đây, người dùng có thể: Tham gia hoạt động Chào cờ online - một khoảnh khắc kết nối tinh thần vào mỗi sáng, nơi người tham gia có thể bày tỏ lòng tự hào, gửi lời chúc tới đất nước và nhận cơ hội sở hữu những phần quà từ bộ sưu tập Yêu Nước; Kết nối và giao lưu với cộng đồng fan yêu nước, trong đó có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, người truyền cảm hứng và các nhân vật ảnh hưởng, những người cũng mang trong mình tình yêu lớn với đất nước; Cập nhật liên tục các hoạt động, sự kiện ý nghĩa trên toàn quốc để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào cùng đồng hành.

Chuỗi các hoạt động kết nối tình yêu nước trên quy mô lớn, gồm có:

Phủ đỏ tình yêu nước trên khắp các không gian công cộng: Từ những bảng quảng cáo ngoài trời cho đến hệ thống frame building tại các tòa nhà trung tâm, hình ảnh và thông điệp từ dự án Fandom Yêu Nước sẽ hiện diện rực rỡ, tạo nên một không khí tự hào và kết nối xuyên suốt mọi nẻo đường.

Thể hiện và lưu giữ niềm tự hào Việt Nam tại booth Fandom Yêu Nước: Các booth Fandom Yêu Nước sẽ đồng hành tại 2 sự kiện nghệ thuật lớn trong dịp lễ kỷ niệm trọng đại lần này là Tổ Quốc Trong Tim kết hợp cùng báo Nhân Dân tại SVĐ Mỹ Đình và Festival Tọa Độ Tự Hào kết hợp cùng Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Công viên Thống Nhất.

Đây hứa hẹn sẽ là nơi để người tham gia: Ghi lại khoảnh khắc tự hào bên lá cờ đỏ sao vàng; Check-in cùng bạn bè, cùng nhau lan tỏa tình yêu nước theo cách hiện đại; Nhận quà tặng từ bộ sưu tập Yêu Nước, như một món quà tinh thần đậm dấu ấn cá nhân.

Tiếp sức cho tình yêu quốc gia tại Trạm Yêu Nước: Trạm Yêu Nước ra đời với mong muốn hỗ trợ người tham gia trên hành trình tham dự “concert quốc gia” cả về thể chất lẫn tinh thần, khơi gợi và lan tỏa lòng yêu nước, kết nối và gắn bó trong cộng đồng, tạo nên những kỷ niệm đẹp cho mọi người trong ngày lễ trọng đại của Tổ quốc.

15 Trạm Yêu Nước sẵn sàng tiếp sức cho tất cả mọi người dọc tuyến đường diễu binh, diễu hành bắt đầu từ ngày 30/8 đến 2/9 với các hoạt động thú vị: Tô điểm cho diện mạo của thành phố Hà Nội trong dịp lễ chào mừng thông qua các tác phẩm nghệ thuật kết hợp với các artist (Hồ Phú Vinh, Cohe, Huy Teng Meng, Phạm Ngọc Thái Linh), cùng các nghệ sĩ show giải trí đình đám; Nơi check-in của khán giả cùng các ấn phẩm tuyên truyền nhằm lan toả tình yêu nước và tự hào dân tộc; Phục vụ nhân dân tham gia đại lễ: nước uống, chỗ ngồi… ưu tiên những người có công với cách mạng, người già, trẻ em.

Fancam - Tôn vinh những người hùng thầm lặng của Tổ quốc: Hoạt động fancam ghi lại và chia sẻ những khoảnh khắc chân thực, sống động về hình ảnh các chiến sĩ, sĩ quan, lực lượng cảnh sát,... và những người đang ngày đêm cống hiến vì sự bình yên của đất nước.

Những thước phim, bức ảnh này sẽ được tổng hợp thành các "hub ảnh" đặc biệt trên microsite Fandom Yêu Nước, nhằm lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống yêu nước và bảo vệ Tổ quốc.

Đừng bỏ lỡ bất kỳ hoạt động nào của dự án lần này nhé.

Zone “80 Đẹp Lắm” trên website a80.hanoi.gov.vn: Zone “80 Đẹp Lắm” tổng hợp toàn bộ các nội dung social media từ đại chúng cùng Fandom Yêu Nước hưởng ứng chuỗi hoạt động hướng tới sự kiện A80, để thấy được tình yêu nước lan tỏa và truyền cảm hứng đến mỗi người Việt Nam, cùng tự hào và chung vui cùng ngày vui của đất nước.

Đối tác truyền thông chính MV và Capcut template: Là hoạt động phối hợp cùng Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhằm truyền tải những thông điệp yêu nước sâu sắc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong trái tim mỗi người trẻ. MV sẽ là một tác phẩm nghệ thuật truyền cảm hứng mạnh mẽ, trong khi Capcut template sẽ tạo điều kiện để cộng đồng dễ dàng chia sẻ, lan tỏa những khoảnh khắc thể hiện tình yêu Tổ quốc một cách sáng tạo và gần gũi nhất trên các nền tảng mạng xã hội.

Fandom Yêu Nước không chỉ là một dự án, mà là lời khẳng định đầy tự hào về bản sắc Việt, rằng ở bất kỳ thời đại nào, người trẻ Việt Nam vẫn luôn giữ trong tim mình một niềm tin, một tinh thần đoàn kết, một tình yêu bền bỉ với đất nước.

Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không tham gia vào dự án Fandom Yêu Nước do VCCorp khởi xướng, Kenh14 sáng tạo và truyền thông. Để tất cả người Việt Nam cùng chung một “fandom” gắn kết bởi tình yêu Tổ quốc.