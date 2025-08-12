CLIP: Đến Booth Fandom Yêu Nước khui trúng “sít rịt” khăn, túi, áo đang hot rần rần, gặp ai cũng muốn khoe

“Làm gì có chuyện đã đi đu concert miễn phí vé lại còn được nhận quà mang về?”

Câu trả lời là: CÓ!

Với bằng chứng rõ ràng, Booth Fandom Yêu Nước đã trở thành tâm điểm sôi động tại concert Tổ Quốc Trong Tim, diễn ra tối 10/8 tại SVĐ Mỹ Đình. Đây là chuỗi hoạt động sáng tạo do Kênh 14 khởi xướng, mang góc nhìn trẻ trung, hưởng ứng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tại sự kiện, Booth Fandom Yêu Nước thu hút đông đảo người tham gia với hoạt động check-in, chơi game và trải nghiệm thú vị, mang đến cơ hội nhận các vật phẩm độc đáo như áo thun, khăn bandana, và túi tote từ bộ sưu tập Yêu Nước.

Xin vía sở hữu các item Yêu Nước như các bạn này! (Clip: Hải My)

Ngay sau khi nhận quà, nhiều bạn trẻ đã sử dụng để đu concert luôn cho nóng. Có người dùng khăn bandana quàng cổ, có người buộc khăn vào túi cá nhân và có người lại sử dụng túi luôn,... Không ít nhóm bạn tranh thủ chụp ảnh tập thể, lưu lại khoảnh khắc diện trọn bộ item của bộ sưu tập Yêu Nước.

Với thiết kế dễ mix đồ và ý nghĩa đặc biệt, những món đồ này đã trở thành điểm nhấn phong cách lẫn tinh thần cho khán giả, hoà vào sắc đỏ của 50.000 người ở SVĐ Mỹ Đình, tạo nên không khí sôi động và tự hào.

Chia sẻ với chúng tôi, Thuỳ Linh (sinh năm 2006, đến từ Ninh Bình) cho biết sau khi tham gia mini game và trả lời câu hỏi, cô bạn đã được nhận túi Yêu Nước. “Mình cảm thấy túi khá chắc chắn và đẹp. Hiện tại mình đã sử dụng luôn, cho các đồ đạc mà mình mang theo vào trong túi để đựng” - Thuỳ Linh nói.

Thùy Linh (bên phải) và bạn

Hưng Đoàn (sinh năm 2003) cũng chuẩn bị khá kỹ càng khi đến với Fandom Yêu Nước và concert Tổ Quốc Trong Tim. Anh chàng đeo khăn quàng đỏ và lại tình cờ trúng “sít rịt” một chiếc khăn bandana. Khi hỏi có đổi món quà này lấy áo Yêu Nước hoặc túi Yêu Nước không thì anh chàng: “Mình nghĩ là cũng khó đấy!”.

“Mình trúng chiếc túi Yêu Nước rất xinh lại còn tiện ích nữa. Và mình nghĩ là sau concert thì mình sẽ đeo túi đi học luôn” - Việt Hoàng (sinh viên năm 2, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông) bày tỏ niềm vui.

Hưng Đoàn

Việt Hoàng

Sự thích thú của khán giả với bộ sưu tập Yêu Nước không chỉ dừng lại ở việc sử dụng luôn mà nhiều người còn flex ngay giữa concert Tổ Quốc Trong Tim. Trong màn focus cam của concert, khăn bandana Yêu Nước đã được khán giả giơ cao để bày tỏ sự tự hào, mê quá là mê!

Khăn bandana Yêu Nước trên focus cam của concert

Có thể thấy, dù mới ra mắt, song bộ sưu tập Yêu Nước đã chiếm trọn tình cảm của mọi người, xem đây là cách cùng nhau lan toả tình yêu nước theo kiểu trẻ trung và gần gũi nhất. Nếu chưa có may mắn sở hữu các item Yêu Nước thì đừng lo, còn 3 cách dưới đây để có bộ sưu tập này nhé!

- Tương tác trên microsite Fandom Yêu Nước. Sau khi microsite chính thức ra mắt, các thành viên Fandom Yêu Nước tham gia chuỗi hoạt động trên microsite sẽ được tích điểm và đổi quà. Song song với đó là hoạt động Chào Cờ Online diễn ra mỗi ngày trên microsite đem đến cơ hội quay gacha trúng quà. Đổi quà tại Booth Fandom Yêu Nước đặt ở sự kiện kỷ niệm tại công viên Thống Nhất, diễn ra từ ngày 30/8 - 2/9.

- Tham gia hoạt động trực tiếp ở Booth Fandom Yêu Nước tại công viên Thống Nhất từ ngày 30/8 - 2/9 để có cơ hội nhận quà Yêu Nước nhé!

- Tham gia hoạt động check-in, chơi minigame tại 10 Trạm Yêu Nước trong suốt thời gian diễn ra sự kiện tổng duyệt và chính thức diễu binh tại các tuyến phố.

Không khí sôi động tại Booth Fandom Yêu Nước (Clip: NXH)





Khán giả thích thú check-in với các item Yêu Nước tại sự kiện