Ùn ùn kéo đến Booth Fandom Yêu Nước tại SVĐ Mỹ Đình, săn bằng được combo khăn - túi - áo hot nhất lúc này

Từ chiều 10/8, tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, Booth Fandom Yêu Nước trở thành điểm hẹn thu hút đông đảo người đến checkin, chụp ảnh, tham gia mini game để nhận bộ sưu tập Yêu Nước (merch Yêu Nước). Đây là hoạt động trải nghiệm đầu tiên trong dự án Fandom Yêu Nước do Kênh 14 khởi xướng, hưởng ứng lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Ùn ùn kéo đến Booth Fandom Yêu Nước tại Mỹ Đình, săn bằng được combo khăn - túi - áo hot nhất lúc này (Clip: Trúc Hà)
Rất đông bạn trẻ có mặt từ sớm, xếp hàng và tham gia các hoạt động tại Booth Fandom Yêu Nước
Booth Fandom Yêu Nước bắt đầu đón những lượt khách đầu tiên lúc 16h, trước khi diễn ra đêm concert Tổ Quốc Trong Tim. Từ sớm, hàng trăm bạn trẻ đã xếp hàng trải nghiệm photobooth A80 để chụp ảnh lấy ngay, chơi mini game nhận quà, cầm banner cổ vũ và thưởng thức đồ uống miễn phí.
Rất niều bạn trẻ đến Booth Yêu Nước để "săn" bộ sưu tập Yêu Nước đang hot khắp MXH. Đừng quên cách để nhận được những item xinh xắn, đỏ rực và vô cùng "ăn ảnh" này chính check-in và chơi minigame lại Booth Fandom Yêu Nước nhé!
Review nhanh của các thành viên Fandom Yêu Nước khi nhận bộ sưu tập Yêu Nước (Clip: Phạm Huyền)
Nhiều người tham gia hoạt động để nhận các item trong bộ sưu tập Yêu Nước
Ai cũng rạng rỡ check-in với photobooth
Sau Mỹ Đình, Booth Fandom Yêu Nước sẽ tiếp tục xuất hiện tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) từ ngày 30/8 đến 2/9, đồng thời có mặt tại 10 Trạm Yêu Nước trên tuyến diễu hành từ 27/8 đến 2/9. Song song đó, microsite Fandom Yêu Nước chũng chính thức mở từ ngày 10/8 để người tham gia tích điểm, quay gacha và đổi quà.
Các thành viên Fandom Yêu Nước lưu lại để nhanh chóng tham gia nhé!
Một số hình ảnh khác tại booth Fandom Yêu Nước:
Hưởng ứng tinh thần yêu nước, Kenh14.vn ra mắt dự án Fandom Yêu Nước - chuỗi hoạt động dưới góc nhìn sáng tạo của người trẻ, hòa nhịp cùng không khí thiêng liêng của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Ngày 10/8/2025, tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, trong khuôn khổ đại nhạc hội Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim, Fandom Yêu Nước chính thức được "kích hoạt" với hàng loạt hoạt động độc đáo: Khởi động website fandomyeunuoc.kenh14.vn, Ra mắt Bộ sưu tập Yêu Nước phiên bản giới hạn, Khu vực chụp ảnh lấy ngay theo concept kỷ niệm A80, Nhiều trò chơi tương tác và thử thách hấp dẫn dành riêng cho cộng đồng yêu nước thế hệ mới.