Loạt gái xinh nổi bần bật giữa concert, 50.000 người lập "kỷ lục" khoác lên mình một sắc đỏ!

Tối 10/8, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình diễn ra concert Tổ Quốc Trong Tim - sự kiện được ví như “Concert Quốc gia” với quy mô khủng - 50.000 người tham dự. Từ chiều, dòng người đã nườm nượp đổ về SVĐ Mỹ Đình. Mưa Hà Nội rơi lất phất cũng chẳng thể hạ nhiệt không khí.

Trước giờ G, cảnh tượng hàng chục nghìn người khoác chung một màu áo đỏ hoặc trắng có choàng khăn đỏ, xuất hiện tại nơi diễn ra sự kiện, tạo nên cảnh tượng đồng bộ và đẹp mắt. Có thể nói, đây là một trong những sự kiện quy tụ những người mặc chung một màu áo lớn nhất từ trước đến nay.

Đồng phục đi concert hot nhất lúc này!

Từ ngoài lối vào sự kiện đến bên trong khán đài, người người, nhà nhà khoác lên mình sắc đỏ.

Nhiều người chọn áo đỏ, sao vàng tham dự sự kiện. Ảnh: Huyền Trang.

Khu vực bên trong sân khấu ngay lúc này đây, phủ kín sắc đỏ.

Ngay từ cổng vào, từng nhóm bạn trẻ rạng rỡ xuất hiện trong màu áo đỏ hoặc trắng, khéo léo kết hợp với với các phụ kiện như nón lá, khăn choàng đỏ, kẹp tóc đỏ... khiến cho outfit thêm phần nổi bật. Một số gái xinh trang điểm tông cam đỏ, đeo lens sáng màu, chụp ảnh check-in lung linh. Trên khán đài, sắc đỏ phủ kín các hàng ghế, tạo nên cảnh tượng đẹp mắt.

Không chỉ giới trẻ, các gia đình, nhóm bạn cũng đồng loạt diện trang phục đỏ, có người chọn áo dài truyền thống.

Cùng xem thêm loạt ảnh hội gái xinh diện outfit đỏ rực "phủ kín" Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình ngày 10/8: