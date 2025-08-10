Danh tính và loạt ảnh đời thường của nữ chiến sĩ công an nhập vai “gơn phố” náo loạn Hồ Gươm

Đó là Thiếu tá Lê Thị Mai Ly, sinh năm 1988, hiện đang công tác tại Công an phường Phúc Lợi (Hà Nội).

Chiến sĩ Mai Ly xuất hiện trong tình huống giả định thuộc khuôn khổ chương trình “Ngày hội Vì Thủ đô bình yên” do Công an TP Hà Nội tổ chức vào sáng 10/8 tại khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng (phố đi bộ Hồ Gươm, phường Hoàn Kiếm). Cô nhập vai một cô gái ăn chơi, không đội mũ bảo hiểm, cùng đồng bọn lạng lách đánh võng trên đường phố.

Nhóm đối tượng này còn có hung khí và thái độ chống đối đối người thi hành công vụ. Tuy nhiên ngay sau đó, chiến sĩ Mai Ly và nhóm đối tượng nhập vai đã bị lực lượng chức năng khống chế.

Chiến sĩ Mai Ly (ngồi phía sau)

Mai Ly và các chiến sĩ nhập vai khác

Lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế nhóm đối tượng giả định

Sau khi chương trình diễn ra, những khoảnh khắc của Thiếu tá Mai Ly đã nhanh chóng viral trên MXH. Nhân vật chính cũng đăng ảnh chùm ảnh thực hiện nhiệm vụ nhập vai và chia sẻ hài hước: “Vui vậy thôi chứ cô dặn các cháu này… Nhớ đến cha mẹ vít nhẹ tay ga”.

Phía dưới bài đăng, bạn bè, người thân và cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận thích thú. Có người gọi cô là “Hoa khôi”, có người nói vui là “gơn phố” và nhiều người quen bất ngờ vì màn nhập vai có 1 - 0 - 2, khác hẳn hình ảnh đời thường.

“Diễn viên xinh nhập tâm quá chị”, “Nó high fashion mà nó street style mà nó ‘gơn phố’”, “Hôm nay, nhiều người ấn tượng với cô cảnh sát kiêm diễn viên xinh đẹp này nha”, “Thật là biểu cảm quá bác Ly ạ. Cười chết mất”, “Nữ chiến sĩ CSGT tài sắc vẹn toàn. Cực phẩm quốc gia. Nhiệm vụ nào cũng đỉnh”,... là một số lời nhắn của cư dân mạng dành cho nữ Thiếu tá.

Về phần mình, Mai Ly cũng cho biết đây là trải nghiệm nhớ đời của mình. “Cười ngất chị ạ. Đúng là trải nghiệm nhớ đời” - Cô chia sẻ với một người quen.

Thiếu tá Mai Ly (phải) và một chiến sĩ khác trước khi tham gia tình huống nhập vai

Được biết Thiếu tá Lê Thị Mai Ly xuất thân trong gia đình có truyền thống ngành công an. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành, cô từng công tác tại Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội). Hiện tại, cô làm việc tại Công an phường Phúc Lợi.

Trong công việc, nữ chiến sĩ gây ấn tượng hình ảnh trẻ trung, năng động và phong thái chuyên nghiệp. Năm 2021, Mai Ly đoạt giải Nhì cuộc thi ảnh “Nét duyên áo dài phụ nữ công an Thủ đô” và thường xuyên được cộng đồng mạng chú ý nhờ nhan sắc rạng rỡ cùng sự tận tâm trong công tác.

Trên MXH, ngoài hình ảnh trong công việc, Mai Ly còn chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường. Nếu như trong bộ quân phục, nữ chiến sĩ gây chú ý vì vẻ ngoài vững vàng, chuyên nghiệp thì bên ngoài cô lại thu hút ánh nhìn vì xinh đẹp, dịu dàng. Hiện tại, Thiếu tá Mai Ly đang có 104k người theo dõi trên Facebook.

Thiếu tá Mai Ly đang làm việc tại Công an phường Phúc Lợi

Mai Ly tham gia một số sự kiện có người nổi tiếng trên MXH

Một số hình ảnh khác của Thiếu tá Mai Ly