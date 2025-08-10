Vì sao lại gọi là A80? A80 là gì?

Thời gian gần đây, cách gọi A80 không chỉ lan tỏa trên mạng xã hội và trong cộng đồng giới trẻ, mà còn được đông đảo người dân cả nước sử dụng rộng rãi. Trước đây, A50 được dùng để chỉ Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), hay còn gọi là nhiệm vụ A50. Nay, A80 lại trở thành cụm từ thu hút sự quan tâm, chú ý của nhiều người.

Vì sao gọi là A80?

A80 là nhiệm vụ tập luyện, tham gia buổi lễ diễu binh và diễu hành cấp quốc gia với quy mô đặc biệt, diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội vào ngày 2/9/2025. Tên gọi “A80” mang ý nghĩa biểu tượng: “A” là chữ viết tắt của Anniversary (kỷ niệm), còn “80” đánh dấu cột mốc tròn 80 năm ngày thành lập đất nước.

Đây là một trong những chương trình trọng điểm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Đội hình diễu binh, diễu hành A80 gồm 18 khối đứng, 43 khối đi, trong đó có 7 khối nữ Quân đội.

Lễ diễu binh, diễu hành góp phần khẳng định vị thế, tầm vóc vĩ đại và giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của đất nước. Đồng thời, sự kiện còn thể hiện sự phát triển vững mạnh của Quân đội Nhân dân, Dân quân tự vệ và Công an Nhân dân trong suốt 80 năm qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.

Sự kiện A80 cũng giúp giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, khắc sâu đạo lý uống nước nhớ nguồn, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Lễ diễu binh, diễu hành cũng biểu dương sức mạnh của lực lượng vũ trang Nhân dân, khẳng định ý chí của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng, lãnh đạo và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.

Các nội dung của sự kiện A80

Thành phần tham dự buổi lễ dự kiến khoảng 30.000 người, không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành. Đội hình diễu binh, diễu hành lần này có 18 khối đứng, 43 khối đi, trong đó có 7 khối nữ Quân đội (khối nữ Quân nhạc, Quân y, Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Chiến sĩ biệt động, Chiến sĩ thông tin, Dân quân các dân tộc Việt Nam, Du kích miền Nam) và 2 khối nữ Công an (khối nữ Cảnh sát giao thông, Cảnh sát Đặc nhiệm).

Ngoài các quân binh chủng diễu binh trên mặt đất, Quân đội còn có khối xe tăng, tàu ngầm, tàu mặt nước của hải quân diễu binh.

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra lúc 6h30 ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến đường trung tâm Hà Nội. (Ảnh: Viên Minh)

Chương trình diễu binh, diễu hành có các nội dung rước đuốc truyền thống; bắn pháo lễ; không quân bay chào mừng; diễu binh, diễu hành các khối, theo thứ tự như sau; diễu hành các khối nghi trượng.

Lịch trình để người dân theo dõi như sau: 20h ngày 21/8, 24/8 sẽ diễn ra tổng hợp luyện lực lượng vũ trang; Buổi sơ duyệt cấp Nhà nước tổ chức vào 20h ngày 27/8; Tổng duyệt cấp Nhà nước vào 6h30 ngày 30/8; và lễ kỷ niệm chính thức diễn ra lúc 6h30 ngày 2/9.

Diễu binh các khối đi bộ gồm Quân đội nhân dân Việt Nam, các khối quân đội nước ngoài, dân quân tự vệ, Công an nhân dân. Diễu binh khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng Công an, lực lượng vũ trang trên biển. Đối với các lực lượng diễu binh trên biển sẽ thực hiện tại khu vực Cam Ranh (Khánh Hòa) truyền hình trực tiếp từ ngoài biển về cùng thời điểm xe pháo quân sự và đặc chủng công an.

Về chương trình, sau khi các khối diễu duyệt qua lễ đài, cuối đường Hùng Vương sẽ phân tuyến đi qua các tuyến phố. Đồng thời, A80 tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ tại Cung văn hóa Quần ngựa và quảng trường Cách Mạng Tháng Tám (phía trước Nhà hát Lớn) nhằm tăng cường gắn bó giữa các lực lượng với Nhân dân.

Song song đó, công tác quán triệt nhiệm vụ được thực hiện đến toàn bộ 100% cán bộ, chiến sĩ, giúp nâng cao nhận thức, củng cố tinh thần trách nhiệm và ý chí quyết tâm. Tất cả đều sẵn sàng nhận nhiệm vụ diễu binh, diễu hành và phấn đấu hoàn thành với chất lượng tốt nhất.

(Tổng hợp)



