Diện mạo gây sốt của “thái tử Giang Tô”: 24 tuổi làm phó chủ tịch Tập đoàn, đi làm bằng trực thăng

Con trai gia tộc giàu nhất tỉnh: Ngoại hình như tài tử, học vấn đỉnh cỡ này!

Thời gian gần đây, mạng xã hội Trung Quốc rầm rộ chia sẻ hình ảnh và clip về Trần Hán Luân - con trai của cặp vợ chồng giàu nhất tỉnh Giang Tô - ông Trần Kiến Hoa và bà Phạm Hồng Vệ - người đứng đầu tập đoàn Hằng Lực (Hengli Group).

Gương mặt điển trai, phong thái chững chạc cùng gia thế “khủng” khiến chàng thiếu gia sinh năm 2001 được ví như nam chính bước ra từ tiểu thuyết, được truyền thông gọi là "thái tử Giang Tô".

Diện mạo điển trai của Trần Hán Luân.

Sức hút của Trần Hán Luân càng tăng khi xuất hiện thông tin anh nằm trong danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị của ST Songfa - với giá trị gần 40 tỷ nhân dân tệ (khoảng 140 nghìn tỷ đồng), và là công ty con niêm yết thuộc Tập đoàn Hằng Lực.

Thiếu gia sinh năm 2001 của đế chế Hằng Lực như nam chính trong tiểu thuyết: hội tụ gia thế “khủng”, học thức cao và phong thái chững chạc. Bởi thế, mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Hán Luân đều nhận “mưa lời khen”, diện mạo điển trai, được cư dân mạng Trung Quốc ví như các nam tài tử, diễn viên thường thấy trên màn ảnh.

Trần Hán Luân phát biểu tại lễ đặt tên tàu vào tháng 5/2024.

Trần Hán Luân phát biểu tại hội nghị về phát triển kinh tế diễn ra vào tháng 2/2025.

Không chỉ nổi bật nhờ diện mạo, Hán Luân còn gây ấn tượng bởi lý lịch "con nhà người ta".

Anh là “thái tử” duy nhất của tập đoàn Hằng Lực. Vợ chồng ông Trần Kiến Hoa và bà Phạm Hồng Vệ có hai người con. Trần Hán Luân có chị gái là Trần Nhất Đình (SN 1993).

Anh tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính Ứng dụng, từng làm việc tại PricewaterhouseCoopers (PwC) Singapore – một trong “Big Four” kiểm toán toàn cầu, với vai trò cố vấn tư vấn thuế thu nhập doanh nghiệp. Đây là bước đệm giúp anh tích lũy nền tảng tài chính - quản trị quốc tế trước khi trở về tham gia điều hành tập đoàn gia đình.

Vị thiếu gia này bắt đầu giữ chức Phó Chủ tịch Tập đoàn Hằng Lực từ tháng 3/2024. Đây được xem là bước tiến lớn đánh dấu sự khởi đầu của quá trình kế vị.

"Sự xuất hiện của Trần Hán Luân phản ánh xu hướng chung tại Trung Quốc: làn sóng kế nghiệp của thế hệ phú nhị đại. Nhiều tập đoàn lớn đang chuyển giao quyền lực cho con cháu của những nhà sáng lập, từ Cao Hải Thuần (1993) - đồng Chủ tịch Trina Solar, Kỷ Duy Khoan (1997) - thành viên HĐQT Lude Environment, tới Tạ Tấn (2000) - ứng viên HĐQT Kuncai Technology. Họ đều trẻ tuổi, được đào tạo bài bản, tiếp xúc sớm với môi trường kinh doanh quốc tế. Nhưng để vượt qua cái bóng của cha mẹ và chứng tỏ bản lĩnh dẫn dắt, con đường phía trước không hề dễ dàng", tờ Sohu phản ánh xu hướng thừa kế ở Trung Quốc.

Gia thế “khủng” - đi làm bằng trực thăng

Giống như các thành viên khác trong gia đình thuộc thế hệ siêu giàu, Trần Hán Luân lựa chọn lối sống kín tiếng. Trong suốt quá trình học tập, kể cả thời gian du học ở nước ngoài, gần như không có thông tin công khai nào về anh. Gia đình Trần Kiến Hoa cũng hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, phần lớn được biết đến thông qua các con số về tài sản.

Ông Trần Kiến Hoa được cho là sở hữu trực thăng riêng và thường sử dụng để đến trụ sở tập đoàn. Hình ảnh trực thăng hạ cánh trên nóc tòa nhà Hằng Lực từng gây sốt trên Douyin. Nhiều nguồn tin cho rằng Trần Hán Luân cũng đi làm bằng trực thăng cùng cha, khiến hình ảnh “thái tử Giang Tô” càng thêm thu hút.

Clip quay cảnh gia đình ông Trần Kiến Hoa đi làm bằng trực thăng. Nguồn: Douyin.

Theo Sohu, từ việc định hướng học tập, tích lũy kinh nghiệm quốc tế, đến việc giữ các vị trí chủ chốt trong tập đoàn, tất cả đều nằm trong kế hoạch kế vị được chuẩn bị bài bản. Đây cũng là minh chứng cho xu hướng thế hệ “phú nhị đại” kế nghiệp ở Trung Quốc - những người trẻ được đào tạo bài bản để duy trì và đổi mới đế chế gia đình.

Tập đoàn Hằng Lực của bố mẹ Trần Hán Luân là “ông lớn” trong lĩnh vực lọc dầu, hóa dầu, polyester và dệt may. Năm 2024,tập đoàn có 21 vạn nhân sự, doanh thu đạt 871,5 tỷ nhân dân tệ (3,18 triệu tỷ đồng), xếp thứ 3 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Trung Quốc.

Theo BXH New Fortune 500 năm 2025, vợ chồng ông Trần Kiến Hoa - bà Phạm Hồng Vệ sở hữu hơn 80 tỷ nhân dân tệ cổ phần (khoảng 292 nghìn tỷ đồng), tiếp tục giữ danh hiệu người giàu nhất Giang Tô, đồng thời xếp thứ 32 toàn quốc.

Nguồn: Douyin, Sohu.