Vì sao bạn mãi không giàu? Đây là DẤU HIỆU khiến bạn liên tục bỏ lỡ cơ hội đổi đời, nghèo hoàn nghèo!

Nhà tâm lý học Karen Horney đã từng thực hiện một nghiên cứu về "sự giàu có và tính cách". Ông đã theo dõi và khảo sát hàng trăm doanh nhân, phân tích đặc điểm tính cách của họ và ghi lại hành trình khởi nghiệp của họ.

Kết quả là, ông phát hiện ra rằng những người thất bại trong việc khởi nghiệp và không kiếm được tiền phần lớn đều có "tính cách né tránh".

Khi phải đối mặt với những rủi ro và thách thức có thể xảy ra, họ luôn theo bản năng chọn cách rút lui và trốn thoát, giống như khi đối mặt với một con thú hung dữ. Cuối cùng, bạn chỉ có thể bất lực nhìn cơ hội trôi qua và vận may của bạn vụt mất.

01.

Trong quản lý có một lý thuyết "cửa sổ cơ hội". Điều này có nghĩa là cơ hội làm giàu thực sự chỉ thoáng qua và chỉ những ai hành động quyết đoán mới có thể nắm bắt được chúng.

Những người nhút nhát và sợ rủi ro thường ngừng tiến về phía trước vì sợ hãi, và ngay cả khi cơ hội tốt, nó cũng sẽ bị lãng phí.

Có một anh cchag nọ tốt nghiệp trường đại học danh tiếng và có năng lực cá nhân xuất sắc. Anh ấy đã vào làm việc tại một công ty lớn ngay sau khi tốt nghiệp. Nhưng sau nhiều năm làm việc, mức lương của anh không thay đổi nhiều.

Một năm nọ, công ty có kế hoạch mở rộng sang các thị trường mới và người lãnh đạo có ý định để anh ta dẫn đầu. Đây là một cơ hội tuyệt vời để thăng tiến và tăng lương. Những người khác có thể đã chấp nhận ngay, nhưng anh lại do dự.

Trong suốt thời gian đó, anh ấy cứ trăn trở: Liệu mình có thể tồn tại trong thị trường và môi trường mới này không? Nếu không đạt được kết quả thì sao? Nếu thất bại thì sao? Anh đã từ chối cơ hội này và chọn ở lại vị trí quen thuộc của mình. Một đồng nghiệp khác cũng có cơ hội này đã được thăng chức và tăng lương chỉ sau vài năm.

Thực tế có nhiều nngời như vậy. Họ có rất nhiều cơ hội trước mắt, nhưng lại do dự, suy nghĩ quá nhiều, lo lắng về thất bại, và sợ rủi ro... Kết quả là, họ bị mắc kẹt trong sự nhút nhát của chính mình và thấy khó có thể phát triển tốt hơn.

Điều này đúng với tất cả những người có tính cách né tránh. Không phải họ không nhìn thấy cơ hội, mà là bóng đen của nỗi sợ hãi đã nuốt chửng lòng can đảm hành động của họ.

Họ giống như những người đứng trước một mỏ vàng, nghe rõ tiếng gọi của sự giàu có, nhưng vì sợ bóng tối và sự bí ẩn bên trong hang động, họ luôn nán lại ở cửa hang.

02.

Bạn biết đấy, khi chúng ta kiếm được tiền, họ chắc chắn sẽ trải qua nhiều thất bại và thất vọng. Nếu mất đi lòng dũng cảm và sự tự tin sau một thất bại nhỏ, những người như vậy sẽ không thể phát triển tốt ngay cả khi họ có tài năng.

Nhà văn Lương Tĩnh từng nói: Nghèo không đáng sợ, điều đáng sợ là đầu hàng và chấp nhận số phận trong vũng lầy thất bại.

Những người có tính cách né tránh có khả năng chịu đựng sự thất vọng rất thấp. Bất kỳ tín hiệu tiêu cực nào cũng sẽ bị anh ta phóng đại vô hạn và trở thành giọt nước tràn ly phá vỡ sự tự tin của họ. Chúng giống như đồ sứ mỏng manh và không thể chịu được bất kỳ va đập nào.

Nhưng trên con đường làm giàu, nếu bạn sợ bị tổn thương, sợ thất bại và không dám tiến về phía trước, bạn sẽ mãi mãi mất đi khả năng đạt được đích đến.

03.

Nhà văn JK Rowling đã gặp phải vô số lời từ chối khi viết Harry Potter. Nhưng bà không bỏ cuộc. Thay vào đó, bà coi mỗi lần bị từ chối là "sự luyện tập trước khi thành công".

Vào thời điểm đó, bà làm nhiều công việc lặt vặt vào ban ngày và thức khuya để hoàn thiện cuốn tiểu thuyết của mình. Ngoài ra, bà tiếp tục gửi bản thảo của mình đến nhiều nhà xuất bản khác nhau và khi một nhà xuất bản bị từ chối, bà sẽ chuyển sang một nhà xuất bản khác...

Cuối cùng, một nhà xuất bản đã đồng ý xuất bản những cuốn tiểu thuyết này và đã bán được 500 triệu bản.

Rowling, người không chịu bỏ cuộc, cũng đã trở lại từ một bà mẹ đơn thân sống nhờ trợ cấp xã hội để trở thành một nhà văn hàng đầu với giá trị tài sản ròng hơn 1 tỷ đô la.

Nhà văn Robert Kiyosaki đã nói: Hầu hết mọi người đều muốn trở nên giàu có, nhưng chỉ có 1% có thể trở nên giàu có.

Nếu bạn muốn trở thành người giàu có, ngoài việc có năng lực, bạn còn phải có lòng dũng cảm, không sợ hãi hay lùi bước. Ngay cả khi chín trong mười lần thử đều thất bại, chỉ cần một lần thành công cũng có thể đặt nền móng.

Con đường làm giàu đầy chông gai, và nỗi sợ hãi chỉ khiến con người không thể tiến về phía trước. Khi bạn tiếp tục làm việc chăm chỉ cho sự nghiệp và mục tiêu của mình, và trở nên can đảm hơn khi đối mặt với nhiều thất bại, một ngày nào đó, bạn sẽ nhận được phần thưởng từ số phận.

04.

Nhà tâm lý học Albert đã nói: "Điều làm bạn bận tâm không phải là những thất bại đó, mà là trí tưởng tượng thảm khốc của bạn về những thất bại đó". Trong quá trình kiếm tiền, điều thực sự khiến bạn cảm thấy thoát ly thực tế không phải là bản thân sự thật mà là cách bạn nhận thức về chúng.

Nếu bạn muốn thay đổi tính cách né tránh của mình, bạn phải định hình lại nhận thức. Dưới đây là một vài lời khuyên dành cho bạn:

1. Viết ra nỗi sợ hãi của bạn và đối mặt với tình huống xấu nhất

Cảm giác sợ hãi là điều không thể tránh khỏi khi gặp phải những cú sốc hay thất bại bất ngờ. Điều quan trọng là cách ứng phó với nó. Khi nỗi sợ hãi ập đến, hãy viết ra tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Lúc này, bạn sẽ thấy rằng khả năng xảy ra tình huống tồi tệ nhất là cực kỳ thấp và hậu quả không đến mức không thể chịu đựng được. Khi bạn loại bỏ được nỗi sợ này và không còn sợ thất bại nữa, việc kiếm tiền sẽ tự nhiên trở nên dễ dàng hơn.

2. Thực hiện từng bước nhỏ và tích lũy kinh nghiệm thành công

Khi đối mặt với một nhiệm vụ có vẻ khó khăn, bạn có thể chủ động, chẳng hạn như thử một nhiệm vụ nhỏ hơn, có độ khó hơn một chút.

Khi bạn hoàn thành một thử thách nhỏ, não bạn sẽ nhận được phản hồi tích cực rằng: "Tôi đã làm được và không có thảm họa nào xảy ra". Những kinh nghiệm thành công nhỏ này sẽ tích lũy và có thể nâng cao đáng kể khả năng phục hồi tinh thần của bạn.

Với sự hỗ trợ về mặt tâm lý mạnh mẽ, bạn sẽ có thể vượt qua núi non và xây cầu bắc qua sông, giúp sự nghiệp của bạn thuận buồm xuôi gió.

3. Tái cấu trúc thất bại và chuyển đổi quan điểm nhận thức

Thất bại là một sự thật khách quan và tác động của nó đến bạn phụ thuộc vào cách bạn nhận thức về nó. Bạn có thể định nghĩa thất bại là loại bỏ một lựa chọn sai hoặc có được kinh nghiệm quý báu. Hãy bỏ đi cái mác thảm họa đó và thất bại sẽ không còn đáng sợ nữa.

Khi bạn coi mọi thất bại như một sự tôi luyện, những trở ngại đó cuối cùng sẽ trở thành những viên gạch vàng mở đường cho sự giàu có của bạn.

4. Đầu tiên hãy lên xe, sau đó điều chỉnh tư thế

Nhiều nỗi sợ hãi là kết quả của việc suy nghĩ quá nhiều và làm quá ít. Khi bạn cảm thấy không chắc chắn, hãy thay thế câu “nếu tôi làm hỏng thì sao” bằng câu “phải làm gì tiếp theo”. Hành động luôn là cách hiệu quả nhất để xua tan lo lắng và phiền muộn.

Khi bạn bắt đầu thực hiện và hành động cụ thể, sự giàu có có thể tự mình được khai phá.

Charlie Munger từng nói: "Trong kinh doanh, về lâu dài, lý trí và lòng dũng cảm sẽ thắng thế."

Tiền bạc không bao giờ tránh né bất kỳ ai. Chỉ có con người mới tránh xa sự giàu có vì sợ hãi. Nếu bạn muốn kiếm tiền, bạn phải từ bỏ tính cách né tránh của mình.

Khi bạn có thể đứng vững trước những rủi ro và thách thức, không trốn tránh hay sợ hãi khó khăn, tiền bạc sẽ dần chảy vào túi bạn.