Chủ nghĩa tối giản của người trung niên: Chỉ sống 1% cuộc đời là sáng suốt, loại bỏ sớm 99% thứ 'rác' còn lại

Ở Hy Lạp cổ đại, có một triết gia tên là Diogenes. Ông có một thói quen rất kỳ lạ - sống trong một thùng gỗ. Khi người bạn Alexander hỏi anh cần gì, anh chỉ nói: "Làm ơn tránh xa tôi ra." Diogenes tin rằng chỉ nên lấy những thứ cần thiết cho cuộc sống và không tham lam vật chất.

Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta luôn có lối sống đối lập với Diogenes, liên tục thêm vào cuộc sống của mình: nhiều tương tác xã hội hơn, danh sách việc cần làm dài hơn...

Chúng ta luôn nghĩ rằng có nhiều hơn nghĩa là giàu có và có nhiều sự lựa chọn nghĩa là tự do, nhưng càng về sau, chúng ta càng nhận ra rằng: 80% quần áo trong tủ quần áo của bạn hiếm khi được mặc, 90% số liên lạc trong sổ địa chỉ của bạn không bao giờ được liên lạc và 70% lịch trình trong lịch của bạn là không cần thiết...

Sự sáng suốt quý giá nhất sau tuổi trung niên chính là chủ nghĩa tối giản, nghĩa là loại bỏ 99% những thứ không quan trọng và chỉ giữ lại 1% những thứ thực sự quan trọng.

1% số mặt hàng

Hiệp hội Tổ chức và Lưu trữ Trung Quốc từng chỉ ra thông qua một cuộc khảo sát rằng những người trong độ tuổi 35-55 sở hữu trung bình hơn 500 món đồ, nhưng chưa đến 15% trong số đó thực sự được sử dụng hàng ngày.

Cuộc sống của chúng ta giống như một nhà kho chứa đầy đủ các loại "nhu cầu thiết yếu" giả tạo. Nhưng chúng ta quên rằng cuộc sống nên là một phòng trưng bày nghệ thuật riêng tư - chỉ cần trưng bày 1% những gì khiến bạn cảm thấy cần là đủ.

Chúng ta luôn cố gắng sở hữu nhiều thứ hơn, nhưng rồi một ngày chúng ta đột nhiên nhận ra rằng 99% tài sản thực chất là gánh nặng thầm lặng.

Matsuura Yotaro từng nói: “Việc tích trữ đồ đạc một cách mù quáng cũng là một hình thức chiếm hữu, nhưng đổi lại, những thứ tốt đẹp không thể được tận hưởng trọn vẹn, còn những thứ vô dụng lại chiếm quá nhiều không gian và năng lượng.

Khi không có sự lộn xộn dư thừa xung quanh bạn và không có sự xao nhãng khó chịu trong tâm trí, cơ thể và tâm trí bạn sẽ không bị xao nhãng".

Càng ít càng tốt. Cuộc sống tối giản của người trung niên là chọn lọc 1% nhu cầu thiết yếu và quý giá từ 99% sự dư thừa và gánh nặng.

Kết bạn với 1% bạn bè

Mạng lưới quan hệ càng phức tạp, xiềng xích càng nặng nề; giao tiếp xã hội càng nhiều, tâm hồn càng cô đơn.

Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng càng có nhiều bạn bè và vòng tròn xã hội càng rộng thì càng tốt. Nhưng thực tế, hầu hết các tương tác xã hội đều không hiệu quả.

Tương tác xã hội của người trung niên không bao giờ là sự tích lũy về số lượng mà là sự lắng đọng về chất lượng.

Trong những năm đầu đời, nam diễn viên Cát Ưu thường hoạt động tích cực trong các nhóm xã hội của giới điện ảnh và truyền hình, và có bạn bè trong giới văn học và nghệ thuật. Tuy nhiên, sau tuổi trung niên, ông đã thay đổi.

Ông ấy hầu như không bao giờ tham dự các sự kiện xã hội vô nghĩa, và khi những người không thân thiết rủ đi uống nước, ông luôn tìm lý do để từ chối. Mặc dù có vẻ như không biết gì về thế giới này nhưng thực ra ông lại hòa đồng hơn bất kỳ ai khác.

Vào thời gian rảnh rỗi, ông thường thảo luận về nghệ thuật điện ảnh với những người có cùng chívà cũng thường đi uống nước và trò chuyện với những người bạn thân.

Không phải là ông không giao lưu, nhưng ông rất kén chọn và chỉ kết bạn thân với 1% số người có cùng quan điểm với mình.

Sự sáng suốt của người trung niên nằm ở chỗ hiểu rằng giao tiếp xã hội đòi hỏi sự buông bỏ, thay vì tích lũy một cách mù quáng. Suy cho cùng, trên đời này chỉ có một hoặc hai người có thể nói ra sự thật. Thay vì dành nhiều thời gian để tìm hiểu những người không liên quan, tốt hơn là bạn nên thu hẹp vòng tròn quan hệ của mình và lọc ra những người thực sự phù hợp.

Đây không phải là sự kiêu ngạo mà là sự khôn ngoan. Chỉ bằng cách chủ động cắt đứt những tương tác xã hội lãng phí, chúng ta mới có thể tạo không gian cho 1% các mối quan hệ chân chính.

Tập trung vào mục tiêu 1%

Khi bạn đến một độ tuổi nhất định, năng lượng của bạn sẽ bị hạn chế. Thay vì cố gắng làm tất cả mọi thứ, tốt hơn hết là hãy làm tốt nhất những việc quan trọng.

Mạc Ngôn từng nói trong một bài phát biểu rằng ông chỉ làm một việc trong nhiều thập kỷ, đó là viết văn học địa phương. Khi được hỏi tại sao ông không mở rộng sang nhiều lĩnh vực hơn khi có quá nhiều chủ đề nóng hổi trong thời đại này, ông mỉm cười và nói: Tài năng sẽ bị phân tán và pha loãng, và chỉ có tập trung mới có thể trở thành thần.

Đào một cái giếng sâu còn hơn đào hố khắp nơi. Chủ nghĩa tối giản của người trung niên là lọc bỏ 99% tiếng ồn và nhiễu trong dòng thông tin, để lại năng lượng cho 1% vấn đề chính.

Tham gia vào 1% các vấn đề

Một nghiên cứu của Đại học Harvard cho thấy những người quá quan tâm đến cuộc sống của người khác có mức hormone căng thẳng trong cơ thể cao hơn 28% so với người bình thường.

Điều ngu ngốc nhất mà một người có thể làm là gánh chịu vấn đề của người khác trên vai mình. Người trung niên hiếm khi có thói quen tự lo liệu việc của mình, tại sao lại phải gánh chịu nghiệp chướng của người khác?

Sự sáng suốt hiếm có nhất của người trung niên là không quan tâm và tham gia vào mọi việc.

Thay vào đó, chúng ta nên biết cách lọc chính xác, giữ khoảng cách vừa phải với 99% chuyện của người khác và dành năng lượng hạn chế cho 1% thời điểm quan trọng.