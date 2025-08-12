"Đầu thai đúng nhà rồi con ơi": Ái nữ nhà Ngô Thanh Vân - Huy Trần trở thành em bé hot nhất cõi mạng, lý do là đây!

Sau hơn 730 ngày tìm kiếm và 271 ngày mang thai em bé trong bụng, Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã chính thức chào đón con gái đầu lòng vào ngày 9/8 vừa qua. Hình ảnh em bé khỏe mạnh, nằm gọn trong vòng tay ba mẹ không chỉ khiến cặp vợ chồng CEO vỡ oà mà còn khiến cả cõi mạng xúc động.

Với Ngô Thanh Vân, sự xuất hiện của con chính là món quà tuyệt vời nhất. Bên cạnh đó, “đả nữ” cũng đã sẵn sàng cho một hành trình mới trong cuộc đời.

Với Huy Trần, anh bày tỏ: "Chỉ một tiếng khóc thôi, tôi đã hiểu trọn vẹn ý nghĩa của đời mình - đó là yêu thương và chở che cho hai mẹ con đến khi thế giới ngừng quay". Chưa kể trước đó, nam doanh nhân cũng đã thể hiện sự yêu thương, chăm chút và mong ngóng con từng ngày qua loạt hành động nấu ăn cho vợ, mua sắm những món đồ tốt nhất cho con.

Còn với bé Gạo, ái nữ nhà Ngô Thanh Vân và Huy Trần, nhiều người cho rằng cô bé đã “đầu thai đúng nhà”, thậm chí còn bỏ khá xa vạch đích vì vừa chào đời đã có đầy đủ những điều tuyệt vời nhất thừa hưởng từ bố mẹ.

Huy Trần và Ngô Thanh Vân đã chính thức chào đón ái nữ đầu lòng - bé Gạo

Bố mẹ vừa đẹp, vừa giỏi, vừa giàu

Khỏi phải nói thì ai cũng đều cảm thấy ngưỡng mộ với bé Gạo khi có mẹ là Ngô Thanh Vân, bố là Huy Trần. Cặp đôi này đều sở hữu visual cực phẩm, gen đẹp từ chiều cao đến gương mặt, dáng vóc. Không những thế, sự nghiệp của cả hai cũng vô cùng lừng lẫy, sở hữu khối tài sản nhiều người mơ ước, cuộc sống giàu có, sung túc.

Hoạt động nghệ thuật và kinh doanh nhiều năm, Ngô Thanh Vân được xem như “phú bà” trong Vbiz. Cô sở hữu nhiều bất động sản tầm cỡ từ những căn hộ view sông, vị trí đắt đỏ bậc nhất ở TP.HCM đến cả biệt thự với trị giá cao.

Được biết hiện tại, cặp đôi đang sống trong căn hộ cao cấp rộng 150m² tại quận 2 cũ (TP.HCM). Căn hộ gây ấn tượng với tông màu đen - xám chủ đạo, tích hợp nhiều thiết bị thông minh, mang đến sự hiện đại và đẳng cấp.

Bất động sản chưa đếm xuể thì Ngô Thanh Vân còn là chủ nhật của loạt xế hộp sang xịn. Đầu năm 2024, cô được chồng kém 11 tuổi tặng xe ô tô trị giá hơn 4 tỷ đồng. Ngoài ra, các món đồ hiệu khác như đồng hồ, túi xách, trang sức,... “đả nữ” cũng sở hữu không ít.

Cặp đôi có cuộc sống giàu sang, sung túc

Không hề thua kém vợ, Huy Trần là doanh nhân trẻ với nhiều thành tựu. Anh từng tốt nghiệp ngành xuất - nhập khẩu tại Đức, điều hành các chuỗi cửa hàng lớn và sở hữu cửa hàng phụ kiện ô tô tại châu Âu.

Trở về Việt Nam, Huy Trần không chỉ nổi bật trong vai trò người mẫu mà còn là Giám đốc công ty xuất nhập khẩu quần áo và chủ chuỗi nhà hàng phong cách Á - Âu tại TP.HCM. Anh còn có bộ sưu tập xe phân khối lớn trị giá khoảng 10 tỷ đồng.

Ngoài ra, vợ chồng Huy Trần - Ngô Thanh Vân còn cùng nhau kinh doanh ẩm thực, mở nhà hàng có tiếng, hướng đến lối sống lành mạnh và văn minh.

Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu cặp vợ chồng này “xịn” cỡ nào!

Huy Trần và Ngô Thanh Vân vi vu nhiều nơi, trải nghiệm những chuyến du lịch đắt tiền

“Bố bỉm quốc dân” ghi điểm vì chăm mẹ bầu từ A đến Z, con chưa chào đời đã dặn dò: “Dậy thì vẫn yêu papa nhé”

Ngoài 3 yếu tố đẹp, giỏi, giàu, điều khiến gia đình Huy Trần - Ngô Thanh Vân được yêu mến chính là tình cảm, sự yêu thương mà cả hai dành cho nhau.

Dù chênh lệch tuổi tác nhưng cả hai vẫn cực kỳ đẹp đôi, tạo ra nhiều khoảnh khắc ngọt ngào đáng ghen tị. Từ khi kết hôn, Ngô Thanh Vân được ví như công chúa bởi gần như không phải làm bất cứ công việc nào. Chuyện bếp núc đã có “đầu bếp riêng” - Huy Trần lo tất tần tật.

Trước khi mang thai, Huy Trần tập trung chế biến những món ăn healthy, lành mạnh, ít dầu mỡ để phục vụ vợ trong việc giữ dáng. Đến khi có em bé, nam CEO lại tiếp tục chuỗi series “nấu cơm cho bà bầu”. Mỗi ngày, anh đều chế biến đa dạng các món ăn, vợ thích gì là chiều nấy. Ngô Thanh Vân chỉ việc gửi clip TikTok và nói: “Chồng ơi em muốn ăn món này”, ngay hôm sau sẽ được đáp ứng ngay.

Huy Trần cũng cho rằng: “Vợ vui là mình vui”, do đó anh đều có nhiều cảm hứng trong việc nấu ăn hay chăm sóc vợ. Điều này khiến nhiều người đùa rằng: “Vậy là biết sau này bữa ăn dặm của bé Gạo là do ai chế biến rồi!”.

Huy Trần thường xuyên nấu ăn cho vợ, chỉ cần vợ vui và thích anh đều chiều theo

Không những thế, cộng đồng mạng còn dành nhiều lời khen bởi Huy Trần là một người rất nhẹ nhàng, tình cảm. Anh luôn nói chuyện nhỏ nhẹ với vợ, mọi cử chỉ đều cẩn thận, chăm chút. Ngoài ra, Huy Trần cũng luôn hỗ trợ vợ trong sinh hoạt thường ngày khi bụng bầu lớn, ngày nào cũng trò chuyện với con gái.

Anh từng khiến netizen ấn tượng khi tôi nào cũng hát, kể chuyện, tâm sự với em bé trong bụng vợ. Thậm chí, Huy Trần còn đã lo lắng đến chuyện sau này, khi con gái lớn hơn, đến tuổi dậy thì sẽ quên mất mình.

Chính tính cách này của Huy Trần mà nhiều người gọi anh là “bố bỉm quốc dân” vì biết chắc chắn rằng sẽ chăm con và dạy con rất tốt. Đó cũng là lý do mà không ít người bình luận rằng: “Ngô Thanh Vân thắng đời 1000-0” vì có chồng quá chu đáo, tinh tế. Và đương nhiên, bé Gạo, con của cặp đôi lại càng “đầu thai đúng nhà” khi nhận được sự chăm sóc, tình yêu thương trọn vẹn từ bố mẹ.

Sự nhẹ nhàng, quan tâm, chăm sóc vợ của nam doanh nhân khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ

Ái nữ vừa ra đời đã sở hữu căn phòng trăm triệu đồng, chuẩn richkid chứ gì nữa!

“Sướng nhất bé Gạo, sinh ra ở vạch đích chính là đây”, một netizen bình luận dưới đoạn clip Huy Trần chia sẻ những món đồ mà anh chuẩn bị để chào đón ái nữ.

Đông đảo cư dân mạng phải trầm trồ bàn tán vì cặp đôi này quá chịu chi cho con gái. Thậm chí, Huy Trần còn nói rằng anh đã phải bán cả xe lẫn đồng hồ để sắm các đồ dùng cần thiết cho bé Gạo.

Bóc giá sương sương một vài món đồ, cộng đồng mạng cũng đủ “choáng váng” về giá tiền. Ghế ngồi cho mẹ và gối cho em bé bú giá 21,3 triệu đồng; Nôi ngủ cạnh giường 5,4 triệu đồng; Máy theo dõi giấc ngủ của em bé 10 triệu đồng; Tất chân theo dõi nhịp tim 10 triệu đồng; Máy lọc không khí 25 triệu đồng; Tủ quần áo đa năng 25 triệu đồng;... Và rất nhiều món đồ khác như ghế ăn dặm, thảm đồ chơi, địu trợ lực,.... đều được Huy Trần chuẩn bị sẵn.

Căn phòng trị giá cả trăm triệu của ái nữ từ khi mới lọt lòng

Nhìn list các món đồ cộng lại cũng hơn cả trăm triệu đồng khiến không ít netizen cảm thấy ngỡ ngàng. Một vài ý kiến thì cho rằng trẻ sơ sinh không cần thiết dùng quá nhiều như vậy nhưng Huy Trần chỉ đáp lại: “Mua sẵn cho tương lai luôn”.

Bên cạnh đó, các món đồ mà vợ chồng anh đầu tư đều mang tính hiện đại, thông minh, đa di năng và đến từ các nhãn hàng nổi tiếng. Chính vì vậy mà nhiều người bày tỏ bé Gạo chính xác là ái nữ oách nhất hiện tại vì vừa chào đời đã có căn phòng trăm triệu đồng.

Đương nhiên, với sự chiều chuộng, chăm chút cho con gái như vậy, nhiều người cũng dự đoán bé Gạo sẽ trở thành rich kid chính hiệu trong tương lai. Song, người hâm mộ cũng bày tỏ điều này phần nào cũng còn tuỳ thuộc vào sở thích của bé cũng như định hướng từ gia đình. Dẫu vậy, ai nấy cũng đều thể hiện sự ngưỡng mộ vì ái nữ nhà Ngô Thanh Vân - Huy Trần đang được thừa hưởng những gì tuyệt nhất từ bố mẹ.