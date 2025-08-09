Nghiên cứu chứng minh: Người bố có đặc điểm ngoại hình này nuôi dạy con tốt hơn hẳn, nếu bạn có thì xin chúc mừng

Việc một người đàn ông trở thành ông bố tốt không chỉ phụ thuộc vào giáo dục, hoàn cảnh sống hay tính cách mà theo nhiều nghiên cứu khoa học, một số đặc điểm ngoại hình và sinh học cũng có thể đóng vai trò nhất định. Dưới đây là những phát hiện đáng chú ý từ các công trình nghiên cứu quốc tế.

Ảnh minh hoạ

1. Vóc dáng cân đối và sức khỏe thể chất

Nghiên cứu được đăng tải trên Tạp chí International Journal of Obesity (2018) cho thấy: "Các ông bố có BMI khỏe mạnh ít bị mệt mỏi và dành nhiều thời gian hoạt động thể chất với con hơn".

Thể chất khỏe mạnh giúp giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng, từ đó ảnh hưởng tích cực đến cách nuôi dạy con.

2. Khuôn mặt dễ cười và sự gắn kết cảm xúc

Theo Child Development, Tạp chí về âm lý học phát triển, khoa học giáo dục, nghiên cứu về trẻ em (Hoa Kỳ) thì trẻ sơ sinh phản ứng tích cực hơn với những biểu cảm vui vẻ của cha, giúp tăng cường kết nối tình cảm.

Hành vi biểu cảm tạo ra phản hồi sinh học (oxytocin) dẫn tới cảm giác gắn bó; trẻ học cách điều tiết cảm xúc qua tương tác lặp lại. Những người đàn ông hay mỉm cười và có biểu cảm khuôn mặt thân thiện thường được con đánh giá là "ấm áp" và "dễ gần" hơn, giúp trẻ cởi mở chia sẻ cảm xúc. Nét mặt tích cực kích thích não bộ trẻ sản sinh oxytocin, hormone gắn kết, từ đó cải thiện mối quan hệ cha - con.

3. Ánh mắt và giao tiếp phi ngôn ngữ

Tạp chí Infant Behavior and Development (Hà Lan) từng đăng tải nghiên cứu cho thấy: Giao tiếp bằng mắt giữa cha và con kích thích vùng não liên quan đến ngôn ngữ ở trẻ (theo Đại học Cambridge, 2019). Ánh mắt tạo cảm giác an toàn và khẳng định sự chú ý, giúp trẻ tự tin biểu đạt bản thân.

Ngoại hình không phải là yếu tố quyết định tất cả, nhưng một số đặc điểm như chiều cao, thể trạng khỏe mạnh, khuôn mặt thân thiện, mức testosterone vừa phải, và thói quen giao tiếp bằng mắt có thể góp phần giúp người bố nuôi dạy con tốt hơn.

Tuy nhiên, điều cốt lõi vẫn là tình yêu thương, sự kiên nhẫn và thời gian dành cho con.

Người bố đóng vai trò đặc biệt trong hành trình trưởng thành của con, không chỉ là chỗ dựa vật chất mà còn là nguồn sức mạnh tinh thần. Khi bố tham gia tích cực vào quá trình nuôi dạy, trẻ thường học được tính kỷ luật, sự tự tin và khả năng giải quyết vấn đề tốt hơn. Bố có thể dạy con qua nhiều hình thức, từ những trò chơi vận động, các chuyến khám phá thiên nhiên, đến việc chia sẻ câu chuyện đời thường. Mỗi khoảnh khắc cùng con đều là cơ hội để truyền cho trẻ kỹ năng sống, giá trị đạo đức và cách ứng xử.

Một người bố biết lắng nghe sẽ giúp con cảm thấy mình được tôn trọng và thấu hiểu. Khi trẻ gặp khó khăn, thái độ bình tĩnh và lời khuyên thực tế của bố sẽ giúp trẻ học cách đối diện thử thách. Ngoài ra, bố cũng là tấm gương về cách đối nhân xử thế, bởi trẻ thường bắt chước cách bố nói, cách bố giải quyết mâu thuẫn hay chăm sóc gia đình.

Dù ngoại hình hay điều kiện có khác nhau, yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự hiện diện và tình yêu thương. Một cái ôm, một ánh mắt động viên, hay đơn giản là thời gian cùng nhau chơi đùa cũng đủ để tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển cảm xúc, trí tuệ và nhân cách của con. Bố không cần hoàn hảo, chỉ cần kiên nhẫn và chân thành.