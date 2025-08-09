Vì sao người chỉ số IQ càng cao, càng khó yêu - Nhà tâm lý Hoa Kỳ đưa ra nguyên nhân cực thuyết phục!

Chúng ta có thể thấy rằng nhiều bộ phim và phim truyền hình mô tả những người có chỉ số IQ cao, chẳng hạn như Sherlock Holmes trong Sherlock Holmes và Shikamaru Nara trong Naruto.

Những nhân vật cực kỳ thông minh này luôn được yêu thích và sự khôn ngoan cũng như sức quyến rũ của họ đã làm say mê nhiều người.Nhưng họ cũng được mô tả là không may mắn trong tình yêu, điều này cũng đúng trong thực tế.

Trên thực tế, có một kịch bản như thế này: một đứa trẻ trong một gia đình có trình độ học vấn rất tốt, thậm chí có bằng Tiến sĩ. Nhưng họ dù ngoài 30 tuổi vẫn chưa kết hôn hay có mối quan hệ nào.

Thông thường, nhiều người có chỉ số IQ cao sẽ tỏa sáng trong công việc và học tập, nhưng tình yêu và hôn nhân cá nhân của họ lại không mấy khả quan.

Những người có chỉ số IQ cao thường khó yêu vì họ suy nghĩ quá nhiều. Những người có trí thông minh cao thường chú ý đến chi tiết và họ thường thích xem xét và phân tích tất cả phẩm chất và đặc điểm của một người trước khi bắt đầu mối quan hệ với họ.

Một trong những điều thú vị về họ là họ có thể tưởng tượng ra mọi kịch bản có thể xảy ra trong đầu, phân tích mọi cách mà một mối quan hệ có thể trở nên tồi tệ. Điều này làm tăng đáng kể khả năng bị từ chối trong một mối quan hệ.

Họ có thể dễ dàng giải quyết những vấn đề khó khăn, nhưng họ thường gặp khó khăn trong tình yêu. Với họ, tình yêu có vẻ vô lý và phi logic - họ khó có thể thực sự hiểu được logic đằng sau nó.

Một nghiên cứu của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ (APA) phát hiện ra rằng những người có chỉ số IQ cao hơn thường chậm bước vào các mối quan hệ thân mật hơn và khả năng yêu đương của họ thấp hơn đáng kể so với mức trung bình.

Không phải họ không biết yêu, mà do họ phân tích mọi thứ quá kỹ

Trong tâm lý học có một thuật ngữ chuyên môn gọi là tê liệt phân tích, ám chỉ thực tế là khi mọi người phải đối mặt với những lựa chọn phức tạp, họ không thể đưa ra quyết định vì phân tích quá mức.

Những người thông minh đặc biệt dễ rơi vào cái bẫy này. Trong tình yêu, hầu hết chúng ta đều dựa vào trực giác và cảm xúc để đưa ra quyết định: "Tôi bị thu hút bởi điều này, vậy hãy thử xem sao."

Nhưng người thông minh thì không. Não của họ thường kích hoạt quá trình đánh giá rủi ro.

Ví dụ: Anh ấy đối xử tốt với tôi xuất phát từ tình cảm chân thành, hay anh ấy đối xử với mọi người đều như nhau? Chúng tôi có những giá trị khác nhau; liệu chúng tôi có bao giờ hợp nhau không? Cô ấy nói cô ấy độc lập, nhưng điều đó có nghĩa là cô ấy không cần tôi sao?

Bộ não của họ dường như hoạt động không ngừng nghỉ, và khi cảm xúc đang ở giai đoạn nảy nở, họ sử dụng lý trí để lọc ra mọi sự không chắc chắn có thể xảy ra.

Kết quả là gì? Mối quan hệ đã kết thúc sớm trước khi có ai đó đến gần.

Người thông minh thường quen với việc độc lập

Có thể thấy rằng bạn bè của những người thông minh rất kén chọn trong việc lựa chọn tình yêu.

Nhà tâm lý học Sternberg đã đề xuất lý thuyết tam giác về tình yêu: Sự thân mật, đam mê và cam kết tạo nên tình yêu lý tưởng. Trong đó, sự thân mật có nghĩa là chia sẻ những chi tiết trong cuộc sống và những suy nghĩ nội tâm.

Nhưng những người thông minh đã quen với sự độc lập từ nhỏ. Họ thích ở một mình, tự suy nghĩ và tự giải quyết vấn đề, nên khó có thể chia sẻ cuộc sống một cách tự nhiên và thoải mái.

Ví dụ, họ không giỏi nói: Hôm nay tôi đang có tâm trạng không tốt, vì họ nghĩ đây là thông tin vô ích; họ không muốn hành động tán tỉnh vì họ nghĩ điều đó là phi lý.

Các nhà tâm lý học gọi loại tính cách này là chức năng bản ngã cao. Họ tự chủ, nhưng điều này cũng khiến họ khó hình thành những gắn bó tình cảm mạnh mẽ với người khác. Họ không thờ ơ, nhưng họ không quen với sự lệ thuộc về mặt cảm xúc.

Họ quá quan tâm đến hậu quả của những lựa chọn

Người thông minh dễ rơi vào trạng thái lo lắng về giải pháp tối ưu. Họ được đào tạo về cách ra quyết định, chẳng hạn như: trước khi đưa ra lựa chọn, họ phải cân nhắc ưu và nhược điểm, xem xét tác động lâu dài và tránh tổn thất.

Họ thường hỏi: Có người nào tốt hơn không? Có thời điểm nào tốt hơn không? Nhưng tình yêu không phải là bài toán tối ưu hóa mà là một cuộc phiêu lưu đầy mơ hồ.

Họ luôn chờ đợi một người phù hợp hơn, nhưng lại bỏ lỡ người "đúng" đang ở trước mặt mình.

Tạp chí Frontiers in Psychology đã từng công bố một nghiên cứu về "Động lực tình yêu của những người có chỉ số IQ cao", trong đó chỉ ra: Những người có chỉ số IQ cao có xu hướng tránh né tình cảm. Nghĩa là họ mong muốn sự gần gũi nhưng lại sợ bị tổn thương hơn.

Do đó, họ có xu hướng phòng thủ về mặt cảm xúc , ví dụ: họ hiếm khi chủ động thể hiện cảm xúc, sợ bị từ chối, khó thành thật trong các mối quan hệ vì lo bị lợi dụng, và một khi mối quan hệ trở nên căng thẳng, họ có xu hướng thu mình và rút lui một cách lý trí.

Họ có khả năng kiểm soát thế giới của mình rất mạnh mẽ, và một khi họ vướng vào những biến động cảm xúc không thể kiểm soát, chẳng hạn như cãi vã, thái độ nóng lạnh thất thường và sự không chắc chắn trong tình yêu, họ sẽ theo bản năng chọn cách rút lui khỏi mối quan hệ.

Suy cho cùng, những thứ như tình yêu thường đòi hỏi một chút thôi thúc. Nhưng người thông minh lại quá sáng suốt. Họ phân tích các thành phần cảm xúc, phân tích ngôn ngữ của người khác và nhận thức được tâm lý tinh tế của chính mình.

Bởi vì họ lý trí, độc lập và tự giác , nếu họ có thể học cách để dành một phần con người mình cho cảm xúc, họ sẽ trở thành những người bạn đời cực kỳ ổn định và tình cảm.

Theo Toutiao