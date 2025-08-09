Chi 45 triệu đồng mua vòng vàng, người phụ nữ đi bán lại mới biết lõi bên trong toàn bạc, cửa hàng tuyên bố: “Chúng tôi chưa từng bán thứ này”

Đầu tháng 8/2024, người phụ nữ họ Trần ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc tới một tiệm vàng có tiếng tại địa phương để mua trang sức. Đây là tiệm nằm trong hệ thống thương hiệu vàng bạc đá quý lâu năm, nổi tiếng với sản phẩm cao cấp và thiết kế tinh xảo. Tại đây, cô Trần chọn một chiếc vòng nặng 21,1 gram với giá 13.045 NDT (khoảng 45,4 triệu đồng). Vì tin tưởng thương hiệu, cô không ngần ngại chi số tiền lớn để sở hữu món trang sức này.

Hơn nửa tháng sau, do cần tiền, cô Trần quyết định bán lại chiếc vòng. Người mua yêu cầu mang đi kiểm định trước khi giao dịch, và kết quả khiến cô Trần vô cùng ngỡ ngàng. Theo nhân viên kiểm định, chiếc vòng vàng đắt tiền này có lõi bằng bạc, chỉ phủ một lớp vàng mỏng bên ngoài. Giá trị thực tế của nó chỉ vài trăm NDT, thấp hơn hàng chục lần so với số tiền cô bỏ ra.

Ban đầu, cô Trần không tin nổi kết quả này. Để chắc chắn, cô mang sản phẩm đến một trung tâm kiểm định khác và nhận được kết luận tương tự. Nhân viên thậm chí cắt vòng để lộ phần lõi bạc cho cô tận mắt chứng kiến.

Cô Trần lập tức mang vòng tới tiệm vàng đã từng mua để yêu cầu giải thích. Tuy nhiên, nhân viên tại đây quả quyết sản phẩm này không phải hàng họ bán ra, họ cũng chưa từng sản xuất sản phẩm bạc mạ vàng thế này. Ngoài ra, đại diện tiệm vàng cho rằng dấu chống giả trên vòng có màu sắc bất thường, không trùng khớp với mẫu của cửa hàng.

Chiếc vòng vàng được chuyên gia kiểm định xác nhận có phần lõi bằng bạc

Cô Trần giải thích rằng phải kiểm định bằng lửa nên dấu chống giả đã bị đổi màu, nhưng phía cửa hàng không chấp nhận lý do này. Họ cũng nhấn mạnh, đã 17 ngày trôi qua kể từ thời điểm cô mua vòng, và trong khoảng thời gian đó họ không thể biết điều gì đã xảy ra với sản phẩm. Mặc dù cô Trần vẫn giữ hóa đơn và giấy tờ mua bán, cửa hàng cho rằng bằng chứng này chưa đủ để kết luận họ bán vòng bạc bọc vàng hay lừa dối khách hàng.

Không tìm được tiếng nói chung, cô Trần quyết định gửi đơn kiện lên tòa án thành phố Nam Dương. Cục Giám sát thị trường cũng cử cán bộ tới cửa hàng để xác minh. Theo hồ sơ nhập hàng mà tiệm vàng cung cấp, nguồn hàng của họ được lấy từ cơ sở chuyên sản xuất vàng, tuy nhiên chưa thể khẳng định chiếc vòng của cô Trần thuộc lô hàng này.

Để bảo vệ uy tín, chủ cửa hàng đăng video trên mạng xã hội, khẳng định chất lượng sản phẩm và cho biết đã chủ động mời cảnh sát kiểm tra toàn bộ hàng hóa. Hệ thống camera giám sát ghi lại việc cơ quan chức năng kiểm tra tại chỗ nhưng không phát hiện sai phạm.

Vụ việc được truyền thông đưa tin rầm rộ, tạo ra làn sóng tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số người cho biết họ từng gặp hiện tượng vòng vàng mua ở tiệm vàng này bị xuống màu, trông kém chất lượng sau một thời gian sử dụng.

Cô Trần bức xúc kể lại sự việc

Ngược lại, không ít ý kiến cho rằng đây là thương hiệu lớn có mặt ở nhiều tỉnh thành, khó có khả năng liều lĩnh bán hàng kém chất lượng vì uy tín thương hiệu. Họ cũng đặt câu hỏi về việc cô Trần chỉ quay lại khiếu nại sau hơn nửa tháng. Đây là khoảng thời gian có thể khiến việc xác minh nguồn gốc sản phẩm gặp khó khăn.

Vụ việc sau đó được tòa án Nam Dương thụ lý và điều tra làm rõ nhưng chưa có kết quả. Đại diện tiệm vàng có tiếng khẳng định, nếu có bằng chứng xác thực họ bán hàng không đúng chất lượng, cửa hàng sẵn sàng chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Trung Quốc, hành vi bán hàng giả, hàng nhái hoặc không đúng giá trị thực sẽ bị buộc hoàn tiền và bồi thường gấp 3 lần giá trị sản phẩm. Nếu chứng minh được vòng bạc bọc vàng là do đúng nơi đây bán ra, cửa hàng sẽ phải trả lại toàn bộ 13.045 NDT cho cô Trần và bồi thường thêm hơn 39.000 NDT (tương đương 136 triệu đồng).