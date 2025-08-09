Hot girl Cần Thơ được mẹ chồng xây tặng sân pickleball, hiếm hoi lộ diện hậu sinh quý tử

Là hot girl học đường nổi tiếng một thời, Mai Tây (Nguyễn Túy Xuân Mai, SN 2000) ngày càng được yêu thích bởi chuyện tình từ yêu đến cưới cùng thiếu gia Hoàng Đình Khang. Cặp đôi có tới 7 năm hẹn hò và chính thức tổ chức đám cưới vào đầu năm 2024. Đến hiện tại, cả hai đã có quý tử đầu lòng, cuộc sống hào môn của Mai Tây cũng khiến nhiều người chú ý.

Từ khi mới yêu thiếu gia Đình Khang, Mai Tây đã rất được lòng gia đình nhà chồng, đặc biệt là mẹ chồng. Đó cũng chính là lý do mà cô nàng được gia đình hào môn rước về ở chung dù khi đó cả hai chưa kết hôn.

Mai Tây

Cặp đôi Mai Tây - thiếu gia Đình Khang tổ chức đám cưới vào năm 2024

Trên trang cá nhân của mình, Mai Tây cũng nhiều lần flex được mẹ chồng cưng chiều khi thích gì được nấy, liên tục tặng những món đồ đắt tiền. Không những thế, từ khi có cháu nội, mẹ chồng đại gia lại càng thêm phần yêu thương, chiều chuộng. Mai Tây từng khoe quý tử được bà nội sắm cho hàng loạt món đồ hiệu từ khi còn lọt lòng.

Mới đây nhất, mẹ chồng Mai Tây lại khiến nhiều người trầm trồ khi xây dựng hẳn một sân pickleball mới toanh tại TP.HCM để dành tặng con trai và con dâu. Mẹ chồng hot girl cho biết bản thân cũng rất đam mê bộ môn pickleball này nên cũng mong muốn sở hữu một sân riêng. Ngoài ra, mục đích chủ yếu vẫn là cho con trai Đình Khang và con dâu Mai Tây vừa chơi, vừa phụ giúp quản lý.

Mai Tây hiếm hoi lộ diện hậu sinh em bé (Nguồn: Simon Tứ)

Mẹ chồng Mai Tây đầu tư xây dựng sân pickleball hoành tráng để dành tặng con trai và con dâu

Cũng trong một đoạn clip mới đây, Mai Tây lộ diện trên sân pickleball sau khoảng thời gian “ở ẩn” sinh con. Đây cũng là lần hiếm hoi cô nàng lộ diện, để lộ vóc dáng sau sinh qua camera thường. Dẫu vậy, nhiều người vẫn dành lời khen ngợi bởi Mai Tây vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp như thời con gái.

Bên cạnh đó, mặc dù “có da có thịt” hơn trước nhưng cô nàng lại khiến nhiều người yêu thích hơn vì nhìn cuốn hút. Từ khi mang thai đến khi chào đón quý tử đầu lòng, Mai Tây hạn chế đăng tải hình ảnh trên MXH. Cô nàng cũng phần nào kín tiếng hơn, không còn thường xuyên cập nhật cuộc sống như trước.

Gần đây, Mai Tây dường như mới trở lại MXH nhiều hơn. Cô thỉnh thoảng đăng tải những đoạn clip khoe được chồng phụ giúp chăm con, cuộc sống hôn nhân viên mãn. Ngoài ra, mỗi lần đăng ảnh, Mai Tây đều nhận hàng ngàn lượt bình luận vì visual vẫn cực phẩm như xưa. Không những vậy, điều ở nàng dâu hào môn sinh năm 2000 này được lòng cộng đồng mạng cũng chính bởi sự kín tiếng, ứng xử khéo léo, không phô trương của cô nàng.

Mai Tây sau khi sinh quý tử đầu lòng vẫn giữ được sắc vóc xinh đẹp, cuốn hút