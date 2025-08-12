“Giới trẻ đã bắt đầu yêu nhạc Cách mạng từ bao giờ thế?”

Đây là câu hỏi viral trên mạng xã hội ngay sau đêm Concert Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim diễn ra tại SVD Mỹ Đình. Một sự kiện âm nhạc quy tụ 50 nghìn khán giả, phá vỡ mọi kỷ lục về show diễn đông nhất lịch sử concert Việt. Không cần đến sao hạng S hay hiện tượng toàn cầu, 50 nghìn người đổ về Concert Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim chỉ vì lý do duy nhất: tình yêu nước nồng nàn và hòa chung không khí hướng đến Đại lễ 80 năm Cách mạng tháng 8 - Quốc khánh 2/9. Cả sân vận động rợp màu cờ sao, không ai bảo ai, nhưng “dresscode” của ngày hôm ấy chính là màu cờ sắc áo.

Tại concert Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim, tâm điểm không thuộc về dàn nghệ sĩ hạng A, những cái tên giải trí thường thấy ở concert thông thường. Tâm điểm của Concert Quốc Gia chính là Tổ Quốc Trong Tim. 50 nghìn người cùng hát Tiến Quân Ca, 68 chiến sĩ đi giữa lòng dân, những nghệ sĩ cất cao tiếng hát tự hào dân tộc - và khán giả hát theo không sót từ nào. Đây mới chính là Concert Quốc Gia.

Một bài viết đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội đến từ tài khoản Cao BaoDo cảm thán: “Chỉ mới cách đây 2 năm thôi, rất nhiều người Việt còn ngỡ ngàng với cơn sốt màu hồng BLACKPINK đến từ Hàn Quốc. Rất nhiều người không tin và không lý giải được tại sao lại có đến 31.000 rồi 36.000 người đến sân Mỹ Đình để xem mấy cô gái trẻ xinh đẹp vừa nhảy vừa hát trên sân khấu.

Thế rồi, đêm hôm qua, 50.000 khán giả Việt đã phủ kín cả khán đài lẫn mặt sân Mỹ Đình trong đêm nhạc quốc gia mang tên ‘Tổ quốc trong tim’. Đáng tiếc rằng sức chứa sân Mỹ Đình có giới hạn, chứ không thì phải có đến 500.000 ngàn người chứ không ít hơn, bởi có đến 3 triệu người đã đăng ký vé trên hệ thống.

Không có ngôi sao quốc tế, không phải đêm ca nhạc thời thượng, chỉ là một đêm ca nhạc chính luận với những bài hát về quê hương, đất nước, với những bài hát quen thuộc… Thế nhưng chính vì đã chạm đếm trái tim, chạm đến lòng tự hào dân tộc, hơn 20 bài hát xuyên suốt chiều dài lịch sử hiện đại của dân tộc được hoà âm trẻ trung trên nền nhạc và lời bài hát hào hùng, đã làm cho 50.000 khán giả trên sân Mỹ Đình thấy yêu Việt Nam, yêu quê hương đất nước hơn, thấy tổ quốc thật sự ở trong trái tim mình.

Hoá ra chả cần BLACKPINK, Taylor Swift hay ban nhạc - ngôi sao quốc tế, Việt Nam cũng có thể tạo ra nhiều show ca nhạc thu hút dăm bảy chục ngàn, trăm ngàn người xem”.

Đúng như thế. Người ta cứ ngỡ, giới trẻ ngày nay theo thị hiếu, không mấy người say mê nhạc đỏ. Nhưng suy nghĩ ấy đã được thay đổi ngay sau Concert Quốc Gia. Có ai mà không “nổi da gà” khi những fanchant được vang lên ở sân khấu 50 nghìn người hôm 10/8 lại là Tiến Quân Ca, Đất Nước Trọn Niềm Vui, Tiến Bước Dưới Quân Kỳ,...? Những bài hát quen thuộc với mỗi thế hệ người Việt Nam như Ai Yêu Bác Hồ Chí Minh Hơn Thiến Niên Nhi Đồng, Việt Nam Hồ Chí Minh, Khát Vọng Tuổi Trẻ,... được cả sân vận động hoà giọng đồng thanh. Và những tiếng ca ấy, đến từ toàn thể khán giả, mà giới trẻ chiếm đại đa số.

Trong cuộc trò chuyện với ca sĩ Võ Hạ Trâm vừa mới sáng nay, chị vẫn chưa thôi nhớ về đêm diễn lịch sử ở SVD Mỹ Đình. Lần đầu tiên, có hàng chục nghìn người cùng cười, cùng khóc và cùng hát với Võ Hạ Trâm ca khúc Mẹ Yêu Con. Người nghệ sĩ hát bằng cả con tim, rơi nước mắt khi nghe được tiếng fanchant choáng ngợp từ đám đông. Hay như khi câu hát "Ta đi trong muôn ánh sao vàng rừng cờ tung bay" được ca sĩ Đăng Dương cất lên, 50 nghìn khán giả vẫy cờ. Cờ bay đến đâu, khán giả hô vang hú hét rầm trời tới đó.

Điểm tinh tế của Concert Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim chính là khâu tổ chức. Dù là chương trình nghệ thuật chính luận, nhưng BTC rất biết cách gần gũi với giới trẻ. Những chiếc booth thuần về văn hóa thần tượng được đặt tại sân Mỹ Đình, trang trí rực rỡ, trở thành nơi lan tỏa tinh thần yêu nước. Giới trẻ đu concert quốc gia tham gia vào công cuộc “săn merchandise” - những món đồ đậm chất Việt Nam, xúng xính lên đồ xinh đẹp để bước vào khán đài phủ một màu đỏ rực.

Những bài hát bất hủ của Cách mạng Việt Nam được phối mới, không kém phần catchy, sôi động. Thậm chí, những bản phối này còn có thể dùng làm nhạc nền cho content xu hướng mạng xã hội. Ngoài những bản hùng ca bất hủ, Concert Quốc Gia còn thêm thẳt các ca khúc mới, viral đình đám như Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình do Tùng Dương thể hiện. Từ cách sắp đặt chương trình, kết hợp những tiết mục cộng đồng, màn diễu hành tráng lệ với những sân khấu tràn đầy cảm xúc do nghệ sĩ thực lực thể hiện, Concert Quốc Gia là trải nghiệm âm nhạc đẳng cấp, mang văn hóa thần tượng vào làn sóng yêu nước một cách mượt mà, không gợn sóng.

Sự thật là, giới trẻ luôn say mê nhạc Cách mạng, tâm thức hướng về Tổ quốc. Chỉ cần đúng không gian, thời gian, tình yêu ấy dạt dào như một dòng thác. Lần đầu tiên, đám đông ở một concert fanchant "Việt Nam", “Việt Nam vô địch”. Cứ có khoảng hở giữa các phần trình diễn là hô. Fanchant lần này không dành riêng cho 1 nghệ sĩ, thần tượng nào mà là niềm tự hào đất nước, hướng đến thần tượng lớn nhất của 100 triệu người - Việt Nam.

Đây chính là Fandom Yêu Nước. Người trẻ được sinh ra, lớn lên trong hòa bình, có cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc để tự do lựa chọn thần tượng. Thần tượng có thể là một ca sĩ hạng A, một nhóm idol đang nổi tiếng hay một ban nhạc indie. Nhưng tất cả chúng ta, bao gồm cả những người được gọi là thần tượng, chắc chắn có 1 thần tượng chung của tất thảy - đó là Việt Nam. Fandom Yêu Nước là fandom của hơn 100 triệu người Việt Nam cùng hòa chung nhịp đập, mỗi người cố gắng làm tốt nhất việc của mình để tôn vinh quê hương, đất nước.

Không cần kỷ lục cháy vé, vì “concert quốc gia” là nơi tình yêu nước vượt lên tất cả

Có nhiều phép so sánh được liệt kê sau Concert Quốc Gia. Đám đông của Concert Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim vượt qua show Tri Âm - Mỹ Tâm, concert Born Pink - BLACKPINK và nhạc hội K-Star Spark có G-Dragon tại Mỹ Đình. Những phép so sánh này đặt lên bàn cân một bên là concert thu phí, một bên là sự kiện cộng đồng.

Nhưng, mọi phép so sánh là khập khiễng, vì không thể so sánh Concert Quốc Gia với bất cứ show âm nhạc nào. Concert Quốc Gia không phải là nơi để so kè kỷ lục cháy vé. Ngoài 50 nghìn người may mắn được đến với sự kiện, thì có hàng trăm nghìn người canh vé mà lỡ cơ hôi. Và có hàng triệu khán giả đã theo dõi thông qua truyền hình, mạng xã hội.

Tin chắc rằng, nếu đây là sự kiện thu phí, sức nóng cũng không giảm sút. Bởi tất cả những người đến đây đều hướng về Tổ quốc, là nơi tình yêu đất nước vượt lên tất cả. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hàng chục nghìn khán giả trên sân Mỹ Đình đồng thanh hát Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình trở thành minh chứng mạnh mẽ nhất. Không cần ngôi sao giải trí quốc tế, không cần kỷ lục bán vé, Concert Quốc Gia vẫn đủ sức tạo nên khoảnh khắc lịch sử. Concert Quốc Gia nằm ngoài cuộc chiến về danh tiếng, hào quang. Hiệu ứng đỉnh cao của đám đông 50 nghìn người chỉ xuất hiện khi thần tượng duy nhất là Tổ quốc.

Và không chỉ riêng Tổ Quốc Trong Tim, tháng 8 này còn là chuỗi dài các chương trình hưởng ứng Đại lễ 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Điểm chung của những sự kiện này không đơn thuần là âm nhạc, mà là trải nghiệm tập thể độc nhất: hàng chục nghìn con người cùng chia sẻ một thần tượng - Việt Nam.

Nếu duy trì tiêu chuẩn nghệ thuật, tiếp tục đầu tư vào công nghệ sân khấu và giữ vững bản sắc gắn với thông điệp yêu nước, “concert quốc gia” hoàn toàn có thể trở thành điểm hẹn thường niên, thu hút hàng chục nghìn khán giả. Trong bối cảnh cả nước hướng về các mốc kỷ niệm trọng đại, đây chính là nguồn năng lượng mới cho âm nhạc Việt.

“Concert quốc gia” không chỉ đơn thuần là sự kiện văn hóa - nghệ thuật, mà là chất xúc tác khiến tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Từ những tiếng hát hòa quyện, những lá cờ đỏ tung bay đến những ánh mắt rạng rỡ trên khán đài, tất cả đã tạo nên một ký ức tập thể khó xóa nhòa.

Những giai điệu hùng tráng bất hủ như đã thấm nhuần trong huyết quản trở thành sợi dây vô hình kết nối hàng chục nghìn con người. Đó cũng là lúc người ta nhận ra âm nhạc không chỉ để giải trí, mà còn có thể trở thành ngôn ngữ chung của hàng triệu trái tim khi hướng về cùng một lý tưởng. Những giai điệu hào hùng vang lên không chỉ để được nghe, mà để được sống cùng, hát cùng, và lưu giữ như một phần ký ức dân tộc. Mỗi tiếng hát, mỗi tràng pháo tay hay tiếng hô “Việt Nam” vang rền như đang khẳng định tình yêu nước chỉ cần đúng thời điểm để bùng cháy.