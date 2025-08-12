Tối 10/8, Jonas Brothers - bộ 3 hotboy Disney đình đám một thời - đã chính thức khởi động tour lưu diễn JONAS20: Greetings From Your Hometown. Chọn SVĐ MetLife, quê nhà New Jersey (Mỹ) là điểm chạm đầu tiên, đây không chỉ là đêm diễn mở màn mà còn là buổi hội ngộ đầy hoài niệm, tái hiện những cột mốc từ những bước chân chập chững đầu sự nghiệp cho tới hiện tại của 3 anh em.

Jonas Brothers vừa khởi động tour diễn kỷ niệm 20 năm hoạt động

Ngay từ những phút đầu, khán giả đã được đắm mình trong loạt ca khúc làm nên tên tuổi nhóm như Lovebug, S.O.S, Sucker… Xen lẫn vào đó là loạt ca khúc solo như Jealous hay Chains. Để tăng thêm nhiệt, Jonas Brothers rủ rê thêm những gương mặt khách mời nổi tiếng như Switchfoot với Meant To Live và Hold On; mỹ nam thanh xuân Jesse McCartney khiến cả toàn bộ khán giả hát vang Beautiful Soul; Marshmello góp mặt với Slow Motion và Leave Before You Love Me; còn Dean Lewis mang đến Loved You Better.

Một trong những khoảnh khắc ấm áp nhất là khi gia đình Jonas - từ bố mẹ, em trai Franklin đến vợ và 2 con gái của anh cả Kevin - cùng xuất hiện trong ca khúc When You Look Me In The Eyes. “Sít rịt” lớn nhất mà không ai có thể nghĩ đến là khi Joe Jonas đang trình diễn bản hit Gotta Find You thì màn hình lớn chiếu lại những hình ảnh quen thuộc từ bộ phim tuổi teen Camp Rock.

Demi Lovato gây bão khi đứng chung sân khấu với anh em Jonas sau 15 năm

Giữa tiếng reo hò vang dội, Demi Lovato xuất hiện trên sân khấu, tái hợp cùng Joe, Nick và Kevin sau 15 năm kể từ khi phần 2 đóng máy. Bộ tứ cùng nhau làm “hồi sinh” lại This Is Me và Wouldn’t Change A Thing - 2 ca khúc gắn liền với tuổi thơ của hàng triệu fan Disney. Bầu không khí ngập tràn giai điệu bồi hồi, khán giả hát theo từng câu chữ, nhiều người xúc động đến rơi nước mắt.

Wouldn’t Change A Thing - Demi Lovato x Jonas Brothers

Đặc biệt, Demi và Joe vẫn thoải mái tương tác và trò chuyện với nhau dù từng là tình cũ khi còn gắn bó với nhà Chuột. Có thể thấy, nữ ca sĩ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với gia đình Jonas. Trải qua giai đoạn vắng bóng khỏi showbiz vì… quá flop, Demi gần đây đã trở lại đường đua âm nhạc, lột xác với ngoại hình nóng bỏng và trẻ trung như “ma cà rồng”. Hậu giảm cân, cô nàng đang ở trạng thái tốt nhất và đỉnh cao nhan sắc.

Cả 2 vẫn trao nhau ánh mắt trìu mến như ngày đầu khi trình diễn

Có thể thấy, nữ ca sĩ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với gia đình Jonas.

Nếu 3 anh em nhà Jonas vẫn giữ được sự ăn ý và chất giọng bùng nổ của một ban nhạc Pop-Rock, thì Demi chưa từng gây thất vọng với chất giọng bản năng đầy nội lực. Không phải tự nhiên công chúng gọi Demi là một trong những vocalist đỉnh nhất mà nhà Chuột từng có, bên cạnh Christina Aguilera.

Khoảnh khắc này lập tức gây bão khắp sóng mạng, cùng hàng loạt bình luận phấn khích kêu gọi thực hiện Camp Rock 3. Truyền thông quốc tế cũng dành nhiều lời khen có cánh cho cách Jonas Brothers khéo léo kết hợp yếu tố gia đình, kỷ niệm thanh xuân và âm nhạc chất lượng để mở màn tour kỷ niệm. Với khởi đầu rực rỡ tại quê nhà, JONAS20 hứa hẹn sẽ là một hành trình đầy cảm xúc, đưa khán giả đi qua 20 năm theo đuổi âm nhạc của Jonas Brothers qua 52 đêm diễn Bắc Mỹ - và có thể, còn mở ra những cuộc hội ngộ bất ngờ khác trong thời gian tới.

Những tấm hình mang một bầu trời ký ức tuổi thơ giữa Demi và anh em nhà Jonas

Không chỉ vậy, một người tưởng chừng không liên quan lại bị réo gọi - đó là Selena Gomez. Selena và Demi từng là cặp bạn thân hot teen cực kỳ nổi tiếng thời hoàng kim Disney, quen biết nhau khi mới 7 tuổi. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì, cả 2 cắt đứt liên lạc vào khoảng nửa đầu thập niên 2010. Kể từ đó, gần như không còn bất kỳ hint hay tương tác nào giữa cả 2. Sau màn tái hợp với Jonas Brothers, người hâm mộ hy vọng Demi và Selena sẽ kết nối lại mối quan hệ xưa cũ, như cách Selena và Miley từng làm.