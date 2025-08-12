Hơn cả 1 album mới, Taylor Swift cùng bạn trai cầu thủ tuyên bố tin trọng đại!

Chỉ vài giờ sau khi Taylor Nation đăng tải loạt ảnh màu cam khiến thế giới chấn động giữa đêm, Taylor Swift đã chính thức xác nhận màn trở lại lớn nhất năm nay. Nữ ca sĩ đăng tải đồng hồ đếm ngược bí ẩn trên trang web cá nhân. Đến đúng 12h12p sáng 12/8 (giờ ET), Taylor Swift tung thông tin về album phòng thu thứ 12 mang tên The Life of a Showgirl.

Trên sóng podcast New Heights Show, Taylor Swift cùng bạn trai Travis Kelce chia sẻ thông tin có thể khiến cả làng nhạc nổi bão cuối năm nay. Thời gian phát hành album chưa ấn định, nhưng đĩa cứng sẽ được team Taylor bắt đầu vận chuyển vào ngày 13/10 năm nay.

Taylor Swift và bạn trai Travis Kelce công bố album mới The Life Of A Showgirl

Taylor Swift cùng bạn trai Travis Kelce chia sẻ thông tin có thể khiến cả làng nhạc nổi bão cuối năm nay

The Life of a Showgirl có màu chủ đạo là cam - xanh lá. Trên trang web và các tài khoản mạng xã hội, Taylor Swift đã cập nhật giao diện mới. Màu cam lấp lánh, cùng hình ảnh concept album vẫn đang được giữ kín. Trên podcast với bạn trai, Taylor Swift hé lộ bìa album nhưng làm mờ hoàn toàn hình ảnh này. Hiện tại, mọi thứ được tiết lộ chỉ là 1 ổ khóa lấp lánh màu cam. Bấy nhiêu là đủ để MXH nổ tung.

Toàn bộ MXH - website của Taylor Swift thay đổi giao diện

Hiện tại, toàn bộ nền tảng đang chia sẻ lại thông tin về album phòng thu số 12 của Taylor. Là ngôi sao số 1 thế giới, việc Taylor Swift ra mắt album mới có thể thay đổi toàn bộ thị trường âm nhạc năm nay. Fan nô nức ăn mừng, chờ đón kỷ nguyên mới của Taylor Swift. Thông qua tên album, có thể dự đoán đây sẽ là 1 sản phẩm hoàn toàn nói về Taylor.

Bên cạnh đó, trang web của Sabrina Carpenter cũng cập nhật mốc thời gian 12/8. Nhiều fan đoán đây là tiết lộ về 1 lead single Taylor Swift kết hợp với Sabrina. Bởi Sabrina Carpenter là nghệ sĩ duy nhất xuất hiện trong chùm ảnh màu cam Taylor Nation đăng tải tối 11/8.

Sabrina Carpenter tiết lộ sẽ có gì đó vào ngày 12/8?

Album gần nhất Taylor Swift phát hành là album The Tortured Poets Department vào tháng 4/2024, và chỉ hai giờ sau đã tung phiên bản mở rộng thành album đôi mang tên The Anthology. The Life of a Showgirl đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Taylor Swift. Nhất là sau khi Taylor chi hàng trăm triệu đô mua lại 6 album cũ. Vào tháng 5, cô tuyên bố đã mua lại toàn bộ danh mục thu âm của mình được phát hành qua Big Machine Records, tái sở hữu 6 album đầu tay từng "mất trắng" vào tay Scooter Braun.

Kỷ nguyên mới ngay sau khi Taylor mua lại 6 album đầu tay

“Để nói đây là giấc mơ lớn nhất đời tôi thành hiện thực vẫn là quá khiêm tốn... Điều tôi luôn mong muốn là làm việc đủ chăm chỉ để một ngày có thể mua lại âm nhạc của mình hoàn toàn, không ràng buộc, không đối tác, toàn quyền tự quyết. Tôi sẽ mãi biết ơn tất cả mọi người ở Shamrock Capital vì đã là những người đầu tiên trao cho tôi cơ hội này… Có thể hình xăm đầu tiên của tôi sẽ là một chiếc cỏ ba lá thật to ngay giữa trán.” Taylor chia sẻ.

Fan chuẩn bị tinh thần hòa nhập sắc cam cùng Taylor Swift

Nhưng người hâm mộ vẫn đang mong chờ hai bản Taylor’s Version còn lại: Reputation và album đầu tay mang tên Taylor Swift. Trước khi Swift công bố việc mua lại danh mục, nhiều fan đoán rằng Reputation (Taylor’s Version) sẽ ra mắt vào dịp Memorial Day, nhưng cô cho biết vẫn chưa hoàn tất thu âm. Với album phòng thu thứ 12, các Swifties tạm gác lại giấc mộng Rep (TV) để chờ đón kỷ nguyên mới tràn ngập sắc cam cùng Taylor.