Bức ảnh màu cam của Taylor Swift khiến cả thế giới chấn động

Tối 11/8 (giờ Việt Nam), Taylor Nation - trang chính thức chuyên cập nhật mọi hoạt động của Taylor Swift bất ngờ đồng loạt cập nhật loạt ảnh từ The Eras Tour. Điểm khiến mạng xã hội “dậy sóng” là hình ảnh Taylor Swift diện toàn bộ trang phục màu cam, kèm dòng chú thích đầy ẩn ý: “Thinking about when she said ‘see you next era…’”. (Tạm dịch: Nghĩ về lúc cô ấy nói 'hẹn gặp lại ở kỷ nguyên tiếp theo...)

Hint báo hiệu Taylor Swift trở lại

Chỉ vài phút sau khi được đăng tải, hashtag liên quan tới Taylor Swift lập tức leo trending toàn cầu. Đây là hint rõ ràng nhất, hé lộ Taylor sắp mở ra một kỷ nguyên âm nhạc mới. Rất có thể, Taylor đang chuẩn bị cho màn comeback sau hơn 2 năm kể từ album phòng thu thứ 11 The Tortured Poets Department.

Loạt ảnh Taylor Nation đăng tải:

Màu cam, vốn chưa từng xuất hiện rõ rệt trong các kỷ nguyên trước đây của Taylor, nhanh chóng được dự đoán sẽ trở thành tông màu chủ đạo cho album phòng thu thứ 12. Ngay trong đêm, Twitter (X) ngập tràn ảnh đại diện và hình nền màu cam từ fan khắp thế giới. Taylor Swift phủ cam cả mạng xã hội. Một số tài khoản chuyên dự đoán âm nhạc còn cho rằng lead single sẽ được tung ra ngay trong tháng 8, mở màn cho chuỗi hoạt động quảng bá khổng lồ.

Sabrina Carpenter được cho là sẽ có collab trong album mới của Taylor Swift vì cô là người duy nhất xuất hiện trong 12 tấm hình mặc đồ cam do Taylor Nation đăng

Không chỉ fan, truyền thông quốc tế cũng nhanh chóng vào cuộc. Nhiều tờ báo lớn tại Mỹ và Anh đồng loạt đưa tin, phân tích khả năng Taylor sẽ tiếp tục phá vỡ loạt kỷ lục doanh số và streaming. Republic Record - hãng thu phát hành nhạc cho Taylor Swift thả tim các bài đăng liên quan. Ngoài ra, Sabrina Carpenter được cho là sẽ có collab trong album mới của Taylor Swift vì cô là người duy nhất xuất hiện trong 12 tấm hình mặc đồ cam do Taylor Nation đăng.

Taylor nhuộm cam cả MXH chỉ với 1 bức ảnh

Sự nghiệp Taylor Swift vốn nổi tiếng với những “kỷ nguyên” được xây dựng trọn vẹn từ âm nhạc, hình ảnh, cho tới màu sắc chủ đạo. Từ Fearless vàng óng ánh, Red đỏ rực lửa, 1989 xanh pastel, đến Reputation đen huyền bí hay Lover hồng ngọt ngào… mỗi giai đoạn đều để lại dấu ấn sâu đậm và định hình xu hướng âm nhạc, văn hóa đại chúng. Chính vì vậy, một “kỷ nguyên cam” đang là đề tài khiến toàn bộ làng nhạc quốc tế háo hức chờ đợi.

Nếu những đồn đoán là thật, thế giới có thể sẽ chứng kiến thêm một cú “chấn động” từ Taylor Swift. Suốt hơn một thập kỷ, bất cứ khi nào Taylor ra nhạc, cả ngành công nghiệp sẽ phải xoay quanh cô. Và một lần nữa, Swifties toàn cầu đang sẵn sàng “cháy” cùng thần tượng.