Đoạn video ghi lại cảnh cháy lớn ngay trên sân khấu concert của nhóm nam gen 4 P1Harmony lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Sự cố xảy ra trong đêm diễn tại sân vận động Hwajeong Tiger Dome, Hàn Quốc vào ngày 9/8. Điều khiến công chúng phẫn nộ là dù lửa bùng lên dữ dội chỉ cách vài bước chân, các thành viên vẫn tiếp tục biểu diễn và chương trình không bị gián đoạn.

Đoạn video đang được fan Kpop truyền tay nhau

Theo các fan có mặt, ban đầu nhiều người tưởng rằng đây là một phần của hiệu ứng sân khấu. Nhìn từ xa, ngọn lửa như “nuốt chửng” các thành viên, khiến dân tình thót tim. Tuy nhiên, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khói bốc mù mịt và chỉ được dập tắt khi một nhân viên lao lên dùng bình chữa cháy.

P1Harmony đối diện với tình huống nguy hiểm

Trong suốt thời gian này, P1Harmony vẫn giữ nhịp tiết mục như không có chuyện gì xảy ra, khán giả cũng không được yêu cầu sơ tán hay tạm dừng. May mắn là không có ai bị thương, song vụ việc khiến nhiều người lo ngại về công tác đảm bảo an toàn của ban tổ chức, nhất là khi concert diễn ra trong không gian kín, khói từ vật liệu cháy có thể gây hại cho sức khỏe.

Lửa lớn trên sân khấu nhưng nhóm vẫn biểu diễn

Trên các diễn đàn Hàn Quốc, không ít cư dân mạng để lại bình luận chỉ trích: “Đây là thật sao? Đáng lẽ phải dừng buổi diễn ngay lập tức”, “Không gian kín mà để khán giả hít khói thì quá nguy hiểm”, “Ban tổ chức có vấn đề gì vậy? Fan không làm gì sai mà vẫn phải chịu”. Một số ý kiến còn cho rằng dù nhóm giữ chuyên nghiệp trên sân khấu nhưng đây là lúc an toàn của nghệ sĩ và khán giả cần được đặt lên hàng đầu.

P1Harmony là nhóm nhạc nam 6 thành viên trực thuộc FNC Entertainment

P1Harmony là nhóm nhạc nam 6 thành viên trực thuộc FNC Entertainment, ra mắt vào tháng 10/2020 với mini album Disharmony: Stand Out. Nhóm gồm Keeho, Theo, Jiung, Intak, Soul và Jongseob, gây chú ý nhờ màu sắc âm nhạc đa dạng, khả năng rap – hát – trình diễn đồng đều. Trong 4 năm hoạt động, P1Harmony xây dựng lượng fan quốc tế ổn định, thường xuyên lưu diễn tại Mỹ và nhiều nước châu Á. Concert ngày 9/8 là một phần trong tour diễn mới của nhóm tại Hàn Quốc, quy tụ đông đảo người hâm mộ.

Video cháy tại concert P1Harmony khiến dân tình lo ngại

Hiện tại, P1Harmony và FNC Entertainment chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc. Trong khi đó, video quay lại cảnh cháy trên sân khấu tiếp tục được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Không ít người kêu gọi các đơn vị tổ chức sự kiện cần siết chặt quy trình an toàn, đặc biệt với những chương trình sử dụng nhiều thiết bị điện, đạo cụ dễ cháy, để tránh lặp lại những tình huống nguy hiểm như lần này.