Sau tập 11 phát sóng vào tối ngày 9/8, 16 Em Xinh nổi bật nhất đã chính thức bước vào vòng Chung kết, trong đó có nhiều gương mặt quen thuộc như Bích Phương, Phương Ly, Phương Mỹ Chi, Bảo Anh... Đặc biệt, Tiên Tiên - Miu Lê, cặp đôi Em Xinh luôn là tâm điểm tranh luận khi sự kết hợp của họ trong cùng một đội liên tục khiến khán giả thất vọng, cũng tiến vào Chung kết.

Tiên Tiên - Miu Lê, cặp đôi Em Xinh luôn là tâm điểm tranh luận

Cả hai đều được kỳ vọng rất cao khi có mặt trong danh sách Em Xinh từ trước khi phát sóng: Tiên Tiên với giọng hát nội lực, khả năng sáng tác cùng phong cách âm nhạc sâu sắc, còn Miu Lê được xem như “người đàn chị” giàu kinh nghiệm, hứa hẹn mang đến sự duyên dáng và hài hước cũng như khả năng dẫn dắt các nghệ sĩ trẻ. Tuy nhiên, thực tế lại không như mong đợi, đặc biệt khi cả hai Em Xinh này cùng chung team.

Ở Live Stage 2, hai bài We Belong Together và Điều Em Luôn Mong Muốn, dù có sự hỗ trợ của hai Anh Trai cực kỳ “hút fan” là Dương Domic và Hùng Huỳnh nhưng đều không có màn trình diễn để lại ấn tượng, bị khán giả chê nhạt nhòa, ca từ thiếu điểm nhấn, thậm chí có câu hát gây khó chịu, không tận dụng được tầm ảnh hưởng của khách mời.

Điều Em Luôn Mong Muốn bị đánh giá là nhạt nhoà so với các tiết mục khác

Tại Live Stage 4, cả hai tiếp tục chung đội do LyHan làm đội trưởng với Tín Hiệu Yêu và Lắm Lúc. Trong khi Tín Hiệu Yêu bị khán giả chỉ trích là phần dở nhất từ trước đến nay, không tạo được cảm xúc và để lại nhiều tranh cãi, thì Lắm Lúc lại vướng phải ý kiến trái chiều khi tác giả demo bày tỏ sự tiếc nuối trên TikTok vì đoạn hay nhất không được giữ lại. Nhiều khán giả cho rằng chiến thắng của team LyHan thiếu thuyết phục, không xứng đáng so với các team còn lại.

Ở Live Stage 4, Tiên Tiên và Miu Lê lại chung team của đội trưởng LyHan, thực hiện 2 tiết mục Lắm Lúc

... và Tín Hiệu Yêu

Tiết mục Tín Hiệu Yêu của team LyHan được xây dựng theo concept menswear ấn tượng, khi 5 thành viên LyHan, Tiên Tiên, Miu Lê, Bảo Anh và MAIQUINN hóa thân thành những “tổng tài” lịch lãm, gửi những lời tán tỉnh ngọt ngào đến các Em Xinh cùng fan hâm mộ. Ca khúc có giai điệu sôi động, phối hợp nhiều đoạn rap mạnh mẽ, thể hiện sự tự tin và cá tính nổi bật.

Tín Hiệu Yêu - Team LyHan Live Stage 4 Em Xinh Say Hi

Tuy nhiên, tiết mục này lại vấp phải nhiều chỉ trích từ khán giả. Nhiều người đánh giá đây là phần trình diễn kém ấn tượng nhất trong số các live stage trước đó. Khán giả bày tỏ sự thất vọng khi cho rằng bài hát không để lại cảm xúc, thiếu điểm nhấn và khó có thể phù hợp để biểu diễn trong các concert lớn. Có ý kiến thẳng thắn nhận xét đây là một trong những tiết mục yếu kém nhất trong 8 bài được trình diễn, thậm chí còn gọi là “dở đến mức khó tin”. Nhiều người cho rằng dù đã cố gắng, nhưng bài hát vẫn không tạo được sự kết nối, khiến người nghe cảm thấy hụt hẫng và không cuốn hút.

Tiên Tiên - Miu Lê càng về sau càng nhạt

Điểm đáng chú ý là trong cả hai tiết mục Lắm Lúc và Tín Hiệu Yêu, cặp đôi Tiên Tiên - Miu Lê không để lại dấu ấn gì đặc biệt, hoàn toàn mờ nhạt so với các thành viên khác trong đội. Nhiều khán giả nghi ngờ rằng cặp đôi này được chương trình “buff” quá mức trong khi sản phẩm âm nhạc mà cả hai góp mặt lại không thực sự nổi bật.

Miu Lê nhận chỉ trích vì thiếu chuyên môn

Về chuyên môn, Miu Lê bị phê bình về khả năng sáng tác, hát và rap thiếu điểm nhấn. Các ca khúc do đội cô phụ trách thường bị cho là thiếu “catchy”, thậm chí có phần “cringe” do ca từ khó nghe, làm giảm chất lượng tiết mục chung. Trong khi đó, Tiên Tiên bị đánh giá là “overrated”. Mặc dù cô từng tuyên bố muốn lui về hậu trường sáng tác thay vì chiếm nhiều đất diễn, các tác phẩm gần đây lại chưa đạt kỳ vọng, thậm chí có phần kém chất lượng so với danh tiếng vốn có.

Tiên Tiên bị đánh giá là “overrated”

Ở vị trí đội trưởng, cả hai cũng chưa phát huy tốt vai trò dẫn dắt. Tiên Tiên khá “gia trưởng”, ít để đồng đội thể hiện, khiến đội hình đơn điệu và thiếu sự kết nối. Trong khi đó, Miu Lê liên tục bị nghi ngờ về năng lực lãnh đạo khi các đội do cô dẫn dắt thường có kết quả không tốt dù đã thay đổi producer và thành viên. Nhiều ý kiến cho rằng cô chọn đội theo cảm tính, ưu tiên điểm số cá nhân hơn sự hòa hợp và phối hợp đồng đội.

Phản ứng cư dân mạng khi cả Tiên Tiên và Miu Lê dắt nhau vào Chung kết:

Không ít khán giả cho rằng Tiên Tiên và Miu Lê sẽ tỏa sáng hơn nếu mỗi người ở một đội riêng, phát huy điểm mạnh cá nhân thay vì gắn bó cùng nhau khiến người xem nhiều lần thất vọng. Thế nhưng, cặp đôi vẫn sát cánh bên nhau, khiến sự nhàm chán càng tăng thêm trong mắt người xem.

Tiên Tiên - Miu Lê sẽ tiếp tục chung đội ở Chung kết Em Xinh

Dù các màn kết hợp trước không được đánh giá cao, trong đêm chung kết cuối, Tiên Tiên và Miu Lê vẫn tiếp tục sát cánh trong đội Phương Ly cùng MAIQUINN. Liệu đây có phải lúc để họ xoá bỏ mọi tranh cãi, làm mới hình ảnh và ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả? Đêm thi cuối sẽ là cơ hội để cả hai chứng minh tài năng thật sự và thuyết phục những người còn nghi ngờ suốt thời gian qua.