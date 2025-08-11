Tối ngày 10/8, Concert Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim đã diễn ra thành công rực rỡ, thu hút 50 nghìn khán giả từ nhiều tỉnh thành tới tham dự. Là một trong những sự kiện âm nhạc lớn nhất đất nước dịp Đại lễ 2/9 sắp tới, quy mô và sức lan tỏa của Tổ Quốc Trong Tim đã để lại ấn tượng mạnh mẽ.

Đi đu Concert Quốc Gia hoàn toàn miễn phí, mang về "ê hề" merchandise

Từ chiều 10/8, tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, Booth Fandom Yêu Nước trở thành điểm hẹn thu hút đông đảo người đến checkin, chụp ảnh, tham gia mini game để nhận bộ sưu tập Yêu Nước (merch Yêu Nước). Đây là hoạt động trải nghiệm đầu tiên trong dự án Fandom Yêu Nước do Kênh 14 khởi xướng, hưởng ứng lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Từ sớm, hàng trăm bạn trẻ đã xếp hàng trải nghiệm photobooth A80 để chụp ảnh lấy ngay, chơi mini game nhận quà, cầm banner cổ vũ và thưởng thức đồ uống miễn phí. Rất niều bạn trẻ đến Booth Yêu Nước để "săn" bộ sưu tập Yêu Nước đang hot khắp MXH.

Dàn nghệ sĩ 5 sao hát live cực đỉnh, khán giả được "dát vàng lỗ tai"

Không chỉ thông điệp tôn vinh cha ông và dân tộc, điều làm nên sự đặc biệt chính là dàn line-up quy tụ toàn nghệ sĩ đình đám như NSND Thu Huyền, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Võ Hạ Trâm, Thanh Duy, Hà Lê, Suboi… Điểm chung giữa họ là được dân chúng biết đến với trình độ ca hát không phải dạng vừa.

Không thể không để đến Tùng Dương - gương mặt nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt nhất nhi xuất hiện trên màn hình LED. Nam Divo khoe chất giọng rền vang, uy hùng như cộng hưởng khí thế của hàng trăm binh sĩ, quân nhân qua những ca khúc mang đậm tinh thần dân tộc như Mười Chín Tháng Tám, Đoàn Vệ Quốc Quân, Giai Điệu Tự Hào…

Đặc biệt, bản phối Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình mới lạ, đầy hào hùng do Tùng Dương thể hiện khiến khán giả đứng ngồi không yên, hoà vang tiếng hát và hòa chung nhịp đập. Đây cũng là món quà bất ngờ Tùng Dương muốn dành tặng cho người hâm mộ.

Đông Hùng cũng là nghệ sĩ được đông đảo người xem mến mộ. Dù tài năng nghệ thuật đã được kiểm chứng qua nhiều sân khấu, Đông Hùng vẫn gây ấn tượng với phong độ hát live chắc mic nốt, xử lý ca khúc linh hoạt để tạo phân đoạn cao trào cũng như nhấn nhá đa dạng.

Đông Hùng hát nhạc cách mạng khơi dậy khí thế oanh liệt, hào hùng

Nam ca sĩ ngân nga da diết, truyền lửa qua Đường Lên Phía Trước nhưng vẫn có thể cháy hết mình qua những bản nhạc mang nhịp mạnh, dồn dập như Hò Kéo Pháo và Lên Đàng - chứng minh bản thân là vocalist hàng đầu thế hệ. Những tiếng trống nện kịch tính khiến cả SVĐ Mỹ Đình rung chuyển, ai nấy cũng nhún nhảy không ngừng.

Đông Hùng vẫn gây ấn tượng với phong độ hát live chắc mic nốt, xử lý ca khúc linh hoạt để tạo phân đoạn cao trào cũng như nhấn nhá đa dạng

Tuy tên tuổi có vẻ khá mới đối với một bộ phận khán giả trẻ nhưng Oplus đã có thâm niên trong nghề lâu, kinh qua nhiều show ca nhạc. Bộ tứ đem đến loạt khúc hát bất hủ như Quê Hương Việt Nam, Năm Anh Em Trên Một Chiếc Xe Tăng, Tiến Về Sài Gòn, Sẽ Chiến Thắng… Nhờ sự ăn ý và khả năng hoà âm tốt, Oplus khơi dậy ý tình đoàn kết và lòng yêu nước nồng nàn trong mỗi chúng ta qua âm nhạc.

Không chỉ giọng hát, hệ thống âm thanh - ánh sáng - visual tại Tổ Quốc Trong Tim còn góp phần làm nên trải nghiệm xem concert bùng nổ giác quan. Dàn nhạc live và nhóm hát bè cũng giúp chất lượng âm thanh sống động và giàu sắc thái hơn. Một đêm nhạc chính luận nhưng tính giải trí và nghệ thuật cao, tiếp cận được số đông khán giả trải dài nhiều lứa tuổi.

Không chỉ giọng hát, hệ thống âm thanh - ánh sáng - visual tại Tổ Quốc Trong Tim còn góp phần làm nên trải nghiệm xem concert bùng nổ giác quan

Võ Hạ Trâm cất giọng bay bổng, giàu cảm xúc ca khúc Mẹ Yêu Con

50.000 khán giả hoà chung 1 nhịp đập, hát Quốc ca vang trời - Tổ quốc trong tim là đây!

Đặc biệt nhất phải kể đến ca khúc Tiến Quân Ca mở màn do nhóm chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 1 và đoàn thiếu nhi CLB Sao Tuổi Thơ hòa chung tiếng hát của 50.000 người đi xem concert.



50.000 khán giả hát Quốc ca đầy tự hào

Khi giai điệu Quốc ca vang lên, hàng chục nghìn người đang có mặt tại SVĐ Mỹ Đình từ những bạn trẻ đến các gia đình, từ người dân đến quân nhân cùng đứng nghiêm, dõng dạc hát vang từng câu chữ. Trong không khí trang nghiêm và tự hào này, màu đỏ của cờ Tổ quốc, của những chiếc áo cờ đỏ sao vàng được mọi người để đi xem concert càng rực rỡ hơn. Mỗi người cũng mang ánh mắt tự hào và hòa chung tiếng hát.

Netizen bày tỏ sự phấn khích trước màn hát live hơn cả audio của dàn nghệ sĩ chương trình. Những tiết mục hào cường, mang đậm giá trị dân tộc khiến bao người nổi da gà, tấm tắc khen ngợi âm nhạc truyền thống nước nhà đỉnh của đỉnh. Mở bán miễn phí nhưng khán giả được chiêu đãi một đại tiệc âm nhạc và thị giác hoành tráng, chưa kể mang về “ê hề” quà bánh, merchandise từ các booth check-in. Không ngoa khi nói, hội “fandom yêu nước” là những người lãi nhất Concert Quốc Gia.



Cũng nhờ đây, khán giả đại chúng càng mong chờ hơn, đặt nhiều kỳ vọng hơn vào những buổi concert quốc gia trong tương lai - mang thông điệp giữ tri ân tới Tổ quốc và di sản.

