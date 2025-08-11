Way Out West là một trong những lễ hội âm nhạc mùa hè quy mô và lâu đời bậc nhất châu Âu. Năm nay, chương trình sẽ được tổ chức tại thành phố Gothenburg (Thụy Điển) từ ngày 7 đến 9/8, quy tụ loạt nghệ sĩ đình đám như Charli XCX, Chappell Roan, Pet Shop Boys, Iggy Pop, Kneecap,…

Way Out West là một trong những lễ hội âm nhạc khủng nhất châu Âu

Chỉ ít lâu sau khi mở bán, vé của lễ hội đã được “quét sạch” hoàn toàn, đón chào hơn 78 nghìn khán giả tới tham dự. Trên MXH, nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối, thậm chí đùa rằng sẵn sàng “bán thận” để có cơ hội tham dự. Tận dụng câu nói đùa quen thuộc này, ban tổ chức Way Out West đã kịp thời khởi động chiến dịch Kidney Pass - một ý tưởng sáng tạo nhằm lan tỏa thông điệp và khuyến khích mọi người nâng cao nhận thức về việc hiến tạng.

Theo thông tin từ website chính thức của Way Out West, Kidney Pass là dạng “vé tặng” đặc biệt dành riêng cho công dân Thụy Điển từ 18 tuổi trở lên, có số an sinh xã hội hợp lệ. Để sở hữu loại vé đặc biệt này, người hâm mộ cần đăng ký với Cơ quan Hiến tạng Quốc gia Thụy Điển (Socialstyrelsen), cam kết hiến tạng sau khi qua đời.

Chiến dịch "đổi thận lấy vé" nhận được sự hưởng ứng từ khán giả

Sau khi hoàn tất và gửi xác nhận cho ban tổ chức, họ sẽ có cơ hội nhận vé miễn phí trọn vẹn trong 3 ngày cùng chiếc vòng tay khắc dòng chữ: “Tôi đã hiến một quả thận để có được tấm vé này”.

“Năm nay, vé Way Out West cháy hàng nhanh hơn bao giờ hết. Cảm giác FOMO (sợ bỏ lỡ) thì ở mức cực đại. Mọi người nói rằng họ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có vé, và giờ đây, họ thật sự được toại nguyện”, đại diện BTC chia sẻ.

Lượng fan đông đảo hòa mình vào âm nhạc của Way Out West

Số người đăng ký hiến tạng tại Thụy Điển đã giảm hơn 30% trong vài năm trở lại đây, trong khi nhu cầu ghép tạng - đặc biệt là thận - lại không ngừng tăng. Việc lồng ghép một sự kiện văn hóa với chiến dịch tuyên truyền y tế không chỉ góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm người hiến tạng, mà còn khơi dậy ý thức cộng đồng bằng một cách tiếp cận sáng tạo.

Lồng ghép một sự kiện văn hóa với chiến dịch tuyên truyền y tế vừa giải quyết tình trạng khan hiếm người hiến tạng, vừa làm tăng ý thức cộng đồng

Dù tên gọi dễ gây hiểu lầm, chiến dịch Kidney Pass của Way Out West không hề nhằm mục đích đổi bộ phận cơ thể lấy lợi ích vật chất. Việc đăng ký hiến tạng hoàn toàn mang tính tự nguyện, không có ràng buộc pháp lý, và người tham gia có thể thay đổi, loại bỏ một số tạng hoặc hủy đăng ký bất kỳ lúc nào.

Yung Lean và Charli XCX biểu diễn tại Way Out West, đây là 1 trong những tiết mục nổi bật nhất lễ hội

Way Out West vốn nổi tiếng với những chiến dịch giàu tính nhân văn kèm yếu tố gây sốc. Năm 2024, lễ hội từng cho ra đời “sân khấu IVF” - nơi các tiết mục từ Queens Of The Stone Age, Pulp và Peggy Gou được truyền âm thanh trực tiếp đến phòng thí nghiệm chứa tinh trùng và trứng trong quá trình thụ tinh nhân tạo. Ý tưởng táo bạo này dựa trên nghiên cứu của Viện Marquès (Tây Ban Nha) cho thấy âm nhạc và rung động có thể giúp tăng tỉ lệ thành công của IVF (phương pháp thụ tinh ống nghiệm) thêm 5%.



