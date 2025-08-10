Tối 9/8, buổi tổng duyệt thứ 2 cho Concert Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim đã diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình. Trong không khí nô nức và hân hoan hướng về Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9, Tổ Quốc Trong Tim là một trong những đêm nhạc hội được mong đợi nhất nhì tháng 8. Không chỉ quy tụ dàn line-up khủng, sân khấu trình diễn cũng là yếu tố tạo nên sự hấp dẫn.

Sân khấu có mô hình chữ V khổng lồ cao 26m, không chỉ đại diện cho đất nước Việt Nam mà còn biểu trưng cho Victory - chiến thắng anh dũng của cha ông ta sau bao nhiêu năm kháng chiến giành độc lập. Vì thế, chữ V mang trong mình thông điệp lớn, nhân văn và nhiều cảm hứng. Đặc biệt, không chỉ trên sân khấu mà hệ thống đèn LED còn được bố trí trên các trụ quanh SVĐ, hứa hẹn chiêu đãi bữa tiệc thị giác tới khán giả.

Ngoài 6 khu vực standing Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc, đêm nhạc còn được bao quanh bởi khu ghế phía trên mang tên Cờ Đỏ - Sao Vàng. Do vậy, Tổ Quốc Trong Tim có thể lấp đầy SVĐ Mỹ Đình với 50 nghìn người tham dự. Hệ thống ánh sáng, laze âm thanh và hiệu ứng sân khấu cũng đã sẵn sàng để khai màn concert.

Tại đây, nhóm nghệ sĩ tới tập luyện cho chương trình gồm Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Hà Lê, Minh Beta, Đăng Dương… Đông Hùng mở màn với loạt ca khúc mang tinh thần yêu nước nồng nàn, khoe chất giọng nội lực, vang rền đã tai. Dù chỉ tới thử giọng, di chuyển sân khấu nhưng Đông Hùng vẫn ăn mặc lịch sự, chỉnh tề với áo sơ trắng đóng thùng quần âu đen. Vẻ ngoài lịch lãm, chững chạc của nam ca sĩ sinh năm 1997 khiến không ít người ngỡ ngàng.

Đông Hùng

Hà Lê xuất hiện tại sân khấu với bộ trang phục Hip-hop, toát lên chất swag của ngôi sao underground. Hà Lê cùng đoàn vũ công đông đảo mang đến loạt ca khúc sôi động, tiết tấu dồn dập khiến ai cũng phải nhún nhảy. Hòa chung sự náo nhiệt thời gian qua, Hà Lê cho biết luôn sẵn sàng khi Tổ Quốc cần mình. Hơn thế nữa, anh nhận định người dân Việt Nam luôn đoàn kết không chỉ qua những dịp Đại lễ quan trọng mà còn ở những thời khắc khó khăn như bão lũ.

Hà Lê

Minh Beta diện lên mình bộ suit trắng hồng vô cùng bảnh bao. Nam ca sĩ nổi tiếng với giọng ca hào hùng, hát lên những bản nhạc mang đậm màu sắc dân tộc giúp khơi dậy những tầng cảm xúc khó tả. Anh bật mí đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp được tham gia một buổi concert có quy mô lớn như Tổ Quốc Trong Tim. Ca sĩ Đăng Dương thổi hồn vào những bản nhạc mang hồn cốt Tổ quốc.

Minh Beta

Đăng Dương

Võ Hạ Trâm là ca sĩ cuối cùng trong lần tập dượt thứ 2. Cô mặc bộ váy hồng đơn giản, vừa ngọt ngào vừa thanh lịch. Dù trời đã sẩm tối, nữ ca sĩ vẫn nổi bần bật với nhan sắc cùng thần thái quý phái. Được biết đến là vocalist hàng đầu thế hệ, ngôi sao họ Hạ không gây thất vọng với trình độ hát live như nuốt mic, cất giọng vang vọng không gian. Nữ ca sĩ phô diễn kỹ thuật thanh nhạc linh hoạt mà khuôn mặt vẫn thoải mái, biểu cảm tự nhiên. Sau thành công của Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình, Võ Hạ Trâm được kỳ vọng sẽ vượt qua cái bóng đó, đem đến phần thể hiện bùng nổ.

Võ Hạ Trâm

