Tối 9/8, Em Xinh Say Hi lên sóng tập 11, tiếp tục các tiết mục thuộc Live Stage 4. Trước đó, 6 tiết mục đã được công chiến trong tập 10. Tập này, team của 2 đội trưởng LyHan và Phương Ly biểu diễn lần lượt 2 ca khúc Tín Hiệu Yêu - Cứ Đổ Tại Cơn Mưa. Sau màn trình diễn là phần loại trừ gay cấn.

Tiết mục Tín Hiệu Yêu team LyHan được xây dựng concept menswear. 5 thành viên LyHan, Tiên Tiên, Miu Lê, Bảo Anh, MAIQUINN hoá thành “tổng tài”, gửi lời tán tỉnh đến các Em Xinh, fan xinh. Nhạc được phối sôi động, kết hợp nhiều verse rap làm bật lên tinh thần mạnh mẽ. Vũ đạo cũng được biên đạo cho phù hợp, 5 Em Xinh dùng đèn neon làm điểm nhấn trên sân khấu.

Tiết mục team LyHan - Tín Hiệu Yêu có sự hỗ trợ của các Em Xinh đã bị loại

Đặc biệt, tiết mục của LyHan còn mang các Em Xinh đã bị loại trở lại. Những Em Xinh làm khách mời biểu diễn bao gồm Muộii, Ngô Lan Hương, Yeolan, Hoàng Duyên, Ánh Sáng Aza, Chi Xê. Sự trở lại của những Em Xinh đã bị loại khiến khán phòng bùng nổ.

Các Em Xinh bị loại là điểm nhấn cho tiết mục team LyHan

Cũng vì điều này, tiết mục team LyHan gây tranh cãi trên các nền tảng dù không thắng được tiết mục Cứ Đổ Tại Cơn Mưa của team Phương Ly. Mọi diễn đàn bùng nổ phản ứng tiêu cực, dân mạng cho rằng tiết mục team LyHan không đủ xuất sắc và là team duy nhất có sự hỗ trợ của các Em Xinh đã bị loại trước đó. Nhờ đó cũng lôi kéo thêm khá nhiều bình chọn cho tiết mục đội LyHan.

Team LyHan không đủ xuất sắc và là team duy nhất có sự hỗ trợ của các Em Xinh đã bị loại trước đó

Việc team LyHan không thắng được Phương Ly khiến cả 4 đội đứng trước nguy cơ loại trừ. Ở Live Stage 4, Trấn Thành cho biết sẽ loại tận 6 Em Xinh, theo 2 hình thức: theo cặp - cá nhân. 2 team đầu tiên tạm thời an toàn chính là LyHan và Phương Ly. LyHan được xướng tên vào vòng trong đầu tiên, làm nghi vấn được ưu ái càng in đậm. Netizen gay gắt trước kết quả, team Bích Phương xếp cuối dù 2 tiết mục xuất sắc. Dân tình cho rằng kịch bản dàn xếp quá lộ liễu, “lót đường” cho LyHan vào vòng trong.

Tranh cãi bủa vây sau tiết mục Tín Hiệu Yêu