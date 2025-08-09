Thứ BLACKPINK cần cởi là mác “gà công nghiệp Kpop” thay vì quần áo

BLACKPINK 9 năm tuổi

Ngày 8/8/2025, BLACKPINK chính thức kỷ niệm mốc 9 năm thành lập nhóm. Trên mạng xã hội, cả 4 thành viên thi nhau đăng ảnh nhóm, chúc mừng chính mình và cám ơn fan đã cùng nhau đi qua 9 năm. Hình ảnh BLACKPINK ở cạnh nhau, xinh đẹp, khí chất và toả sáng với tư cách nghệ sĩ toàn cầu khiến BLINK không khỏi tự hào.

BLACKPINK đã đi cùng nhau qua năm thứ 9

Ở năm thứ 9, BLACKPINK đã bước sang chương mới trong sự nghiệp. Không còn là “gà độc quyền” của đế chế giải trí YG, BLACKPINK hiện chỉ đang duy trì hợp đồng nhóm. 4 thành viên cắt đứt quan hệ quản lý với YG, tự mình phát triển cá nhân. Trong hơn 1 năm qua, Rosé, Lisa, Jennie và Jisoo lần lượt cho ra album/E.P cá nhân, thiết lập nên những cột mốc mới với tư cách nghệ sĩ độc lập. BLACKPINK là nhóm nhạc hiếm hoi có toàn bộ thành viên nổi tiếng riêng biệt.

Tháng 4/2025, Jennie và Lisa làm nên lịch sử tại Coachella 2025

Tháng 4/2025, Jennie và Lisa làm nên lịch sử tại Coachella 2025. Hai nữ rapper của BLACKPINK tự tin trình diễn tại lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh bằng album solo. Tháng 5, 3 thành viên Jennie - Lisa - Rosé “đại náo” Met Gala. Trong khi đó, Jisoo tập trung diễn xuất. Sau những hoạt động này, BLACKPINK chính thức tái hợp.

BLACKPINK ra mắt thêm 1 bài hát mới - JUMP

Ngày 5/7, nhóm nữ toàn cầu khởi động tour DEADLINE với 2 đêm diễn lập kỷ lục doanh thu ở SVD Goyang, Hàn Quốc. BLACKPINK ra mắt thêm 1 bài hát mới - JUMP. Từ đầu tháng 7 đến nay, BLACKPINK chạy tour liên tục từ Mỹ sang châu Âu. Màn tái xuất của BLACKPINK sau 3 năm được ví như “màn collab của 4 ngôi sao toàn cầu”.

Liên tục gây sốc

Song song với World Tour gây tiếng vang của BLACKPINK chính là tranh cãi bủa vây. Trong đó, loạt chỉ trích vì trang phục táo bạo của BLACKPINK là đề tài nóng nhất. Jennie - Lisa là cặp đôi liên tục gây tranh luận. Suốt tour diễn (tính đến show Milan 7/8), đã có hàng chục topic bàn về những bộ cánh ngắn cũn cỡn, cắt xẻ thiếu vải của bộ đôi rapper nhóm BLACKPINK.

Đặc sản của Jennie và Lisa chính là những chiếc quần có độ dài chưa đến gang tay, hở nửa vòng ba. Jennie còn có khoảnh khắc gây sốc khi công khai phanh áo khoe ngực ngay trước ống kính.

Tuyển tập trang phục hở bạo của Lisa

Màn khoe vòng 1 gây sốc của Jennie

Ngoài trang phục, vũ đạo của Jennie và Lisa cũng rất sexy. Set diễn solo được bộ đôi đổi mới ở mỗ chặng tour mới. Để phục vụ cho khán giả phương Tây, Jennie - Lisa không ngại mang lên sân khấu những màn vũ đạo bỏng mắt, mô phỏng chuyện 18+.

Rosé tưởng đâu là người ít gây tranh cãi nhất nhưng cô lại trở thành tâm điểm chú ý vì trang phục táo bạo trong các concert gần đây. Cụ thể, Rosé và chị cả Jisoo luôn được đánh giá là ít gây tranh cãi với các trang phục hở hang, cắt xẻ táo bạo hơn so với hai thành viên Jennie - Lisa. Thế nhưng từ ngày concert DEADLINE di chuyển đến trời tây, thời trang của nàng “bông hồng nước Úc” cũng vướng vào những ý kiến trái chiều vì hở vòng 3.

Rosé cũng hở bạo như chị em

Loạt hình ảnh hớ hênh vòng 3 của Rosé lập tức trở thành đề tài tranh cãi. Nhiều ý kiến bênh vực cho rằng góc chụp “có vấn đề” khiến Rosé nhận phải những luồng tiêu cực không đáng có. Ngược lại, nhiều ý kiến lại chỉ trích, cho rằng thất vọng với thời trang của nàng “bông hồng nước Úc” thời gian gần đây hay thậm chí là chỉ trích cô nàng “học đòi” 2 chị em cùng nhóm.

Vũ đạo táo bạo hơn

Vũ đạo stage solo hay các màn trình diễn nhóm, Jisoo đã tương tác gần hơn với vũ công nam

Hiện, chỉ còn Jisoo là chưa hở bạo. Nhưng ở năm thứ 9, chị cả BLACKPINK cũng đã phá cách hơn trong phong cách biểu diễn. Vũ đạo stage solo hay các màn trình diễn nhóm, Jisoo đã tương tác gần hơn với vũ công nam, thậm chí không ngại twerking cho “bằng chị bằng em”.

Thứ BLACKPINK cần cởi là mác “gà công nghiệp” thay vì quần áo?

Không còn giới hạn nào cho phong cách biểu diễn của BLACKPINK. Nhóm gần như bỏ ngoài tai mọi lời dèm pha, phá vỡ các tiêu chuẩn khắt khe của Kpop. Mỗi khi mạng xã hội còn chưa kịp hạ nhiệt vì một outfit gây sốc, BLACKPINK lại khiến công chúng há hốc vì hở hơn. Nhiều fan ghi nhận BLACKPINK thoát khỏi cái bóng idol Hàn Quốc, đủ sức để đối đầu với làn sóng chỉ trích ác ý.

Không còn giới hạn nào cho phong cách biểu diễn của BLACKPINK

Nhưng ở chiều ngược lại, một bộ phận cho rằng BLACKPINK đang cố tình hở bạo để “ăn theo” thị trường Mỹ. Từ Hàn Quốc, Trung Quốc đến Việt Nam, không ít người xem đây là dấu hiệu của sự lệch chuẩn. Nhóm nhạc từng là biểu tượng phong cách sang trọng, cá tính của BLACKPINK giờ liên tục gây sốc, bị chê phản cảm.

Công chúng đổ lỗi cho BLACKPINK khi có 1 nhóm nữ mới hở bạo

Thậm chí, khi Kpop rộ lên phong cách ăn mặc siêu ngắn, lộ nội y hay có nhóm nhạc định hướng quốc tế như KATSEYE hở bạo, thì công chúng cũng đổ lỗi cho BLACKPINK, cho rằng đây là hệ lụy nhóm nữ toàn cầu để lại. Có những ý kiến cho rằng, “thứ BLACKPINK cần cởi là mác “gà công nghiệp” thay vì quần áo”.

DEADLINE chưa đủ để trở thành World Tour đứng đầu về mặt chất lượng

Tranh cãi liên tục nổ ra trên mạng xã hội, đi xa hơn khi chất lượng concert bị chê. Ngày càng nhiều khán giả phàn nàn, có người còn chê BLACKPINK biểu diễn thiếu năng lượng, hát nhép, thiếu đầu tư, dự chỉ phí tiền. Set nhạc quanh đi quẩn lại các bài hát cũ mà fan đã thuộc lòng. Ngoài ca khúc mới JUMP và set diễn solo được bổ sung loạt hit mới của 4 thành viên, thì setlist của DEADLINE không khác so với tour BORN PINK là mấy.

Tái xuất sau 2 năm, sức hút của nhóm không có gì phải bàn cãi. Vé show tại nhiều thành phố liên tục cháy sạch, mỗi concert đều thu hút đám đông khổ lồ. Với những ai yêu mến BLACKPINK, đây là sự kiện không thể bỏ lỡ. Nhưng, DEADLINE chưa đủ để trở thành World Tour đứng đầu về mặt chất lượng.

BLACKPINK và YG bị phàn nàn vì comeback vội vã

Với DEADLINE, BLACKPINK và YG bị phàn nàn vì comeback vội vã. YG đang bán vé concert BLACKPINK bằng danh tiếng toàn cầu và sự khan hiếm của nhóm mà không thực sự nỗ lực làm mới. Trong khi đó, công chúng đặt kỳ vọng cao hơn cho tên tuổi tầm cỡ BLACKPINK. Họ không chỉ muốn xem một concert chỉn chu, mà còn muốn thấy được sự đột phá, khác biệt so với những gì BLACKPINK từng làm trước đây. Đây cũng là lý do nhiều khán giả khó tính vẫn dùng định kiến “gà công nghiệp” để hình dung về BLACKPINK.

Sau 4 màn solo, nhóm đã tự cho thấy bản lĩnh nghệ sĩ của mình

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, BLACKPINK hiện tại không chỉ là sản phẩm của ngành công nghiệp Kpop. Sau 4 màn solo, nhóm đã tự cho thấy bản lĩnh nghệ sĩ của mình. Cả 4 thành viên tham gia sáng tác, định hướng concept, hình ảnh cho sản phẩm cá nhân. Nghệ sĩ tính của BLACKPINK thể hiện rõ ràng qua cách các thành viên solo.

BLINK đang ngóng chờ từng ngày về màn comeback thật sự của BLACKPINK

Thời gian từ khi BLACKPINK tách lẻ cho đến tái hợp chỉ hơn 1 năm. Trong 1 năm ấy, số nhạc BLACKPINK ra mắt đã nhiều hơn cả sự nghiệp 8 năm. Khi trở lại cùng nhau, BLACKPINK chưa có quá nhiều thời gian để trình làng những thứ mới mẻ mà công chúng kỳ vọng. Nhưng, một album vẫn đang được ấp ủ. BLINK đang ngóng chờ từng ngày về màn comeback thật sự của BLACKPINK.

Nếu BLACKPINK chỉ là “gà công nghiệp Kpop”, thì chắc chắn không thể trở thành siêu sao toàn cầu

BLACKPINK gây tranh cãi vì hở bạo. Có người hợp nhãn, có người không. Nhưng đây không phải lý do để phủ nhận tài năng của BLACKPINK. Trên hết, BLACKPINK đã trở thành biểu tượng của Kpop, là nhóm nhạc thành công nhất thế giới. Đây là tổng hòa của sự nỗ lực, tài năng và năng lượng tích cực mà BLACKPINK truyền tải suốt 9 năm qua. Nếu các thành viên chỉ là “gà công nghiệp Kpop”, thì chắc chắn không thể trở thành siêu sao toàn cầu.