Tối 8/8, Thai VG chính thức ra mắt album đầu tay mang tên PURPOSE. Sản xuất trong vòng 2 năm, album được ấp ủ như một lời tự sự, một cuốn nhật ký kể về hành trình quay lại Việt Nam truyền lửa cho các thế hệ rapper mới của người khai sinh ra Việt rap. PURPOSE gồm 11 tracks, quy tụ dàn sao khủng như Suboi, B Ray, Lil Wuyn, Liu Grace, Vũ Thảo My, Mikelodic, 2Can, Long Nón Lá,…

Đồng hành cùng Thái VG là DJ Feliks, cái tên đứng sau bản hit Bắc Bling, mang đến chất West Coast storytelling đặc trưng nhưng được pha trộn khéo léo cùng hơi thở hiện đại, mới mẻ.

Thai VG chính thức ra mắt album đầu tay mang tên PURPOSE

Với PURPOSE, người nghe còn được trải nghiệm sự mạo hiểm của Thai VG, anh cho thấy thái độ làm nghề của 1 “OG thực thụ”. Thai VG thử nghiệm với nhiều thể loại khác nhau, từ melody mượt mà, trap hiện đại đến những track đậm chất tự sự. Đây là album chủ yếu bằng tiếng Anh, verse tiếng Việt được các nghệ sĩ featuring thêm thắt tinh tế. Ở 1 số câu, Thai VG rap bằng tiếng Việt như một lời nhắc nhở người con xa quê rằng tiếng Việt chưa bao giờ biến mất trong lòng Thai VG, dù anh không còn nói trôi chảy như trước.

Dàn sao đông đảo tại listening party của Thai VG

Cũng trong tối 8/8, Thai VG tổ chức listening party ra mắt album tại TP.HCM. Nửa showbiz tề tựu chúc mừng anh cả Việt rap. Những cái tên nổi bật có thể kể đến như dàn HLV Rap Việt BigDaddy, Suboi, B Ray, Em Xinh Liu Grace, Saabirose, Vũ Thảo My, dàn thí sinh 7dnight, Long Nón Lá, Lil Wuyn, Manbo,...

tlinh - Wxrdie diện đồ đôi đáng yêu

Trong đó, cặp đôi tlinh - Wxrdie gây chú ý khi xuất hiện bên nhau cực tình tứ. 2 rapper Gen Z mặc đồ đôi, đội mũ gấu siêu đáng yêu. tlinh - Wxrdie không ngại thể hiện tình cảm công khai, khiến fan “quắn quéo”.

B Ray khẳng định Thai VG là thần tượng của thần tượng

Cuộc hội ngộ của những HLV Rap Việt

Tại đây, Thai VG cùng các khách mời biểu diễn live toàn bộ album mới. B Ray xuất hiện trên sân khấu, khẳng định Thai VG là “thần tượng của những thần tượng”. Suboi cũng góp mặt thể hiện ca khúc chủ đề WAR AND PEACE. MV được công chiếu, cả khán đài yên lặng theo dõi câu chuyện đầy tự sự được kể thông qua âm nhạc và hình ảnh. Đứng sau WAR AND PEACE chính là tổ đội Antiantiart.

Thai VG và Suboi biểu diễn ca khúc chủ đề WAR AND PEACE

Từ Nam ra Bắc, từ những OG đã thành danh đến những gương mặt trẻ đầy tiềm năng - tất cả tụ hội trong PURPOSE, để kể lại câu chuyện của một thế hệ rap Việt: khát khao được công nhận, được tự do thể hiện mình, và được vươn ra ngoài biên giới. Tại buổi listening party, chúng tôi cũng có dịp trò chuyện nhanh với Thai VG.

Thai VG chia sẻ về album mới

Nói về việc “ra mắt album tiếng Anh cho người Việt”, anh không tỏ ra e ngại. Thai VG tin rằng, âm nhạc sẽ kết nối tất cả và không có biên giới. Thai VG đã ấp ủ album trong 2 năm và đây là thời điểm chín muồi để ra mắt. Cũng giống như Kpop đã toàn cầu hoá, việc album thể hiện bằng ngôn ngữ nào không phải là vấn đề. Có những người nghe sẽ đồng cảm và hiểu được ý tứ anh muốn truyền tải thông qua PURPOSE.