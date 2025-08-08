Sau 10 tập lên sóng, Quỳnh Anh Shyn đang là 1 trong những Em Xinh được yêu quý nhất. Bước vào sân chơi “so tài” cùng 29 nghệ sĩ nữ, ban đầu Quỳnh Anh Shyn bị hoài nghi không ít vì là “kẻ ngoại đạo”. Nữ fashionista đi thi Em Xinh chỉ với 1 thế mạnh - thời trang. Cô chưa từng hát hay nhảy, trong khi Em Xinh Say Hi là chương trình thuần về biểu diễn âm nhạc.

Quỳnh Anh Shyn đang là 1 trong những Em Xinh được yêu quý nhất

Với danh tiếng hiện tại, Quỳnh Anh Shyn vẫn luôn giữ thái độ đúng mực. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với chúng tôi, nữ fashionista bộc bạch, cô từng khóc rất nhiều khi được đi tiếp vào Live Stage 3 của Em Xinh Say Hi . Quỳnh Anh Shyn luôn cảm thấy áy náy vì nghĩ mình “làm mất cơ hội của ai đấy”.

“Với Quỳnh Anh, ai trong Em Xinh Say Hi cũng có tài năng và tiềm năng riêng, ai bị loại cũng tiếc. Thật sự, mình thấy chả ai đáng để ra về cả, ai cũng đã máu chiến và cố gắng hết mình. Đến vòng live stage 3, khi được vào tiếp, Quỳnh Anh khóc rất nhiều vì cảm giác hơi áy náy. Khi đó, Quỳnh Anh thấy có quá nhiều bạn tiềm năng khác và nghĩ rằng có khi vì mình vào mà làm mất cơ hội của một ai đấy. Nhưng đây là cuộc chơi, nên đi tiếp hay dừng lại mình cũng chấp nhận. Chỉ mong ra khỏi chương trình chúng ta đều là những chị em tốt” , Quỳnh Anh Shyn chia sẻ.

Càng vào sâu, Quỳnh Anh Shyn càng thể hiện ấn tượng. Cô nàng không đặt nặng chuyện thể hiện bản thân ở nhảy hay hát, mà ưu tiên phát huy trọn vẹn những thế mạnh sẵn có. Và đây là lý do Quỳnh Anh Shyn ngày càng nhiều fan, thu hút được khán giả mới. Quỳnh Anh Shyn cũng tiết lộ về quá trình cô cùng các Em Xinh phối hợp với nhau.

Quỳnh Anh Shyn không nghĩ đến chuyện sẽ được hát nhiều hay ít

Quỳnh Anh Shyn không nghĩ đến chuyện sẽ được hát nhiều hay ít, đặt kết quả và sự phù hợp lên hàng đầu: “Quỳnh Anh lúc nào cũng cố gắng làm xong phần của mình nhanh nhất. Nghĩa là vừa về là nghĩ ngay concept, lên ý tưởng trang phục rồi liên hệ cho những thương hiệu thời trang "kề vai sát cánh" với mình để có thể sản xuất nhanh nhất. Trong chương trình, concept của mình lúc nào cũng được duyệt trước rồi sau đó mới đến nhạc. Khi concept đã xong xuôi ổn thoả hết rồi, Quỳnh Anh mới bắt đầu lo đến việc luyện tập vũ đạo, học hát”.

Loạt concept Quỳnh Anh Shyn đã thử nghiệm trong 4 Live Stage Em Xinh Say Hi:

Là một fashionista đình đám với phong cách cá nhân nổi bật, Quỳnh Anh Shyn vẫn giữ được sự chỉn chu, chuyên nghiệp, nhưng không biến nó thành khoảng cách với người xem. Trái lại, cách cô giao tiếp, ứng xử và tương tác với đồng đội luôn toát lên sự duyên dáng, gần gũi và vô cùng tinh tế. Quỳnh Anh Shyn chỉn chu với từng lần sáng tạo concept cho cả nhóm, để mỗi lần có Live Stage mới, khán giả lại tò mò xem team Quỳnh Anh Shyn mặc gì. Và cô chưa bao giờ khiến người ta thất vọng.

Từ đầu chương trình, Quỳnh Anh Shyn đã gây ấn tượng với phong cách biến đổi linh hoạt

Tuy nhiên, có nhiều thông tin đồn đoán Quỳnh Anh Shyn sẽ dừng chân ở Em Xinh Say Hi sau Live Stage 4. Kết quả mới nhất của team Quỳnh Anh Shyn cũng không quá tích cực, cả 2 tiết mục Quỳnh Anh Shyn tham gia với đội Bích Phương ở Live 4 là Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời, Cách Yêu Đúng Điệu đều “thua trắng” trong chương trình. Nhiều fan lo lắng và tiếc nuối nếu Quỳnh Anh Shyn phải dừng chân ở Em Xinh Say Hi.