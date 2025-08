Các Anh Trai “nghèo” nhưng nhạc hay, còn Em Xinh “giàu” mà… nhạc chán

Anh Trai Say Hi “nghèo” mà nhạc hay

Càng gần đến Chung kết, dân tình càng phải ngỡ ngàng trước độ đầu tư sân khấu của Em Xinh Say Hi. Về concept sân khấu, trang phục biểu diễn, và biên đạo, hiếm có show thực tế nào đạt đến mức độ đầu tư khủng như Em Xinh. Thậm chí, có những set diễn đủ để quay MV “bom tấn”, điển hình như RUN (Live Stage 1 đội Châu Bùi), Gã Săn Cá (Live Stage 2 đội 52Hz), Em Chỉ Là (Live Stage 2 đội Bích Phương) hay mới đây nhất là Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời - Cách Yêu Đúng Điệu cũng của đội Bích Phương ở Live Stage 4.

Loạt sân khấu gây choáng của Em Xinh Say Hi:

Dựng cả set design đủ để quay MV cho stage RUN của team Châu Bùi ở Live Stage 1

Mang cả con thuyền lên sân khấu cho concept thuỷ quái trong Gã Săn Cá

Bích Phương trồng cả vườn cỏ thật trên sân khấu Em Xinh cho Em Chỉ Là

Choáng ngợp sân khấu Em Xinh bao nhiêu thì các fan Anh Trai Say Hi lại càng hoài niệm quá khứ bấy nhiêu. Mới đây, một hot Threads tổng hợp lại những sân khấu làm nên thành công của Anh Trai Say Hi và phải tự bật cười vì quá “nghèo”. Là chương trình thực tế hot nhất năm 2024, nhưng quả thực set up sân khấu của Anh Trai Say Hi khá đơn giản, không trưng trổ như Em Xinh.

Fan tổng hợp các sân khấu "giàu tình cảm" của Anh Trai Say Hi:

Một số điểm nổi bật fan có thể kể ra như bàn xoay, ghế, bàn, khung đấu vật hay các hộp kính, mang ô lên sân khấu. Mọi thứ đều tối giản, chủ yếu dựa vào ánh sáng, biên đạo và vũ công để làm điểm nhấn cho tiết mục. Background Anh Trai Say Hi cũng không dựng kỳ công. Sân khấu nào cũng có logo Anh Trai nổi bật. Ấy thế mà mọi Live Stage của Anh Trai Say Hi đều viral, xếp top trending và lan toả quốc dân nhờ yếu tố cốt lõi nhất - âm nhạc.

Từ tập 1 đến Chung kết, Anh Trai Say Hi sở hữu hàng chục bản hit như Catch Me If You Can, I’m Thinking About You, Hào Quang, Regret, Ngáo Ngơ, Sao Hạng A, WALK, Tình Đầu Quá Chén,... Nhạc Anh Trai Say Hi được đánh giá là trẻ trung, catchy. Dàn nghệ sĩ trẻ biến hoá các demo có sẵn rất linh hoạt, hiểu thị hiếu và biết được “gout” khán giả. Đó là lý do âm nhạc đi sâu vào lòng người nghe, viral quốc dân. Anh Trai Say Hi “có đỏ, có thơm”, định hình được xu hướng Vpop suốt năm 2024 mà không cần trưng trổ visual.

Anh Trai Say Hi phủ sóng bằng âm nhạc, Catch Me If You Can là bản hit đầu tiên giúp chương trình "thoát vòng"

Nhiều fan cũng lý giải rằng, do Anh Trai Say Hi là show mở đường cho vũ trụ Say Hi - đẩy format biểu diễn theo nhóm, thi đấu theo từng Live Stage. Và là show đầu tiên, nên kinh phí đầu tư mang tính thử nghiệm. Các Anh Trai không có quá nhiều cơ hội để “đập tiền” vào concept sân khấu. Thay vào đó, mỗi Anh Trai dành thời gian và tài nguyên để làm nhạc. Chỉ cần đưa 1 demo, Anh Trai Say Hi sẽ biến thành hit. Fan Anh Trai Say Hi “thả fact” và nhiều người đồng tình.

Sân khấu đơn giản

Nhưng chỉ cần đưa 1 demo, Anh Trai Say Hi sẽ biến thành hit

Em Xinh “giàu” nhưng nhạc chán

Đến Em Xinh Say Hi, có thể thấy NSX đã nâng tầm mức độ đầu tư cho mỗi sân khấu. Bản thân các Em Xinh cũng không tiếc tiền, thời gian và công sức sáng tạo concept. Chỉ riêng 6 tiết mục Live Stage 4 công chiếu trong tập 10, đã đủ thấy cuộc chiến của các Em Xinh hiện tại là cuộc chiến “kim tiền”.

Ở Live Stage 4, các đội thi tất tay cho phần concept. Mỗi một màn trình diễn như một tuyên ngôn thị giác choáng ngợp, được tính toán kỹ lưỡng theo tinh thần bài hát.

Chẳng Phải Anh Đâu đậm chất futuristic

Mỗi bộ trang phục có giá 80 triệu đồng

Không thể không kể đến team Phương Ly (gồm Châu Bùi, Orange, Vũ Thảo My, 52Hz) với phần trình diễn Chẳng Phải Anh Đâu đậm chất futuristic. 5 bộ trang phục ánh bạc thiết kế riêng tiêu tốn gần 400 triệu đồng, kết hợp với sân khấu phân tầng, có hơn 30 dancer phụ trợ tạo nên hiệu ứng hình ảnh mạnh mẽ, khẳng định thông điệp “Who run the show now? Not you, not you, boy!” (Ai làm chủ show này, không phải anh đâu, chàng trai).

Tạo hình chị Hằng nịnh mắt của Bích Phương, Quỳnh Anh Shyn, Lamoon, Juky San và Mỹ Mỹ

Đội Bích Phương (gồm Lamoon, Juky San, Quỳnh Anh Shyn, Mỹ Mỹ) biến sân khấu thành thiên cung đậm chất Á Đông

Hay đội Bích Phương (gồm Lamoon, Juky San, Quỳnh Anh Shyn, Mỹ Mỹ) biến sân khấu thành thiên cung đậm chất Á Đông cho Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời. Mapping họa tiết, ánh sáng đậm chất huyền sử và hơn 30 vũ công nữ tạo nên khung cảnh như bước ra từ một giấc mơ cổ tích Việt Nam. Trang phục lấy cảm hứng từ vùng núi Tây Bắc được biến tấu thành các thiết kế mang phong cách high-fashion dân tộc: vừa mềm mại, vừa có kết cấu đặc biệt phục vụ cho việc chuyển động vũ đạo. Em Xinh Quỳnh Anh Shyn tiếp tục chứng minh tầm ảnh hưởng fashionista hàng đầu thông qua việc chuẩn bị phục trang, concept cho nhóm.

Từ tạo hình giống nhau đến từng cọng lông mi đã cho thấy sự kỳ công

Sân khấu Cách (Yêu Đúng) Điệu còn dựng cả mô hình UFO

Qua đến round 2, team Bích Phương trở lại mood năng động, trẻ trung cùng tiết mục Cách (Yêu Đúng) Điệu, 5 cô gái hoá thành 5 nữ phi hành gia tạo hình y chang nhau. Mọi chi tiết từ trang phục, màu tóc, phụ kiện, đến lông mi cũng phải giống nhau hoàn toàn. Sân khấu được tạo nên từ thảm lông, dựng mô hình UFO cực công phu.

Trang phục streetwear pha họa tiết dân gian, đạo cụ gồm nón quai thao, guốc mộc, kết hợp truyền thống - hiện đại khéo léo để tạo nên một sân khấu độc đáo

Bad Liar của đội Em Xinh Lâm Bảo Ngọc chọn concept bàn cờ vua đen trắng khổng lồ

Bad Liar của đội Em Xinh Lâm Bảo Ngọc (gồm Phương Mỹ Chi, Pháo, Saabirose, Liu Grace) chọn concept bàn cờ vua đen trắng khổng lồ, các vũ công hóa thân thành quân cờ. Mỗi Em Xinh là một quân cờ, vừa “bắn rap” vừa flexing quyền lực, tự “phong hậu” cho chính mình. Ấn tượng hơn cả là sân khấu ở round 2, khi đội Lâm Bảo Ngọc quyết định kết hợp hát Xẩm với Hip Hop. Tính dân gian được đặt trên nền sân khấu hồng kẹo ngọt, giường tre di động, ánh sáng được chia ô như các khu chợ truyền thống. Trang phục streetwear pha họa tiết dân gian, đạo cụ gồm nón quai thao, guốc mộc, kết hợp truyền thống - hiện đại khéo léo để tạo nên một sân khấu độc đáo.

Các Em Xinh Say Hi đang chơi một “ván bài tất tay” vào phần nhìn

Visual đã và đang là điểm cộng lớn giúp Em Xinh Say Hi ghi điểm với khán giả đại chúng, tạo nên nhiều khoảnh khắc viral MXH nhờ phần nhìn gây choáng. Nhưng, các tiết mục vẫn thiếu sự đột phá và lan toả, điểm yếu đến từ âm nhạc. Đây là câu chuyện kéo dài từ đầu mùa đến nay. Cứ mỗi khi hoàn thành vòng Live Stage mới, Em Xinh Say Hi lại bị khán giả đặt dấu hỏi về phần nhạc. Khi viral MXH nhờ visual, concept sân khấu “thơm mùi tiền”, nhiều khán giả tìm đến Em Xinh Say Hi.

Nhưng, âm nhạc lại chưa đủ sức hút để giữ chân khán giả, giúp Em Xinh nổi tiếng quốc dân như phiên bản nam đã từng. Mỗi tuần, sân khấu được dàn dựng hoành tráng, phục trang đầu tư kỹ lưỡng, hiệu ứng sân khấu không ngừng nâng cấp. Nhưng đến cuối cùng, điều đọng lại sau mỗi đêm phát sóng lại là concept nhóm nào đỉnh hơn, chưa có 1 bài hit thực sự “thoát vòng”.

Em Xinh cũng có những bài hát hot như Không Đau Nữa Rồi, nhưng để so về số lượng hit quả thực không bằng Anh Trai Say Hi

Các Em Xinh Say Hi đang chơi một “ván bài tất tay” vào phần nhìn. Visual, outfit, vũ đạo, sân khấu đều đạt chuẩn chỉn chu, có gu, đầu tư khủng. Dù vẫn có những bản hit được đánh giá cao như Không Đau Nữa Rồi, Gã Săn Cá hay mới nhất là Cách Yêu Đúng Điệu, thì rõ ràng, về số lượng hit Em Xinh không thể so với Anh Trai. Đây là thực tế khán giả nhận xét sau 4 Live Stage của Em Xinh Say Hi.