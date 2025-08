Chiều 6/8, DTAP tổ chức họp báo công chiếu dự án Made In Vietnam. Sự kiện nhanh chóng trở thành tâm điểm bởi sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đình đám như Noo Phước Thịnh, Trúc Nhân, Phương Mỹ Chi, Lan Khuê, Chị Đẹp MLee, Lưu Hương Giang, Em Xinh Muộii,… Made In Vietnam gây tò mò khi kết hợp chất liệu truyền thống với hơi thở hiện đại, phong cách làm nên thành công và là dấu ấn rất riêng của DTAP.

Sau thành công với 2 album Hoàng - Link của Hoàng Thuỳ Linh, album Vũ Trụ Cò Bay của Phương Mỹ Chi và hành trình hỗ trợ cho Phương Mỹ Chi thi Sing! Asia, DTAP ngày càng khẳng định vị thế ở địa hạt làm nhạc dân gian đương đại.

DTAP giới thiệu dự án Made in Vietnam

Chỉn chu trong từng khâu sản xuất, Made in Vietnam khiến dàn khách mời, từ Phương Mỹ Chi cho đến Trúc Nhân không kìm được nước mắt khi xem công chiếu tại họp báo. Phản ứng trầm trồ, nức nở của dàn sao đã chứng minh sức hút của Made in Vietnam. Tại đây, chúng tôi kịp có cuộc trò chuyện ngắn với DTAP xoay quanh âm nhạc và cảm hứng tạo nên Made in Vietnam.

DTAP nói về dự án Made in Vietnam và cách bộ ba liên hệ Sơn Tùng để xin phép sử dụng Lạc Trôi

Về thời gian sản xuất, DTAP cho biết viết Made in Vietnam rất nhanh vì xuất phát từ tình yêu, trái tim. Bộ ba cũng được các nghệ sĩ hợp tác cùng hỗ trợ hết lòng, vì tất cả mọi người đều “Made in Vietnam”. DTAP khẳng định, việc mang nhạc có âm hưởng, bản sắc Việt ra quốc tế là sứ mệnh hàng đầu. Đứng sau thành công của Hoàng Thuỳ Linh và Phương Mỹ Chi, việc DTAP sẽ chọn cái tên nào tiếp theo để cùng thực hiện sứ mệnh này khiến công chúng tò mò. Đáp lại, bộ ba nhà sản xuất chỉ bật mí sẽ có rất nhiều “secret” thú vị trong dự án Made in Vietnam.

Sơn Tùng hỗ trợ cho phép Phương Mỹ Chi mang hit Lạc Trôi đi thi quốc tế

Ở Chung kết Sing! Asia, bản hit Lạc Trôi của Sơn Tùng một lần nữa gây sốt khi Phương Mỹ Chi mang đi thi, hát song ca với Hoàng Linh. DTAP đã phối mới ca khúc, thêm thắt nhiều yếu tố dân tộc kết hợp hiện đại. Bài hát còn có verse tiếng Trung, Phương Mỹ Chi hát song ngũ Việt - Trung giúp Lạc Trôi lan toả trọn vẹn trên sóng Sing! Asia. Trả lời về việc Sơn Tùng hỗ trợ như thế nào, DTAP tỏ ra vô cùng biết ơn: “DTAP và Phương Mỹ Chi rất muốn chọn bài Lạc Trôi để cho Chi song ca với chị Hoàng Linh. Chúng tôi cùng công ty chủ quản liên hệ với ekip Sơn Tùng M-TP để xin phép. Rất vui khi được anh đồng ý cho DTAP và Phương Mỹ Chi sử dụng ca khúc trong chương trình quốc tế. DTAP vô cùng hạnh phúc khi có cơ hội mang ca khúc Việt Nam đi ra quốc tế.”

MV Made in Vietnam - DTAP x NSND Thanh Hoa x Trúc Nhân x Phương Mỹ Chi

Cũng trong tối 6/8, DTAP ra mắt MV Made in Vietnam, có sự góp giọng của NSND Thanh Hoa, Phương Mỹ Chi và Trúc Nhân. Đây là sản phẩm âm nhạc đầu tiên mang dấu ấn cá nhân của DTAP. Dự án được ấp ủ hơn một năm là kết tinh từ hành trình lĩnh hội văn hóa dân tộc của các thành viên DTAP, cũng là lời khẳng định về định vị nghệ sĩ mà nhóm luôn theo đuổi. Không chỉ là một MV, Made in Vietnam là lời kể bằng âm nhạc về vẻ đẹp đất nước, được thực hiện bằng tất cả sự chỉn chu, nghiêm túc và lòng “Tự hào Việt Nam”.

Made in Vietnam là lời kể bằng âm nhạc về vẻ đẹp đất nước, được thực hiện bằng tất cả sự chỉn chu, nghiêm túc và lòng “Tự hào Việt Nam”

Made in Vietnam là chiến dịch được đầu tư công phu và dài hơi, nhằm lan tỏa hình ảnh con người, văn hóa và tinh thần Việt Nam trong một diện mạo mới - hiện đại, trẻ trung nhưng vẫn giữ nguyên giá trị truyền thống. Với Made in Vietnam, một lần nữa DTAP chọn tiếp cận văn hoá Việt theo cách riêng, sáng tạo mà tôn vinh trọn vẹn giá trị dân tộc, không cũ kỹ, không đóng khung trong hoài niệm, mà là một Việt Nam đang chuyển mình. Sự giao thoa giữa yếu tố truyền thống và thời đại được xử lý khéo léo, giúp Made In Vietnam trở thành dự án mang tính lan toả, dễ tiếp cận với khán giả đại chúng lẫn giới trẻ.