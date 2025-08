HURRYKNG chưa thể thoát khỏi cái bóng HIEUTHUHAI và Anh Trai Say Hi

Màn collab nhạt nhoà

Gần đây, HURRYKNG đã tái xuất cùng Coldzy qua MV BLEED , đánh dấu lần hợp tác hiếm hoi giữa hai thành viên nhóm BIGTEAM sau sân khấu chung tại BIGTEAM SHOWCASE. Ra mắt ngày 31/7/2025, BLEED là sản phẩm mở đầu cho MEDICINE Era, chuỗi dự án cá nhân của Coldzy. Tựa đề BLEED (chảy máu) là ẩn dụ cho những tổn thương trong tình yêu, kể lại hành trình của một người từng tìm kiếm sự thay thế sau chia ly nhưng cuối cùng chọn cách tự chữa lành.

Coldzy & HURRYKNG - BLEED

MV được đầu tư kỹ lưỡng về hình ảnh với loạt biểu tượng thị giác như chiếc giường cháy, hình ảnh chủ đạo xuyên suốt concept album. Không gian đậm tính điện ảnh, đối lập giữa ánh lửa ấm và tông lạnh, thể hiện hai thái cực của tình yêu: mãnh liệt và cô đơn.

Hậu trường ghi dấu nhiều kỷ niệm khi cả hai lần đầu quay dưới mưa thật và thực hiện các cảnh cháy nổ. Coldzy tiết lộ anh từng lo bỏ bài này vì không liên lạc được với HURRYKNG, nhưng bất ngờ được HURRYKNG gửi lại bản demo ngay trong ngày. Câu chuyện hậu trường đầy cảm hứng nhưng hiệu ứng khán giả lại không phản ánh điều đó.

HURRYKNG trong MV BLEED

MV BLEED không để lại nhiều ấn tượng với khán giả

Dù ra mắt hơn 5 ngày, MV mới chỉ đạt hơn 300.000 lượt xem, một con số khiêm tốn với hai nghệ sĩ từng bước ra từ các show lớn. MV cũng vắng bóng hoàn toàn trên các bảng xếp hạng, thiếu các chỉ số viral trên TikTok, Reels hay các nền tảng nghe nhạc số như Spotify, Apple Music. Phản hồi từ khán giả chủ yếu đến từ fan cứng, mức độ chia sẻ và thảo luận ở mức thấp.

Dù ra mắt hơn 5 ngày, MV mới chỉ đạt hơn 300.000 lượt xem

Chưa thoát được cái bóng “bạn thân HIEUTHUHAI” và chương trình Anh Trai Say Hi

HURRYKNG, tên thật là Phạm Bảo Khang, sinh năm 1999, là một trong những gương mặt nổi bật của nhóm hip-hop/R&B GERDNANG, từng hoạt động năng nổ trong cộng đồng underground tại TP.HCM. Anh từng ghi dấu ấn tại Rap Việt mùa 3 với phong cách âm nhạc riêng biệt, pha trộn giữa chất R&B và tinh thần kiên định khi theo đuổi rap, đặc biệt là sau hai lần không vượt qua vòng casting trước đó.

Từ Rap Việt đến Anh Trai Say Hi, cái tên HURRYKNG thường đi kèm với “bạn thân HIEUTHUHAI” hoặc “thành viên GERDNANG”. Mặc dù từng tạo dấu ấn nhất định tại Anh Trai Say Hi với hình ảnh hài hước, ấm áp và màn "lột xác" về ngoại hình trong đêm chung kết, nhưng sự quan tâm dường như chỉ dừng lại trong phạm vi fan chương trình. Tưởng rằng sức nóng từ Anh Trai Say Hi sẽ giúp HURRYKNG giữ vững độ nhận diện, nhưng thực tế cho thấy anh vẫn đang loay hoay tìm chỗ đứng, chưa thể thoát khỏi cái bóng của chương trình và "mác bạn thân HIEUTHUHAI".

HURRYKNG là một trong những cái tên được quan tâm trong chương trình Anh Trai Say Hi

Cặp bạn thân HIEUTHUHAI - HURRYKNG

Hậu chương trình, hoạt động của HURRYKNG khá mờ nhạt. Không có single nổi bật dù vẫn thường xuất hiện trên các chương trình lớn. Anh chưa thực sự xây dựng được concept âm nhạc đủ khác biệt. MV được đầu tư khủng - Như Cách Anh Đã Từng Thôi chỉ thu về hơn 3.5 triệu lượt xem sau 3 tháng lên sóng, mức phủ sóng thấp. HURRYKNG bị nhận xét là mờ nhạt hậu Say Hi. Sự kết hợp cùng Coldzy trong BLEED là một bước đi tiềm năng nhưng chưa đủ mạnh để giúp anh bứt phá khỏi vùng an toàn.



HURRYKNG trở lại với Như Cách Anh Đã Từng Thôi nhưng vẫn bị nhận xét là mờ nhạt

HURRYKNG vẫn chưa thực sự định vị được bản sắc cá nhân trong âm nhạc, cũng như chưa thoát khỏi cái bóng của những cái tên đi cùng anh trên chặng đường cũ. Sự nghiệp âm nhạc của HURRYKNG cũng chưa thực sự có điểm nhấn rõ ràng. Nam rapper sinh năm 1999 chưa xây dựng được concept cá nhân, chưa có bài hát solo đạt hit và cũng chưa có một định hướng hình ảnh riêng biệt, điều khiến công chúng dễ nhận diện, dễ nhớ.

Bên cạnh âm nhạc, HURRYKNG còn đang mở rộng hoạt động sang lĩnh vực thời trang với cơ hội hợp tác với các thương hiệu xa xỉ và tạp chí lớn. Nam rapper được đánh giá là gương mặt tiềm năng trong làng mốt. Việc xuất hiện tại các sự kiện thời trang, kết hợp cùng những thương hiệu lớn giúp nam rapper khẳng định gu thẩm mỹ cá nhân và mở rộng hình ảnh ra ngoài âm nhạc.



Để giữ chân và phát triển tệp người hâm mộ, thành viên nhóm GERDNANG vẫn cần củng cố “chất nghệ sĩ” bằng các sản phẩm âm nhạc cá nhân rõ dấu ấn

Tuy nhiên, để giữ chân và phát triển tệp người hâm mộ, thành viên nhóm GERDNANG vẫn cần củng cố “chất nghệ sĩ” bằng các sản phẩm âm nhạc cá nhân rõ dấu ấn. Sở hữu tư duy âm nhạc riêng và từng gây chú ý trên nhiều sân khấu lớn, không thể phủ nhận HURRYKNG là một nghệ sĩ có thực lực. Nhưng sau hơn một năm bước ra từ hai cuộc thi lớn, cái tên HURRYKNG vẫn chưa thật sự tạo nên dấu ấn nổi bật trên màn hình mainstream. Với nhiều khán giả, HURRYKNG vẫn chưa thực sự thoát khỏi cái bóng “bạn thân HIEUTHUHAI” hay những thành công trong quá khứ để có được những sản phẩm bứt phá trong hiện tại.