Ngày 19/7, BIGTEAM - đội của HLV BigDaddy tại Rap Việt đã tổ chức buổi fanmeeting tại Hà Nội. Đây là fanmeeting thứ 2 do chính vợ chồng BigDaddy - Emily đầu tư để đại gia đình Rap Việt có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với fan. Sự kiện càng ý nghĩa hơn sau thành công đầu tiên tại TP.HCM, bản cypher BIGTEAM BIGDREAM đạt top 1 trending, viral trong cộng đồng fan rap.

Double2T rap verse mới của BIGTEAM BIGDREAM

Fan Hà Nội được gặp full team của BigDaddy, quẩy xập xình trong nhạc và để lại nhiều khoảnh khắc khó quên. Đáng chú ý, quán quân Double2T còn mang đến verse rap mới toanh, chiếm spotlight trong bản cypher BIGTEAM BIGDREAM. Trước đó, vì nhiều lý do mà bản rap phát hành thiếu phần của “người miền núi chất”. Dù anh chàng có xuất hiện trong MV nhưng chỉ chớp nhoáng rồi thôi. Lần này, bản cypher trọn vẹn hơn bao giờ hết cùng verse rap cực chất đến từ quán quân của BIGTEAM.

Visual cực hot của IndieK

Nam rapper 2k1 khiến fangirl rung rinh

Hot hơn cả sau fanmeeting Hà Nội của BIGTEAM chính là màn lột xác của IndieK - nam rapper sinh năm 2k1, gây dấu ấn qua Rap Việt mùa 3. Nam rapper có ngoại hình cá tính, đúng chuẩn Hip-hop. Trước giờ, IndieK vẫn gắn bó với cặp kính cận, khiến vẻ ngoài trông thư sinh hơn chút.

Nhưng mới đây, IndieK đã bỏ kính, gỡ luôn “phong ấn” nhan sắc. Visual nam rapper sáng bừng khi không đeo kính. Nét đẹp vừa thư sinh vừa cá tính của IndieK khiến fangirl mê mẩn. Loạt video ghi lại màn trình diễn của IndieK viral, thu hút hàng triệu view trên TikTok. Cư dân mạng bình luận khen ngợi ngoại hình sáng sân khấu của IndieK. Loạt bình luận như “vạn vật thua IndieK bỏ kính”, “gục ngã trước visual IndieK”,.. . cho thấy mức độ “sát thương” của nam rapper 2k1 như thế nào. Ai nấy đều bất ngờ trước diện mạo này, nhất là fan cứng của BIGTEAM.

Thần thái cực cuốn hút

Nam rapper đội BigDaddy gây sốt sau fanmeeting

Nhìn vậy mới thấy, verse rap của IndieK trong BIGTEAM BIGDREAM có lý như thế nào. Anh chàng viết “Phải nói thật là BIGTEAM đẹp trai, trông lai láng, trông oai lắm; Nhạc hay, không ai chán, chị em ngất ngây xong say đắm, úi sồi”. IndieK chứng minh “không rap điêu” bằng visual của chính mình. Đứng giữa đám đông gần 20 rapper, thần thái của IndieK vẫn ngời ngời. Fan phán luôn IndieK từ nay về sau cứ bỏ kính hẳn là được.

Fan kêu gọi IndieK bỏ kính luôn để gỡ phong ấn nhan sắc

Cực đáng yêu ở dưới sân khấu

IndieK tên thật là Đỗ Minh Dũng. Thời điểm thi Rap Việt, IndieK vừa làm nhạc vừa theo học tại ĐH Kinh tế - ĐHQG Hà Nội. Tại tập 4 Rap Việt mùa 3, câu chuyện của IndieK (tên thật là Đỗ Minh Dũng, sinh năm 2001) đã nhận về nhiều sự chú ý từ khán giả. IndieK đã theo đuổi nghệ thuật từ lâu nhưng ban đầu gặp không ít sự hoài nghi của bố mẹ. Không nản lòng, cậu bạn cố gắng tự mua những bộ đồ thu, học mix nhạc, đi làm ở phòng thu,... IndieK có một vài bài nhạc tự phát hành được fan underground ở Hà Nội chú ý. Nhưng sau Rap Việt mùa 3, sự nghiệp cá nhân của IndieK vẫn mờ nhạt.

IndieK khi đeo kính

Viral nhờ 1 khoảnh khắc bỏ kính, gỡ “phong ấn” nhan sắc, fan đưa luôn IndieK vào danh sách mơ ước cho line-up Anh Trai Say Hi mùa 2. Từ visual cho đến khả năng viết nhạc, IndieK đều “over hợp”. Thời gian này, IndieK cũng xuất hiện trong danh sách tin đồn nghệ sĩ tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2. Người hâm mộ rất mong điều này thành sự thật. Anh Trai Say Hi sẽ là bệ phóng để đưa nam rapper tài năng của BIGTEAM đến gần hơn với khán giả.