Khuya 9/5, BIGTEAM BIGDREAM chính thức leo lên top 1 trending YouTube Việt Nam mảng âm nhạc, với tổng 1.4 triệu views sau 5 ngày phát hành. Thành tích khủng lập tức thu hút các rap fan. Sau thời gian dài được chiếm lĩnh bởi cơn sốt “tháp rơi” cùng loạt ca khúc Cách mạng, yêu nước dịp 30/4, cuối cùng cũng có một MV đủ sức leo lên vị trí top 1 trending. Và một lần nữa, các rapper lại “hiên ngang oanh tạc”.

Dưới sự dẫn dắt của “bố bự”, 20 rapper “flex trình” trên con beat ảo diệu của DuongK. Bản cypher dài hơn 9 phút, biến hóa khôn lường với hàng loạt flow, mỗi rapper một chất riêng, nhả vần lôi cuốn khiến rap fan không thể ngừng replay. Bản phối mở ra không gian âm nhạc với sample Đường Xa Ướt Mưa. BIGTEAM BIGDREAM dài đến 9 phút, là bản cypher dài nhất và nhiều rapper tham gia nhất Việt rap tính đến hiện tại.

DuongK sản xuất tài tình, bài nhạc chuyển mượt mà từ “Đêm nay thời gian đứng yên lắng đọng” đến đẩy cao trào cùng âm thanh điện tử, bộ gõ, bass đan xen và trap hip-hop hiện đại, thời thượng. Bản phối đủ không gian cho các rapper thi triển tài năng. BigDaddy đảm nhận verse mở màn, là lời kêu gọi tất cả mọi người cùng đến với BIGTEAM.

BigDaddy không ngại chi khủng để quay MV chất chơi cho team. Các học trò của BigDaddy suốt 2 mùa Rap Việt như Double2T, HURRYKNG, Pháp Kiều, 7dnight, Ogenus, Dangrangto, Gung0cay, Coldzy, Quân Lee,... góp mặt đông đủ. Trước thềm ra mắt MV, vợ chồng BigLy còn tổ chức buổi fanmeeting có quy mô như 1 concert all-star cho các học trò. Kết lại 2 mùa Rap Việt ở vị trí HLV, BigDaddy có một gia đình lớn.

20 rapper, mỗi người một màu sắc kết hợp uyển chuyển trong 1 bản phối chung. Sau khi BIGTEAM BIGDREAM lên sóng đã được các rap fan không ngừng replay. Ai cũng có phân đoạn yêu thích của riêng mình. Trong đó, verse của HURRYKNG, Dangrangto, Tez,... và hook của Ogenus được dân tình bàn tán nhiều hơn cả. Dù có “bias” cho riêng mình, nhưng phải công nhận BIGTEAM BIGDREAM là trải nghiệm nghe hoàn hảo nhất khi nghe trọn vẹn 9 phút.

Đúng như lời khẳng định ngay từ đầu bài rap của BigDaddy “Không thể nào khác, chắc chắn là những bản mặt này; Không thể không hit, chắc chắn là phải bản nhạc này”, BIGTEAM BIGDREAM đã cho thấy sức hút thực sự của nhạc hay ngay trên đỉnh top trending. Bài rap dài đến 9 phút, nhưng chỉ cần đủ hay đủ cuốn thì người nghe vẫn không ngại replay, đưa 20 rapper lên thẳng xu hướng.

Người Việt đa số có thói quen nghe nhạc qua YouTube, do đó, top trending có khả năng phản ánh thị trường hiện đang biến động như thế nào. Hiện tại trong top trending, các sao nam đang hoàn toàn chiếm ưu thế. Ngoài BIGTEAM BIGDREAM là MV mới, thì trong top 5 hiện MCK vẫn “phá đảo” với tháp rơi tự do ở top 2, thu về gần 15 triệu views trong thời gian ngắn. Obito vững top #4 cùng tháp drill tự do. MV CAY của bộ đôi Khắc Hưng x Jimmii Nguyễn ở #5.

Loạt bài nhạc yêu nước “phủ đỏ” top 10 xu hướng âm nhạc YouTube Việt Nam) ở vị trí #6, #7, #8, #10

Thiều Bảo Trâm comeback hậu Chị Đẹp cùng MV Không Lời, hiện thu về 350 nghìn lượt xem và ở #9 trending (số liệu lúc 8h sáng 9/5). Bên cạnh đó, loạt bài nhạc yêu nước “phủ đỏ” top 10 xu hướng âm nhạc YouTube Việt Nam) ở vị trí #6, #7, #8.