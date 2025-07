Tối 20/7, Han Sara đã cho ra mắt sản phẩm âm nhạc Do Anh Si phiên bản dance performance video. Đây là một trong những ca khúc nằm trong E.P Unfrozen được nữ ca sĩ ra mắt vào ngày 24/7 tới đây.

Ca khúc được kết hợp chất liệu đàn tranh Việt Nam và đàn tranh Hàn Quốc và những tiếng trống Hàn Quốc là âm điệu chính của ca khúc. Có thể nói Do Anh Si là một màn hòa phối tinh tế giữa âm hưởng dân gian và hiện đại. Dù chỉ là bản dance nhưng tính đến hiện tại, video này đã thu hút hơn 245 nghìn lượt xem trên YouTube.

Video dance performance Do Anh Si - Han Sara

Hình ảnh Han Sara trong dự án trở lại

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả dành lời nhận xét tích cực cho sản phẩm trở lại của Han Sara. Đặc biệt, MC Trấn Thành còn đăng tải bài viết dài để dành sự cảm thán đầy nức nở cho “đứa con tinh thần” của người đồng nghiệp. Mở đầu bài đăng, Trấn Thành khẳng định đây là một trong những MV đột phá nhất mà anh được xem trong thời gian gần đây từ một nghệ sĩ Việt.

Nam MC khẳng định: “Tôi vẫn giữ quan điểm là HAN SARA sở hữu hầu hết tất cả những yếu tố để trở thành 1 superstar, vấn đề là cần thêm chút thời gian nữa để em biết cách khai thác linh hồn bên trong cơ thể mình, mở cho nó 1 cánh cổng để tới gần mọi người hơn thì khán giả sẽ hiểu và yêu em bằng chính con người của em thôi!”.

Nói về video dance performance, Trấn Thành nức nở dành nhiều lời khen cho Han Sara với nhiều mỹ từ. Anh khen ngợi từ MV đến kỹ năng vũ đạo đặc biệt là “Quan trọng, đáng khen nhất, hát RẤT RÕ LỜI - điều mà rất nhiều ca sĩ hiện nay vẫn chưa làm tốt!”.

Bài viết dành lời nhiều lời khen có cánh cho Han Sara của MC Trấn Thành

Một phân cảnh vũ đạo trong MV Do Anh Si

Han Sara là một trong những “em xinh” vừa chính thức dừng chân sau live stage 3 tại Em Xinh Say Hi bên cạnh Muộii, Ánh Sáng Aza, Đào Tử A1J. Trong đó, Han Sara khi tham gia chương trình đã nhận sự chú ý khi sở hữu ngoại hình sáng, giọng hát tốt cùng vũ đạo “cháy”. Cô được xem là một trong những “át chủ bài” đáng gờm của team Gen Z nhưng lại thiếu chút may mắn để có thể tiến sâu vào vòng trong.

Tuy nhiên, việc Sara khá ít nói và không tạo được nhiều spotlight trong các tập phát sóng khiến cô chưa kịp bùng nổ. Nhiều người cho rằng, tính cách trầm và hiền lành đã khiến cô nàng thiếu “drama để viral”. Dẫu vậy, MXH vẫn đang ngập tràn những bình luận tiếc nuối cho Han Sara.

Han Sara dừng chân tại Em Xinh Say Hi sau vòng live stage 3 vừa qua

Han Sara là ca sĩ người Hàn có khoảng thời gian dài sinh sống tại Việt Nam và bắt đầu được nhiều khán giả biết đến từ khi tham gia The Voice 2017 thuộc team HLV Đông Nhi. Sau cuộc thi, Han Sara gia nhập công ty của Ông Cao Thắng - Đông Nhi để phát triển sự nghiệp âm nhạc tại Việt Nam. Vào năm 2022, sau 6 năm gắn bó, Han Sara chính thức rời công ty 6th Entertainment với mong muốn bước ra khỏi vùng an toàn.

Tuy nhiên với việc là ca sĩ người Hàn hát không quá rõ lời cùng việc vướng phải một số tranh cãi khi hoạt động khiến cô chưa thực sự bứt phá trong sự nghiệp. Việc tham gia Em Xinh Say Hi được xem là bàn đạp tốt giúp nữ ca sĩ có thể gần hơn với khán giả. Với lời động viên của Trấn Thành, đây sẽ là nguồn động lực tinh thần để cô có thể phát triển xa hơn nữa trong tương lai.