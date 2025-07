BLACKPINK giảm sức hút, bị đánh bại bởi 1 Em Xinh đang chiếm đoạt Top Trending

Ngày 11/7, BLACKPINK chính thức trở lại với MV Jump , đánh dấu lần đầu nhóm ra sản phẩm âm nhạc chung kể từ album Born Pink. Ngay khi vừa ra mắt, cả thế giới như quay cuồng trước cơn lốc mang tên Jump , và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Ca khúc nắm giữ Top 1 Trending trong suốt 1 tuần cho đến khi 1 cái tên khác đã xuất sắc vượt mặt bộ tứ - đó chính là Phương Mỹ Chi.

Cùng phát hành vào ngày 11/7, video mashup Túy Âm - Lộc Hải Vi Vương đã có những bước đi chậm mà chắc. Ban đầu còn chịu cảnh “chiếu dưới” so với Jump và Gã Săn Cá , sân khấu kết hợp giữa Phương Mỹ Chi và Khả Lâu tại Bán kết 1 Sing! Asia 2025 nay đã vươn lên dẫn đầu “đoàn đua” Top Trending, mang về cho Phương Mỹ Chi Top 1 Trending thứ 4 cho “Chị Bảy” sau Wrapped Miền Tây, Cầm Kỳ Thi Hoạ và Bóng Phù Hoa .

Phương Mỹ Chi đứng đầu Top Trending với Túy Âm - Lộc Hải Vi Vương

Trong Túy Âm - Lộc Hải Vi Vương , giọng hát của Phương Mỹ Chi dày và ấm, chuyển âm khu linh hoạt, trong khi Khả Lâu thì gây ấn tượng với chất giọng trong trẻo, thánh thót. Đặc biệt, màn hoà âm Cải Lương và Hý Kịch, giao thoa 2 nền văn hoá, đã chiếm trọn tình cảm từ khán giả Việt lẫn Trung. Cả 2 đã đem đến 1 bản hòa âm dung hòa khéo sự mãnh liệt của bản mashup với nét tinh tế trong cổ nhạc.

Phương Mỹ Chi x Khả Lâu - Mashup Túy Âm x Lộc Hải Vi Vương

Bộ đôi kết hợp 2 giá trị âm nhạc truyền thông của 2 đất nước - Cải Lương và Hý Kịch vào 1 ca khúc

Túy Âm - Lộc Hải Vi Vương hiện đã “bỏ túi” 6,7 triệu view trên nền tảng YouTube, chiếm trọn tình cảm của không chỉ khán giả Việt mà cả khán quốc tế. Cũng tại Sing! Asia , bản hit Vũ Trụ Có Anh vang lên tại vòng Bán kết 2 vào buổi chiều tối 18/7 vừa qua. Ca khúc đã giúp Phương Mỹ Chi hạ cánh ở vị trí thứ 8 trên Top Trending Việt, thu về 1,7 triệu view - một khởi đầu vô cùng khả quan.

Vũ Trụ Có Anh đã vượt qua bản hit Bóng Phù Hoa sau hơn 1 ngày phát hành

Vũ Trụ Có Anh lần này “xào nấu” thêm với tiếng kèn saxophone, tiếng trống và guitar điện - tạo nên một bản hoà âm sôi động, khơi dậy tinh thần và khí thế người nghe. Ca khúc mang đúng chất Rock bùng nổ mà vẫn không làm mất đi âm hưởng dân gian ca trù truyền thống. Phương Mỹ Chi còn trổ tài chạy flow qua verse rap được chắp bút bởi Pháo dành riêng cho Sing! Asia. Không những thế, cô nàng còn thổi bay sân khấu với pha múa bụng và nhảy popping khiến ai nấy cũng phải lắc lư theo. Phương Mỹ Chi chiến thắng Ái Tân Giác La Mị với số phiếu áp đảo 17 - 7.

Phương Mỹ Chi x DTAP x INUS - Vũ Trụ Có Anh - Live Performance - Sing!Asia

Phương Mỹ Chi chiến thắng Ái Tân Giác La Mị với số phiếu áp đảo 17 - 7

Tiết mục “có tuổi” nhất trong cú hattrick Sing! Asia gọi tên Bóng Phù Hoa - đang ở lì Top 8 Trending Việt, thu về 12,5 triệu lượt xem, dù đã phát hành cách đây gần 1 tháng. Tại đây, Phương Mỹ Chi chiếm trọn ánh sáng spotlight với tiết mục Bóng Phù Hoa - quân bài mạnh nhất trong danh mục âm nhạc của cô. MXH Việt Nam lẫn Trung Quốc tranh luận sôi nổi, tán dương cơn mưa nốt cao “cá heo” thánh thót “Chị Bảy” thể hiện. Bóng Phù Hoa còn giúp “Na Tra” đánh bại ca sĩ giữ cửa Tứ kết - Hoàng Linh với tỷ lệ bình chọn 15 - 6.

Bóng Phù Hoa - Phương Mỹ Chi x DTAP

MXH Việt Nam lẫn Trung Quốc tranh luận sôi nổi, tán dương cơn mưa nốt cao “cá heo” thánh thót “Chị Bảy” thể hiện

Gương mặt cuối cùng xuất hiện trong Top 10 Trending là I’ll Be There - tiết mục của nhóm Orange gồm Phương Mỹ Chi, Han Sara và Lamoon. Đây cũng là sân khấu đạt thứ hạng cao nhất trong tập 8, với vị trí thứ 4. I'll Be There qua bàn tay của Orange trở thành một bản tuyên ngôn tích cực về sự tự tin và ý chí không bỏ cuộc. Ca khúc không chỉ được làm lại với phần lời tiếng Việt đầy cảm xúc, mà còn có đoạn tiếng Hàn do chính Han Sara sáng tác - một điểm nhấn văn hóa vừa hiện đại vừa cá nhân hóa màn trình diễn. Kết thúc màn trình diễn, không ít Em Xinh tại trường quay cũng đã phải rơi lệ vì tiết mục truyền tải thông điệp vô cùng xúc động và ý nghĩa.

I'LL BE THERE - Orange, Phương Mỹ Chi, Lamoon, Han Sara - Em Xinh Say Hi

'll Be There qua bàn tay của Orange trở thành một bản tuyên ngôn tích cực về sự tự tin và ý chí không bỏ cuộc

Vậy là chỉ với 2 show âm nhạc, Phương Mỹ Chi đã đánh chiếm Top 10 Trending Việt, trong đó, Tuý Âm - Lộc Hải Vi Vương nắm trọn ngôi vương. Phương Mỹ Chi đang đứng ở đỉnh cao sự nghiệp - không chỉ là giọng hát nội lực của lứa nghệ sĩ Gen Z Việt , cô còn là cầu nối tinh tế giữa âm hưởng truyền thống và hiện đại, khẳng định năng lực nghệ thuật và sức sáng tạo độc đáo trên cả 2 sân khấu quốc nội lẫn quốc tế.