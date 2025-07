Tối 19/7, Em Xinh Say Hi lên sóng tập 8, tiếp tục phần thi đấu Live Stage 3 của 24 nghệ sĩ nữ. Team của đội trưởng Mỹ Mỹ và 52Hz trình diễn lần lượt 2 tiết mục Not My Fault - Quả Chín Quá. Sau khi có kết quả Liên quân, các Em Xinh phải đấu dance battle để tìm tiếp cơ hội vào vòng trong.

Pháo thuộc team Quả Chín Quá, cùng 52Hz, Lâm Bảo Ngọc và Liu Grace trình diễn cực kỳ bùng nổ. Bài hát catchy, những đoạn cao trào, highnote của Lâm Bảo Ngọc và màn bắn fastflow của Liu Grace khiến người nghe nổi da gà. Đầu tư từ âm nhạc, concept sân khấu đỏ rực rỡ, vũ đạo đầy tính thử thách, Quả Chín Quá được khán giả đánh giá là tiết mục top đầu Live Stage 3. Song, theo kết quả trường quay, team 52Hz vẫn về sau team Mỹ Mỹ về lượt bình chọn. Dẫu vậy, cả nhóm đã khiến người xem vô cùng thán phục về mức độ nỗ lực và thử thách chính mình.

Hoàn thành sân khấu này, cả đội 52Hz ai cũng bật khóc. Trong đó, Pháo là người “mít ướt” nhất. Cô nàng tuyên bố thẳng thừng, nói về khóc thì các Em Xinh không ai bằng mình. Pháo khóc nấc trên sóng chương trình. Đáng nói, lần đầu tiên Pháo thẳng thắn chia sẻ về khoảnh khắc gây tranh cãi nhất đầu năm nay - khóc trên sóng livestream của ViruSs.

Pháo thường được khán giả biết đến với phong cách âm nhạc độc đáo, cá tính mạnh. Bản thân nữ rapper trước công chúng cũng theo đuổi hình ảnh độc lập, không ngại va chạm.

Nhưng trong phiên live đối chất với ViruSs về ồn ào tình ái, lừa dối tình cảm hồi tháng 4, Pháo đã không nhịn được cảm xúc mà khóc trước hàng trăm nghìn người theo dõi. Thời điểm này, Pháo còn càn quét top trending với bài rap diss Sự Nghiệp Chướng lời lẽ sâu cay, đanh thép. Vì 1 khoảnh khắc rơi lệ, Pháo bị cư dân mạng “mổ xẻ”, thậm chí có người nói nữ rapper “mất giá”, đặt câu hỏi “tại sao phải khóc”.

Bẵng đi nhiều tháng, Pháo thẳng thắn nhắc lại vấn đề trên sóng Em Xinh. Cô khẳng định khóc không có gì là xấu. “Trên một phiên live nọ, nhiều người nói với em ‘sao mà phải khóc’, ‘mạnh mẽ như thế tự nhiên khóc, mất giá’. Nhưng với em thì như thế này, mạnh mẽ không có nghĩa là không biết khóc. Mạnh mẽ không đồng nghĩa với việc không có cảm xúc. Mình có cảm xúc và đối diện với nó. Em tự hào vì ngày hôm nay là Pháo có thể được khóc. Giọt nước mắt nó không hề xấu. Cứ khóc khi mình vẫn còn là mình…”

Chia sẻ của Pháo nhận được sự đồng cảm từ Trấn Thành. Nam MC chia sẻ, giọt nước mắt luôn luôn đẹp, dù vì bất kỳ lý do gì. Bản thân Trấn Thành cũng thường gây tranh luận vì dễ khóc trên sóng truyền hình, thậm chí cư dân mạng còn mỉa mai bằng danh xưng “Lệ tổ”. Bỏ qua tất cả, Trấn Thành vẫn luôn bộc lộ cảm xúc của mình một cách chân thành nhất, không e ngại lời đàm tiếu.

Tháng 3 năm nay, Pháo gây bão MXH vì màn đấu tố tình cảm với ViruSs. Cuối cùng sau 1 thời gian, nữ rapper đối diện với nỗi đau của chính mình, tự tin trải lòng và khóc trên sóng truyền hình. Em Xinh Say Hi là sân chơi không chỉ về âm nhạc, trình diễn mà còn là nơi các nghệ sĩ kể câu chuyện của chính mình.



Pháo cho biết cô nhìn thấy được thực tế nhưng không muốn âm nhạc của chính mình dính vào tranh cãi hay đồn đoán, drama không đáng có

Tuy nhiên, thời gian qua, hành trình của Pháo vẫn chưa để lại quá nhiều ấn tượng, bị chính Trấn Thành góp ý. Về điều này, Pháo cho biết cô nhìn thấy được thực tế nhưng không muốn âm nhạc của chính mình dính vào tranh cãi hay đồn đoán, drama không đáng có. Việc Pháo hướng đến là all-in 100% năng lượng cho các phần trình diễn, toả sáng nhất có thể mỗi khi được đứng trên sân khấu.