“Em Xinh đoàn kết nhưng ai cũng muốn có spotlight riêng”

Dừng chân ở Live Stage 2 của Em Xinh Say Hi, LyLy để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả bởi cô là thí sinh hiếm hoi hội tụ đầy đủ khả năng hát, nhảy, sáng tác - ba yếu tố quan trọng một idol toàn năng cần có. Tuy nhiên, suốt hành trình 3 vòng thi, LyLy lại được đánh giá là “mờ nhạt”, không để lại dấu ấn mạnh mẽ như kỳ vọng.

Trên mạng xã hội, không ít bình luận cho rằng LyLy “chìm nghỉm” giữa dàn Em Xinh rực rỡ, thậm chí có phần không nổi bật bằng những nghệ sĩ mới, chưa nhiều cơ hội đứng sân khấu chuyên nghiệp. Khán giả cho rằng rất dễ nhận ra LyLy vẫn luôn hoàn thành tròn vai, không mắc lỗi, chỉ là ít khi bùng nổ. Nhưng đằng sau sự im ắng ấy không hẳn là thiếu thực lực, mà là một lựa chọn có chủ đích của LyLy.





LyLy không bung 100% năng lượng tại Em Xinh Say Hi

Trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi sau khi rời cuộc thi, LyLy lý giải lý do cho sự tiết chế của mình: “Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà tất cả các Em Xinh khác đều cảm thấy như vậy. Vì đây là một cuộc thi nhóm, nên không thể có đủ không gian cho tất cả mọi người thể hiện 100% năng lượng và khả năng của mình. Đôi khi tôi đã phải dậm chân tại chỗ, thậm chí lùi lại một vài bước để nhường không gian cho các thành viên khác. Tôi không xem đó là hy sinh hay cao cả, vì bản thân tôi không thích chen chúc. Trong bất kỳ môi trường nào, có thể người khác nghĩ tôi thiếu tinh thần chiến đấu, nhưng tôi nghĩ đó là lựa chọn của mỗi người khi tham gia một cuộc chơi.

Lựa chọn của tôi là bảo toàn năng lượng để tham gia một cuộc đua dài hơi hơn, cuộc đua với chính mình. Tôi không thi đua với người khác. Tuy đây là một cuộc thi nhóm đề cao tinh thần đoàn kết, và thực sự chúng tôi rất đoàn kết, nhưng đương nhiên ai cũng muốn có spotlight. Đó là tâm lý rất bình thường. Ai cũng phải cố gắng là điều hiển nhiên. Nhưng tôi cảm thấy nếu ai cũng muốn bung 100% thì mọi thứ sẽ trở nên hỗn độn. Mọi thứ cần phải có sự cân bằng.”

LyLy làm đội trưởng ở Live Stage 1

Là một chương trình truyền hình thực tế về thi đấu âm nhạc, Em Xinh Say Hi tạo ra một không gian nơi các thí sinh buộc phải vừa đồng đội vừa đối thủ. Điều khiến khán giả cảm thấy ấm lòng là các Em Xinh không chỉ cạnh tranh bằng năng lực mà còn biết cách hỗ trợ, nâng đỡ lẫn nhau trên hành trình chung. Trong mỗi vòng thi, hình ảnh các cô gái tập luyện, làm nhạc, chỉnh cho nhau từng động tác vũ đạo, sửa từng nhịp hát, rap hay góp ý cả cách xử lý biểu cảm sân khấu đã trở nên quen thuộc.

Có những phần trình diễn mà sự kết nối giữa các thành viên trở thành điểm nhấn lớn hơn cả kỹ thuật cá nhân. Các Em Xinh đoàn kết và nhìn nhận rõ, đây là cuộc thi nhóm, nếu muốn đi xa, thì phải lập đội đủ mạnh và đi cùng nhau.

Em Xinh đoàn kết nhưng “ai cũng muốn có spotlight”

Tuy vậy, không thể phủ nhận rằng “ai cũng muốn có spotlight” như LyLy chia sẻ. Điều đó tạo nên sự đấu tranh nội tâm với nhiều thí sinh, làm sao để vừa tỏa sáng nhưng không khiến tổng thể bị lệch nhịp? Nếu bung 100% thì mọi thứ rất hỗn độn. Giữa hàng chục Em Xinh đang không ngừng biến hóa và cạnh tranh mạnh mẽ, việc LyLy chọn bước đi vừa phải, tránh xô bồ, là một quyết định đáng nể.

LyLy cho biết sau Em Xinh Say Hi, cô có một “cục nợ”, nợ chính mình và khán giả một lần bùng nổ thực sự

Dừng lại ở Live Stage 2 không có nghĩa là chấm hết với LyLy. Cô nàng khẳng định hành trình âm nhạc của mình không giới hạn trong một chương trình truyền hình. LyLy đã là một ca, nhạc sĩ có chất riêng, người đứng sau nhiều bản hit đình đám và vẫn đang bền bỉ trên con đường của mình. Có thể tại Em Xinh Say Hi, LyLy chưa kịp tỏa sáng rực rỡ như mong đợi nhưng khán giả vẫn đặt nhiều kỳ vọng với nữ ca sĩ. LyLy cũng cho biết, sau Em Xinh Say Hi, cô có một “cục nợ”, nợ chính mình và khán giả một lần bùng nổ thực sự. LyLy sẽ để thời gian chứng minh bản thân có thể toả sáng đến đâu.