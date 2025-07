Gặp gỡ LyLy

Dừng chân tại Live Stage 2 của Em Xinh Say Hi, LyLy trở thành cái tên gây tranh luận nhất nhì chương trình. Không phải vì scandal, cũng không phải vì sân khấu viral, lý do đơn giản chỉ là “LyLy liệu có đáng bị loại hay không”. LyLy hội tụ những thế mạnh cần thiết cho Em Xinh Say Hi, khả năng sáng tác, giọng hát và cả tên tuổi đã sẵn nổi tiếng. Nhưng sự im lặng của LyLy tại Em Xinh khiến người ta không ngừng đặt câu hỏi.

Trong một chương trình quy tụ hàng chục nghệ sĩ nữ với cá tính nổi bật, năng lượng hướng ngoại và khát khao toả sáng, LyLy dường như là một điểm “chấm phá” lạc nhịp. Không giành spotlight, không tấu hài trên camera, LyLy lựa chọn thể hiện âm thầm khiến nhiều khán giả cho rằng cô “thiếu nhiệt”. Sau khi dừng chân, có những khán giả thấy tiếc cho LyLy.

Trò chuyện với chúng tôi, LyLy thẳng thắn chia sẻ về trải nghiệm tại Em Xinh Say Hi, cách cô đón nhận những bình luận trái chiều và niềm tin với con đường âm nhạc đang theo đuổi. Một cuộc trò chuyện không ồn ào, nhưng đủ để thấy rõ hơn một LyLy phía sau sân khấu - bình tĩnh, kiên định và rất rõ hướng đi của mình.

Xin chào LyLy. Thời gian qua bạn có một hành trình khá ấn tượng ở Em Xinh Say Hi và đã dừng chân ở Live Stage 2. Thời điểm ban đầu khi quyết định tham gia Em Xinh Say Hi, bạn có đặt ra mục tiêu cụ thể là sẽ đi đến đâu không?

Đương nhiên là một khi đã quyết định tham gia thì tôi luôn đặt rất nhiều tâm huyết, thậm chí đã vạch ra cho mình những mục tiêu cụ thể. Không cần nhất thiết phải đi đến đâu, chỉ là tôi muốn làm tốt nhất có thể ở mỗi chặng đường mình đi. Cho nên việc dừng chân tại Live Stage 2 nằm ngoài mọi suy nghĩ của tôi. Tôi rất bất ngờ ngay thời điểm nhận kết quả, và khi nhìn những biểu hiện của mọi người xung quanh, tôi biết rằng mình không phải là người duy nhất cảm thấy bất ngờ. Nhưng đây là một cuộc thi, và tôi nghĩ rằng ai đó cũng sẽ phải dừng chân ở một thời điểm nào đó. Việc dừng chân sớm không nói lên rằng tôi hoặc bất kỳ bạn nào dừng ở Live Stage 2 là không tốt hay không giỏi. Tôi xem đó giống như một sự tạm dừng, để buộc lại dây giày, chuẩn bị kỹ hơn cho hành trình phía trước.

Điều mà bạn cảm thấy tiếc nuối nhất? Có điều gì bạn chưa kịp thể hiện tại Em Xinh Say Hi không?

Tôi không có thói quen ôm quá khứ để day dứt. Nhưng để nói không tiếc thì không phải. Chia sẻ thật, khi tham gia Em Xinh Say Hi, tôi đặt rất nhiều kỳ vọng. Không phải kỳ vọng về giải thưởng, view hay top trending, mà là kỳ vọng vào âm nhạc của chính mình. Tôi muốn âm nhạc của mình mỗi ngày trưởng thành hơn. Tất cả những bài hát tôi tham gia tại Em Xinh, tôi đều mong muốn chúng phải chạm tới một mức khiến chính bản thân mình khi xem lại cũng phải “wow”. Nhưng tất cả vẫn chưa chạm được tới mức đó. Có nhiều lý do khác nhau, nhưng tôi khá tiếc vì chưa thể hiện hết những gì mình mong muốn.

Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà tất cả các Em Xinh khác đều cảm thấy như vậy. Vì đây là một cuộc thi nhóm, nên không thể có đủ không gian cho tất cả mọi người thể hiện 100% năng lượng và khả năng của mình. Đôi khi tôi đã phải dậm chân tại chỗ, thậm chí lùi lại một vài bước để nhường không gian cho các thành viên khác. Tôi không xem đó là hy sinh hay cao cả, vì bản thân tôi không thích chen chúc. Trong bất kỳ môi trường nào, có thể người khác nghĩ tôi thiếu tinh thần chiến đấu, nhưng tôi nghĩ đó là lựa chọn của mỗi người khi tham gia một cuộc chơi.

Lựa chọn của tôi là bảo toàn năng lượng để tham gia một cuộc đua dài hơi hơn, cuộc đua với chính mình. Tôi không thi đua với người khác. Tuy đây là một cuộc thi nhóm đề cao tinh thần đoàn kết, và thực sự chúng tôi rất đoàn kết, nhưng đương nhiên ai cũng muốn có spotlight. Đó là tâm lý rất bình thường. Ai cũng phải cố gắng là điều hiển nhiên. Nhưng tôi cảm thấy nếu ai cũng muốn bung 100% thì mọi thứ sẽ trở nên hỗn độn. Mọi thứ cần phải có sự cân bằng.

Tức là bạn có thể bung xoã hơn, nhưng đã chọn dằn cá tính lại để trung hòa với mọi người? Vậy khi nhìn lại hành trình tại Em Xinh, bạn nghĩ mình đã sử dụng bao nhiêu phần trăm năng lượng của bản thân? Nếu chấm điểm, bạn sẽ tự đặt mình ở mức nào?

Tôi không hay tự chấm điểm cho mình. Nếu chấm cao thì kỳ, mà nếu chấm thấp thì lại là đối xử không tốt với chính bản thân. Điểm số không thể nói lên được giá trị của một con người. Bản thân tôi biết và tôi tin rằng tất cả các thành viên trong nhóm cũng biết rõ sự đóng góp của tôi là như thế nào. Cho nên tôi không cảm thấy cần phải tự chấm điểm hay chứng minh điều gì cho ai thấy. Điều quan trọng là tôi đã thật sự hết lòng và mọi người, các thành viên trong nhóm nhìn thấy được điều đó. Còn với khán giả, đôi khi mình không nói ra thì họ sẽ không biết. Nhưng những người thực sự quan tâm đến mình thì chắc chắn sẽ cảm nhận được.

Trong 3 bài hát mà LyLy đã tham gia tại Em Xinh Say Hi, bạn muốn làm lại bài hát nào nhất?

Tôi có chia sẻ rằng đã có những lúc tôi dậm chân tại chỗ hoặc thậm chí bước lùi để nhường không gian cho mọi người. Nhưng đó chỉ là khi tôi tham gia nhóm thôi. Còn với bản thân tôi, tôi không cho phép điều đó. Tôi muốn mình phải tốt hơn mỗi ngày, trưởng thành hơn mỗi ngày, đặc biệt là trong âm nhạc. Vì vậy, tất cả những bài hát tôi tham gia tại Em Xinh, tôi chưa thực sự hài lòng với sự thể hiện của mình ở bài nào cả. Nếu có cơ hội làm lại để tốt hơn, đương nhiên tôi sẽ muốn làm lại hết.

LyLy dừng chân tại Live Stage 2 làm nảy sinh khá nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Có người tiếc nuối vì bạn là thí sinh rất tiềm năng, được dự đoán sẽ đi sâu, thậm chí vào chung kết. Nhưng cũng có người cho rằng bạn thiếu sự tranh đấu, khá nhạt nhòa. Bạn có muốn giải thích cho bản thân về những tranh cãi này?

Tôi rất hay đọc bình luận, ngoài những bình luận khen chê thông thường, tôi rất bất ngờ khi có nhiều bình luận phân tích tâm lý tôi rất chính xác. Tôi không hiểu tại sao người ta có thể phân tích sâu sắc như vậy, dù thời lượng phát sóng của tôi trong chương trình không nhiều. Có nhiều người nói tôi thiếu nhiệt trong chương trình và tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng tôi biết nên làm gì, phải làm gì, ở đâu và lúc nào để hợp lý. Tôi không cố gắng ồn ào để mọi người nhìn thấy mình, vì đó không phải tôi. Khi chọn cách thể hiện như vậy thì tôi biết kết quả ra sao, nhưng tôi không hối tiếc. Đôi khi, im lặng là cách tôi lên tiếng. Việc tôi im lặng không đồng nghĩa với thiếu nhiệt huyết.

Có một hiểu lầm khác là mọi người nghĩ mình đã biết hết về tôi. Tôi từng tham gia nhiều gameshow và thể hiện nhiều kỹ năng khác nhau, nhưng nếu ai nghĩ họ đã hiểu hết tôi thì đó là một hiểu lầm nhẹ. Bởi mỗi ngày tôi luôn ép bản thân phải tiến bộ hơn ngày hôm qua. Chính vì thế, sau những vòng thi, tôi chưa thể hiện hết những gì mình mong muốn nên cảm thấy khá thất vọng về bản thân, tự hỏi tại sao mình không tranh đấu để thực hiện ước muốn của mình. Sau Em Xinh, tôi có thêm một “cục nợ”. Nợ khán giả và bản thân về một sự bùng cháy thực sự trên sân khấu.

Tuy nhiên, tôi không vội vã chứng minh ngay lúc này, vì tôi biết mình có thể làm nhiều hơn rất nhiều so với những gì khán giả đã thấy qua Em Xinh. Tôi không cần vội vã chứng minh, bởi giá trị thật sự không dễ mất đi và sẽ được chứng minh theo một cách khác, vào một thời điểm khác. Có một người anh trong nghề mà tôi rất quý nói với tôi rằng, mọi sự nhiệt huyết, cống hiến không bao giờ lãng phí. Kết quả có thể không đến ngay lúc này, nhưng sẽ đến vào lúc mình không ngờ tới. Tôi tin điều đó, nên luôn làm mọi thứ với tâm huyết để không phải hối hận.

Tham gia nhiều chương trình nhưng LyLy vẫn ở vị trí lưng chừng, bạn có cảm thấy mình không hợp show thực tế không?

Có những khoảnh khắc tôi đã nghĩ như vậy. Trước khi tham gia Em Xinh, tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ và tin rằng mình sẽ thể hiện tốt. Tuy nhiên, mọi thứ lại đi ngược với tính toán của tôi. Đây chỉ là một trong những nơi tôi có thể thể hiện bản thân. Việc dừng chân tại Em Xinh Say Hi tôi nghĩ mọi thứ, vũ trụ có cách vận hành riêng. Nếu mọi thứ cứ đi thẳng theo kế hoạch, đôi khi mình sẽ bỏ lỡ những món quà ở khúc cua.

Trừ chuyện sinh tử, tất cả mọi thứ trên đời đều có thể giải quyết được. Khi mọi người hỏi tại sao tôi không tỏ ra sướt mướt khi bị loại, tôi nghĩ dù đó là điều bất ngờ nhưng nó không làm khó được tôi mà chỉ là bài kiểm tra độ lì của mình. Dù khá bất ngờ, tôi vẫn có thể chấp nhận điều đó dễ dàng.

Sau hậu trường, mối quan hệ của bạn với các Em Xinh khác như thế nào? Bạn có kết thêm được người bạn mới nào sau hành trình này không? Trong các Em Xinh, bạn thấy ai là người có tiềm năng tỏa sáng nhất sau chương trình?

Đương nhiên là có. Mặc dù làm việc cùng nhau thời gian khá ngắn, tôi cũng có được một vài mối quan hệ bạn bè tốt đẹp sau Em Xinh. Nhưng để thân thiết thực sự thì chưa, vì với tôi, chữ “thân” cần thời gian và khá đặc biệt để tôi có thể thân thiết với ai đó. Em Xinh Say Hi là nơi tôi có thể bắt đầu xây dựng các mối quan hệ mới. Đương nhiên có những mối quan hệ tôi cảm thấy không hợp, nhưng cũng có những mối quan hệ khiến tôi nghĩ “Ồ, mình có thể bắt đầu tình bạn với người này”.

Tôi nghĩ chất lượng thí sinh năm nay rất tốt. Mọi người đều có thế mạnh riêng, thậm chí có những bạn rất toàn năng. Nếu nói về một người mà tôi ấn tượng và đánh giá cao khả năng đi sâu, thì đó là 52Hz. Tôi rất thích tư duy âm nhạc cũng như cá tính âm nhạc của em ấy, rất hay ho.

Trong quá trình làm việc với các Em Xinh, khi chuẩn bị bài hát hay tập nhảy, có khán giả nhận xét bạn khá khớp khi tương tác, thậm chí là “chảnh”. Vậy thực tế có đúng như vậy không?

Không cần đến Em Xinh Say Hi, trước đây cũng rất nhiều người nói tôi “chảnh”. Đó là nhận định chung của những người hướng nội. Thực tế tôi là người hướng nội chứ không phải bị kỳ thị xã hội. Tôi vẫn có thể giao tiếp và hòa nhập với mọi người, chỉ là cách để tôi bảo toàn năng lượng. Nếu bị đặt vào môi trường yêu cầu phải hướng ngoại thì tôi vẫn làm được vì đó là công việc của mình. Tôi không thể lấy lý do “tôi hướng nội nên đừng làm phiền” hay “tôi không giao tiếp” để tránh trách nhiệm. Về việc bị gọi là “chảnh”, tôi đã nghe rất nhiều rồi vì khuôn mặt tôi khi nào cũng thế. Nhiều khi đó chỉ là cảm xúc của người khác khi nhìn vào. Tôi tin rằng ai tiếp xúc với tôi rồi sẽ thay đổi nhận định đó. Nhưng tôi không thể cấm hay ngăn chặn suy nghĩ của người khác.

Em Xinh quy tụ đến tận 30 nghệ sĩ nữ, trong đó có nhiều bạn rất hướng ngoại và thường khuấy động không khí. Bạn có khi nào cảm thấy bị khớp hay choáng trước năng lượng hướng ngoại của các bạn ấy không?

Tôi không cảm thấy choáng mà thấy rất thú vị. Năng lượng như vậy không phải ai cũng có được. Tôi rất thích năng lượng đó vì bản thân tôi muốn âm nhạc mang lại năng lượng tích cực, khiến mọi người vui vẻ. Tất cả những người có thể mang lại nụ cười cho người khác đều vô cùng quý giá. Tôi quan sát và thấy đó là một loại năng lực mà không phải ai cũng có. Đôi khi tôi cảm thấy mình cũng cần học hỏi về điều đó, nhưng chỉ học hỏi thôi chứ không phải thay đổi bản thân để cố trở thành họ.

Sau khi dừng chân, LyLy ra mắt MV Em Không Trách Anh Đâu cùng DANMY, cảm xúc của bạn hiện như thế nào? Bài hát này có bắt nguồn từ cảm hứng nào đó trong thực tế không?

Hồi tưởng lại, Em Xinh Say Hi là một trải nghiệm khá thú vị đối với tôi trong năm 2025. Và vừa rồi, sau khi dừng chân tại Em Xinh Say Hi, tôi cũng đã cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mang tên Em Không Trách Anh Đâu, kết hợp với DANMY. Tôi cảm thấy rất thích ca khúc này. Chưa bàn đến chuyện ca khúc đó hay hay dở, nhưng tôi thật sự yêu thích thông điệp mà nó mang lại. Với tựa đề Em Không Trách Anh Đâu, tôi nghĩ rằng mọi sự oán trách, giận dỗi hay hờn đều là mình đang tự trừng phạt chính mình, chứ không phải là đang thể hiện cho người khác thấy. Khi mình giận một người, tức là mình đang dùng cảm xúc của chính mình để tự trừng phạt, trong khi người ta có khi còn không biết mình đang cảm thấy như thế nào. Mà dù họ có biết thì cũng chưa chắc đã hiểu và thương mình, đúng không?

Cho nên, thay vì hờn hay oán trách, tôi nghĩ rằng cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, mình chấp nhận và mỉm cười đi tiếp. Đó là thông điệp mà tôi muốn gửi gắm vào âm nhạc của mình. Tôi mong rằng âm nhạc của mình sẽ là một liều thuốc chữa lành cho người nghe. Và đây là một ca khúc mà tôi nghĩ đã thực hiện được sứ mệnh đó.

Thời điểm bạn ra MV mới nhất trùng với ngày công chiếu tập Live Stage 2 - tập bạn bị loại. Sau đó, bạn có đăng một bức thư trong broadcast, là phân cảnh trong MV, nhưng khán giả hiểu nhầm cho rằng bạn đang drama hóa việc bị loại để promote nhạc mới. Bạn có muốn giải thích gì về điều này không?

Ngoài bức thư tôi gửi trong broadcast, tôi còn đăng một bức thư trên tất cả nền tảng mạng xã hội của mình. Đó là bức thư chính thức thể hiện tất cả mong muốn của tôi sau khi dừng chân ở chương trình. Thông thường, sau những sự kiện đặc biệt hoặc điều gì đó tôi trân trọng, tôi chọn cách viết thư tay, như cách gửi đến những người tôi yêu quý. Những lá thư đó là dành tặng cho khán giả của tôi.

Còn bức thư tôi gửi trong broadcast chỉ là một chất liệu trong MV. Việc dùng một chất liệu trong MV để quảng bá bài hát là điều rất bình thường. Tôi nghĩ không cần phải giải thích gì thêm.

Bài hát này có mở ra một dự án nào lớn hơn trong tương lai, ví dụ như là một E.P hay một album?

Thật sự tôi đang ấp ủ cho mình khá nhiều dự án cá nhân, đều là những bài hát mà tôi rất tâm huyết. Đó là những dự án tôi dành rất nhiều tâm tư, tình cảm, cũng như chất xám, thời gian và cả tiền bạc của mình. Thực ra, Em Không Trách Anh Đâu là một bài hát nằm ngoài đường ray. Nó được ra đời trong khoảng thời gian tôi tham gia Em Xinh, cho nên không nằm trong kế hoạch trước đây. Nhưng tôi nghĩ rằng bài hát này cũng là một trong những lý do khiến tôi tham gia Em Xinh. Ngoài việc được gặp gỡ, giao lưu kết bạn với các chị em, đây là một bài hát mà tôi nghĩ là rất duyên. Khi viết nó trong thời gian tham gia chương trình, sau khi kết thúc, tôi đã ngỏ lời mời DANMY cùng thực hiện ca khúc này. Và tôi thấy đây là một sự kết hợp rất hay ho và thú vị. Đây là lần đầu tiên tôi kết hợp với một rapper nữ - cũng là một người em mà tôi cảm thấy rất thân thương sau Em Xinh Say Hi.

Nhìn lại hành trình đã qua, đâu là dấu mốc khiến bạn cảm thấy tự hào nhất trong sự nghiệp của mình?

Dấu mốc mà tôi tự hào nhất là bài hát debut của mình, 24h. Đến bây giờ, đó vẫn là một ca khúc rất ý nghĩa. Không chỉ vì lượt view hay viral, mà còn vì hoàn cảnh ra đời, câu chuyện phía sau và khoảng thời gian thực hiện bài hát đối với tôi đều quan trọng trong sự nghiệp. Mọi thứ đến là một cái duyên. Mỗi lần hát đoạn này trên sân khấu, tôi đều giữ được cảm xúc nguyên vẹn như 6 năm trước.

Bạn không chỉ là ca sĩ mà còn sáng tác rất nhiều nhạc. Những sáng tác của bạn khi để ca sĩ khác thể hiện thường có sức ảnh hưởng lớn hơn so với những bài bạn tự hát. Ngoại trừ 24h, các bài bạn ra sau đó thường không đạt lượt view bùng nổ như vậy. Bạn cảm thấy thế nào về điều này?

Đối với thị trường âm nhạc, việc một bài hát viral chịu ảnh hưởng rất nhiều yếu tố xung quanh. Ngoài việc bài hát hay, còn có rất nhiều yếu tố khác giúp nó trở nên viral. Những bài hát tôi viết cho ca sĩ khác nếu hot thì đó là sự may mắn đối với tôi, vì đó cũng là âm nhạc của tôi. Tôi may mắn khi gửi gắm bài hát cho những ca sĩ có tâm và có tầm, cùng đội ngũ sản xuất rất tâm huyết, giúp bài hát dễ dàng tiếp cận khán giả hơn. Đó cũng là điều tôi có thể học hỏi. Còn với những bài hát tôi tự thể hiện dù không nổi bật, tôi không xem đó là thất bại. Mỗi trải nghiệm đều là bài học để tôi rút kinh nghiệm và làm tốt hơn ở sản phẩm tiếp theo.

Nghệ sĩ trẻ hiện nay rất đa năng, có người tự sáng tác, phối khí, sản xuất, đồng thời sử dụng nhiều chất liệu âm nhạc đa dạng, từ âm hưởng dân gian đến xu hướng thế giới. Trước sự chuyển biến sôi động của thị trường, bạn có bao giờ cảm thấy mất phương hướng hoặc bị FOMO trước những điều đó không? Có cảm thấy nhàm chán khi cứ mãi hát nhạc tình yêu, giai điệu nhẹ nhàng?

Tôi vẫn giữ lập trường rằng âm nhạc của mình là liều thuốc chữa lành. Bản thân tôi luôn cần âm nhạc để chữa lành và rất hay tìm những bài hát hay để nghe. Một ngày của tôi rất tuyệt khi tìm được một bài hát chưa ai nghe nhưng rất hay. Đôi khi tôi cảm thấy mình khá mâu thuẫn. Khi tìm được một bài hát hay, tôi cảm thấy đó như một tài sản riêng, nhất là bài hát chưa được nhiều người biết đến, đó là một phát hiện vô cùng quý giá. Nhưng đồng thời, tôi cũng mong muốn bài hát của mình được nhiều người nghe.

Chúng ta nói sâu hơn về chuyện tình cảm đi. LyLy cảm thấy thế nào trước những lời kêu gọi “đẩy thuyền” giữa bạn và anh Tú Voi?

Tôi đã quá quen với chuyện này rồi. Thật sự tất cả những gì mọi người nhìn thấy, như việc “đẩy thuyền” hay các bài báo, thông tin, chưa bao giờ là sự chủ động của tôi hay Anh Tú. Mọi thứ rất tự nhiên. Có người không tin và nghĩ đó là kế hoạch, sắp xếp hay làm hình ảnh, nhưng tôi không như vậy. Dù tin đồn có thật hay không, tôi không bao giờ đem chuyện tình cảm ra đánh bóng tên tuổi. Tôi tin không có nghệ sĩ nào mong muốn âm nhạc của mình bị xếp sau chuyện tình cảm. Âm nhạc với người nghệ sĩ là điều tiên quyết. Tôi và Anh Tú đều đang hoàn thiện bản thân mỗi ngày để cống hiến cho khán giả. Còn tin đồn tình cảm, tôi nghĩ đôi khi cũng là gia vị giúp mọi người cảm thấy vui hoặc giải trí, và đó cũng là điều tốt.

Có thứ gọi là “trách nhiệm của người nổi tiếng”. Một số chuyện thuộc phạm trù riêng tư nhưng với người của công chúng thì sẽ bị phơi bày trước khán giả, truyền thông. Bạn có bao giờ cảm thấy phiền lòng về điều đó không?

Thật ra tôi không cảm thấy phiền. Tôi biết đó là sự may mắn vì được khán giả quan tâm. Đương nhiên sẽ có những sự quan tâm hơi thái quá, nhưng tôi không để cảm xúc mình phụ thuộc vào điều đó. Tôi có thể làm chủ cảm xúc khá tốt. Tôi nghĩ được mọi người quan tâm là may mắn của mình, của nghệ sĩ. Vì vừa được làm việc đúng đam mê, vừa kiếm được thu nhập từ đam mê và nhận được sự quan tâm của mọi người, thì tại sao lại phiền lòng?

Cám ơn LyLy về cuộc trò chuyện!