Ekip “nuông chiều” Anh Trai Say Hi tận trời

Theo kế hoạch, Anh Trai Say Hi sẽ tiếp tục hành trình Day 7 và Day 8 tại Mỹ vào hai ngày 26 và 27/7 tới đây. Thời gian này, 27 Anh Trai đã đặt chân đến "kinh đô ánh sáng" Las Vegas để biểu diễn tại Planet Hollywood Theater, một trong những nhà hát nổi tiếng với sức chứa lên tới 7.000 chỗ.

Bảng LED khổng lồ của Anh Trai Say Hi bên ngoài Planet Hollywood Theater

Sân khấu tổng duyệt của Anh Trai Say Hi ở Las Vegas

Ấn tượng hơn cả là cách cả ekip lo chu toàn mọi khâu hậu cần cho gần 30 nghệ sĩ khởi hành sang Mỹ. Theo ghi nhận của fan, trừ ba cái tên Anh Tú Atus, Gin Tuấn Kiệt và Quang Trung vắng mặt, toàn bộ các Anh Trai được chia thành nhiều nhóm bay riêng biệt để hạn chế rủi ro. Các Anh Trai được sắp xếp bay thương gia để đảm bảo sức khỏe. Thời gian lưu trú tại Mỹ lên tới cả tuần, gấp đôi lịch trình concert để vừa nghỉ ngơi, vừa có thời gian khám phá Las Vegas.

các Anh Trai được chia thành nhiều nhóm bay riêng biệt để hạn chế rủi ro

Từ những chi tiết nhỏ như mỗi nghệ sĩ được ở riêng một phòng khách sạn cao cấp, đến việc Chủ tịch đích thân ra sân bay đón đoàn, tất cả đều cho thấy tâm huyết và sự đầu tư bài bản của ekip. Fan cảm thán, chuyến đi này không đơn thuần là một chuyến lưu diễn, mà giống như một “món quà” được trao gửi tới các nghệ sĩ, những người đã tạo nên tinh thần "Say Hi" lan tỏa suốt nhiều tháng qua.

Anh Trai Say Hi được ekip đãi ngộ tốt trong lần đầu tiên đi lưu diễn

Chùm ảnh dìm "chấn động"

Đáp lại, 27 Anh Trai rất “enjoy cái moment này”, liên tục cập nhật ảnh, story, khoảnh khắc mới cho fan, từ ảnh selfie, check-in đến cả chùm ảnh “dìm hàng” nhau không thương tiếc. Tất cả đều khiến khán giả theo dõi từ xa cũng phải bật cười vì dễ thương, gần gũi.

Các Anh Trai tận hưởng chuyến đi

Fan cũng chịu chi hết mực

Dù chưa lên sân khấu, nhưng concert lần này đã tạo nên làn sóng bàn luận không ngớt. Một trong những chủ đề được quan tâm chính là sức mạnh fandom Việt. Trước show, nhiều combo vé và card bo góc được đẩy giá lên hàng chục triệu, thậm chí xấp xỉ 100 triệu đồng. Sự bùng nổ này khiến không ít người so sánh với văn hóa thần tượng quốc tế, nơi fan sẵn sàng bỏ ra số tiền tương tự để sở hữu một photocard hiếm.

Tuy gây tranh cãi về mức giá quá cao, nhưng cũng phản ánh thực tế rằng văn hóa fan Việt đang vươn tầm, dám chi so với những thị trường idol hóa lâu đời.

Nhiều combo vé và card bo góc được đẩy giá lên hàng chục triệu, thậm chí xấp xỉ 100 triệu đồng

Cập nhật đến hiện tại, concert đã mở bán tới 10 hạng vé khác nhau, dao động từ 150 USD (gần 3,8 triệu đồng) đến 2.500 USD (gần 65 triệu đồng), trong đó có cả gói VIP đặc biệt cho phép khán giả được gặp gỡ và chụp hình cùng các nghệ sĩ. Chỉ sau 1 tiếng mở bán, đã có 50% vé được tẩu tán, nhiều hạng ghế hot cháy hàng sau chưa đầy một ngày. Tốc độ bán vé cũng khá ấn tượng cho 1 concert Việt Nam ở trời Tây.



Trong lần đầu tiên mang concert Việt vươn ra quốc tế, Anh Trai Say Hi đang làm khá ấn tượng. Ekip tạo ra một sân khấu đủ để kết lại hành trình rực rỡ, khiến nghệ sĩ cảm thấy được trân trọng. Đó cũng là lý do dù concert chưa diễn ra, nhưng fan đã liên tục bàn tán về sự kiện này.