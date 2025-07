BLACKPINK đã và đang có màn tái xuất ấn tượng với 2 “bom tấn” mang tên DEADLINE Tour và Jump . Jump đánh dấu lần đầu tiên sau 3 năm, BLACKPINK mới thực sự hội tụ đầy đủ đội hình trong 1 MV ca nhạc. Và sản phẩm comeback đã gây tiếng vang lớn, leo rank vù vù trên các BXH, từ trong ra ngoài nước. Tour diễn vòng quanh thế giới DEADLINE Tour cũng ăn nên làm ra, gần như sold-out tại bất cứ nơi nào BLACKPINK đi qua.

Tuy nhiên, chất lượng tour diễn vẫn còn là dấu chấm hỏi gây tranh cãi. Bên cạnh việc đẩy 4 cô nàng BLACKPINK “chạy KPI” mà không có lấy nổi 1 album mới, công đoạn dàn dựng sân khấu hay đặc biệt là khả năng trình diễn của bộ tứ vẫn khiến MXH chia phe tranh luận. Jisoo có lẽ là đối tượng bị nhắm đến nhiều nhất. Thành thật mà nói, cô nàng đã có sự tiến bộ nhất định, dù ít hay nhiều, nhưng vẫn chưa đủ và chưa đạt mức tiêu chuẩn của 1 idol kiểu mẫu.

Hát yếu, nhảy kém, biểu cảm thiếu sự linh hoạt - điều giúp Jisoo bớt được phần nào chỉ trích là nhan sắc lộng lẫy như hoa hậu. Ấy thế mà, trong khuôn khổ DEADLINE Tour , Jisoo bất ngờ nhận cơn mưa lời khen. Chị cả BLACKPINK được nhận xét là đã cải thiện trình vũ đạo, có thể bắt kịp với các thành viên còn lại. Dù động tác vẫn chưa thực sự mềm mại nhưng vẫn dồn đủ lực, gãy gọn và nguồn năng lượng Jisoo mang đến giúp cô trở nên nổi bật không kém các chị em.

Ở đầu bên kia, TWICE - kỳ phùng địch thủ của BLACKPINK - cũng vừa khởi động This Is For Tour . Tái xuất cùng vào ngày 11/7, TWICE trở lại với album This Is For và MV chủ đề cùng tên. Màn so kè lịch sự giữa 2 girl group hàng đầu Kpop nhận được sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Đúng như dự đoán, TWICE thua đau mọi mặt trận: streaming, nhạc số, độ lan tỏa và độ thảo luận.

9 bông hoa nhà JYP bắt đầu tour diễn với chặng Incheon, Hàn Quốc, thu hút hơn 20 nghìn khán giả tới tham dự. Bị chê flop là thế nhưng nhìn sức chịu chi cùng sự nhiệt huyết từ fan, sức bền chạy đường dài của TWICE là điều xa xỉ không phải nhóm nữ gen 3 nào cũng có được. Tuy nhiên, dân tình gần đây bắt đầu đặt Jisoo và cô nàng Mina lên bàn cân để so trình vũ đạo.

Gây sốc hơn là qua đoạn video được đăng tải, Mina nhảy đơ cứng, gượng gạo và gần như không sử dụng chút thể lực nào. Netizen chê cô nàng “loăng quăng tay chân”, “nhảy như robot thiếu dầu”... Là main dancer của TWICE, dù không thể so với “vũ thần” Momo, nhưng Mina vẫn có thế mạnh riêng là sự uyển chuyển, dẻo dai và dứt khoắt, được bồi đắp từ năm tháng học ballet trong quá khứ. Phần thể hiện đáng thất vọng của cô khiến người hâm mộ phải đặt dấu chấm hỏi.

Lướt khắp TikTok, không chỉ riêng Mina, cả nhóm đều gặp tình trạng tương tự: nhảy như sắp hết hơi, chuyển động hờ hững và uể oải như chưa có gì bỏ bụng. Một số ý kiến khẳng định sau gần 10 năm hoạt động, TWICE đã đánh mất lửa nghề và sự chuyên nghiệp. Trước làn sóng chỉ trích đang dần dâng cao, một bộ phận ONCE (tên fandom TWICE) đã lên tiếng bênh vực cho idol. Họ giải thích rằng, vì bục sân khấu đang chuyển động theo ý đồ từ BTC, bề mặt sân khấu thì khá hẹp để cả 9 cô gái có thể di chuyển hay nhảy nhót thoải mái. Vì thế, TWICE đành phải tiết chế năng lượng lại để giữ thăng bằng, tránh xảy ra sự cố khi trình diễn.

Ở những tiết mục khác, Mina vẫn “quẩy” hết mình, làm chủ sân khấu và khuấy động bầu không khí rất tốt. Nhiều người còn cho rằng, 1 khi Mina chạy tour, bản ngã Sharon (tên tiếng Anh của cô) sẽ xuất hiện và chiếm giữ cơ thể. Lúc đó, Mina, từ cử chỉ đến ánh mắt, đều toát lên vẻ sexy và cực bạo. Vì thế, 2 đoạn video so sánh từ chủ thớt bị cho là không công bằng, mang tính chủ quan. Thậm chí, một số người còn soi được chủ bài đăng là antifan của TWICE.

Ở những tiết mục khác, Mina vẫn “quẩy” hết mình, làm chủ sân khấu và khuấy động bầu không khí rất tốt