Ngày 23-24/7 vừa qua, BLACKPINK tổ chức concert DEADLINE chặng Toronto, Canada. Giữ vững tinh thần quẩy hết mình, không ngại vũ đạo gây sốc, BLACKPINK để lại vô số khoảnh khắc đáng nhớ ở trời tây. Lisa và Jennie thì đã quá quen với hình tượng nóng bỏng, hở bạo. Gây bất ngờ nhất là Jisoo.

Jisoo ngày càng táo bạo

Vẻ quyến rũ, sexy tăng vài "chân kính" ở trời Tây

Vốn được biến đến như thành viên kín đáo nhất BLACKPINK, Jisoo đợt này đi concert đã thay đổi 180 độ. Trang phục ngắn, khoe body kết hợp với vũ đạo ngày càng táo bạo khiến fan không khỏi kinh ngạc. “Hoa hậu” của BLACKPINK không ngại twerking, biểu cảm sexy. Màn lột xác này làm nhiều người theo dõi lâu năm của Jisoo “sốc óc”.

Vũ đạo gây sốc của Jisoo và Jennie

Trên sân khấu concert Toronto D-2, Jisoo và BLACKPINK có màn encore gây sốt fandom. 4 cô gái cùng nhau nhảy nhạc solo của Lisa - Fxck Up The World. Bài hát có ca từ mạnh bạo, nhạc sôi động, khiến cả khán đài hàng chục nghìn người bùng nổ. Nhưng chiến nhất phải kể đến tương tác của 4 nàng thơ. Jennie quẩy hăng đến mức nằm ra sàn, Jisoo ở ngay phía trên twerking, hất tóc cực nhiệt. Màn vũ đạo của bộ đôi chị cả BLACKPINK khiến fan vô cùng phấn khích. Song, đây cũng là lý do làm dấy lên tranh cãi mới.

Nhiều người cho rằng Jisoo hành động kém duyên

Một khoảnh khắc đùa vui gây ra tranh cãi

Động tác quẩy ngay trên người Jennie của Jisoo khiến cư dân mạng khó tính nhăn mặt. Nhiều người cho rằng Jisoo hành động kém duyên, ngày càng đi quá giới hạn. Thậm chí, có người còn chê bai Jisoo đánh mất hình ảnh thanh lịch vốn thấy. Thời gian này, thành viên đẹp nhất BLACKPINK liên tục bị “soi” kỹ năng nhảy. Không ít ý kiến chỉ trích Jisoo không tiến bộ, idol 10 năm mà nhảy vẫn kém. Cũng vì lý do này, mà các màn twerking hay động tác nóng bỏng của Jisoo có phần đơ cứng, không mượt mà.

Jennie rất hợp tác với Jisoo

Đứng trước tranh cãi, BLINK ra sức bảo vệ Jisoo

Đứng trước tranh cãi, BLINK ra sức bảo vệ Jisoo. Người hâm mộ cho rằng Jisoo đang bị săm soi quá mức. Đây là 1 phần trong encore, nơi các cô gái có thể thoải mái vừa hát vừa vui đùa cùng nhau, không cần khắt khe về vũ đạo. Chưa kể, Jennie rất hợp tác với Jisoo trong phần quẩy “banh nóc” này. Tranh cãi về hành động “kém duyên” của Jisoo vẫn chưa ngã ngũ trên các nền tảng.