2 MV đưa sự nghiệp Rosé (BLACKPINK) bùng nổ toàn cầu đều có dấu ấn của NTK Công Trí

Tỏa sáng cùng hình tượng thiên sứ trong MV solo đầu tay

Tháng 3/2021, Rosé phát hành MV On The Ground, chính thức ra mắt khán giả với tư cách nghệ sĩ solo. MV mang về lượt xem công chiếu khủng cùng vô số thành tích cho Rosé. Nữ idol khoe visual lộng lẫy, thần thái đỉnh cao trong những thước phim được đầu tư công phu.

MV On The Ground - Rosé

Đặc biệt, không thể bỏ qua tạo hình thiên sứ xinh đẹp, mỹ miều. Rosé tỏa sáng trong MV On The Ground với bộ cánh đính đá lấp lánh của nhà thiết kế Công Trí. So với bản gốc, đội ngũ tạo hình MV On The Ground đã khéo léo thêm thắt một chiếc chân váy bất cân xứng, có họa tiết hoa để làm tổng thể trang phục bớt sự gợi cảm mà trở nên nền nã và nữ tính hơn. Còn chiếc áo choàng khoác ngoài được làm bằng tơ nhẹ và mỏng, đính kết những sợi lông mảnh hình tam giác để tạo sự lãng mạn, bay bổng. Chiếc áo choàng góp phần giúp Rosé tựa một nữ thần thanh nhã và tinh tế.

Rosé tỏa sáng trong MV On The Ground với bộ cánh đính đá lấp lánh của nhà thiết kế Công Trí

Rosé hoàn thiện hình ảnh thiên sứ mong manh, kiêu kì nhờ bộ cánh từ nhà mốt Việt

Được biết, ekip YG đã liên hệ với đại diện Công Trí về lần kết hợp này từ trước khi MV lên sóng 2 tháng. Mẫu thiết kế được lựa chọn là mẫu số 57 nằm trong bộ sưu tập Công Trí Xuân - Hè 2020 được trình diễn tại Tuần lễ Thời trang New York. Rosé hoàn thiện hình ảnh thiên sứ mong manh, kiêu kì nhờ bộ cánh từ nhà mốt Việt.

On The Ground là một trong những màn debut solo có thành tích đỉnh nhất của nghệ sĩ Kpop

On The Ground là một trong những màn debut solo có thành tích đỉnh nhất của nghệ sĩ Kpop. Bài hát leo thẳng top 70 tại Billboard Hot 100, thu về 383 triệu lượt xem MV trên YouTube.

Tạo hình nàng thơ gây thương nhớ nhất

Sau On The Ground, Rosé tiếp tục giới thiệu MV Gone. Bài hát nằm trong album solo đầu tay -R-, là MV solo thứ hai mà Rosé thực hiện tại YG. Thời điểm quảng bá, teaser MV Gone cán mốc 14.1 triệu lượt xem ngày đầu, lập kỷ lục là teaser MV có view cao nhất trong 24h đầu đăng tải (tính đến lúc phát hành). Thành tích này cho thấy sức hút khổng lồ của giọng ca chính BLACKPINK.

Rosé - MV Gone

Khán giả tinh ý nhận ra nữ ca sĩ đang diện một chiếc đầm nổi bật của nhà thiết kế Nguyễn Công Trí

Visual nàng thơ "tuyệt đối điện ảnh"

Đặc biệt, visual xinh phát sáng của đóa hồng nước Úc chính là “vũ khí” sắc bén nhất giúp MV Gone thu về hơn 325 triệu lượt xem (tính đến hiện tại). Ở cảnh quay trong căn phòng tối, khán giả tinh ý nhận ra nữ ca sĩ đang diện một chiếc đầm nổi bật của nhà thiết kế Nguyễn Công Trí. Thiết kế hở vai, đính lông bảy sắc cầu vồng, có phần tà dài quét đất, tôn lên vẻ đẹp mong manh nhưng không kém phần gợi cảm của Rosé.

Tạo hình của Rosé gây sốt khắp các diễn đàn, đưa mẫu váy của NTK Công Trí viral chóng mặt. Trang phục nói trên nằm trong bộ sưu tập "Đi nhặt hạt sương nghiêng", được trình diễn tại Tuần lễ thời trang New York (Mỹ) vào năm 2019.

Tạo hình của Rosé gây sốt khắp các diễn đàn, đưa mẫu váy của NTK Công Trí viral chóng mặt

Trước khi trở thành ngôi sao toàn cầu, Rosé có màn ra mắt solo hoành tráng dưới trướng YG. Tổng view của On The Ground và Gone lên đến 708 triệu lượt xem. Đáng nói, cả 2 MV đầu tiên của Rosé đều có dấu ấn của NTK Công Trí.