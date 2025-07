Em Xinh Say Hi liên tục lộ kết quả khiến fan tụt mood

Tối 20/7, Em Xinh Say Hi lên sóng tập 8, hoàn thành nốt vòng đối kháng giữa team Not My Fault - MaiQuinn, Mỹ Mỹ, Liu Grace, LyHan và Quả Chín Quá - Lâm Bảo Ngọc, 52Hz, Đào Tử A1J, Pháo. Kết quả là team Not My Fault giành chiến thắng thuyết phục, giúp Liên Quân 2 vươn lên dẫn đầu với tỷ số 2 - 1.

Không chỉ vậy, Live Stage 3 còn mở ra dance battle cực cháy. Sau 3 vòng thi, MaiQuinn - đại diện của đội Mỹ Mỹ - giành ngôi vương, giúp Liên Quân 2 có số điểm tổng cao hơn. Cuối chương trình, chuyện gì đến cũng phải đến - loại trừ. 4 cái tên phải dừng chân trong tập 8 lần lượt là Muộii, Ánh Sáng AZA, Han Sara và Đào Tử A1J.

Dẫu biết bữa tiệc nào cũng sẽ đến lúc tàn, nhưng các nghệ sĩ và khán giả vẫn không khỏi vỡ oà trước sự ra đi của 4 Em Xinh. Giữa bầu không khí nuối tiếc bao trùm MXH, một bộ phận netizen chợt nhận ra sự trùng hợp giữa những tin đồn trước đó với danh tính những Em Xinh bị loại. Không chỉ Muộii, Ánh Sáng AZA, Han Sara và Đào Tử A1J, 6 cái tên đầu tiên rời nhà chung cũng đã được đồn đoán trong khoảng thời gian dài, gồm LyLy, Ngô Lan Hương, Hoàng Duyên, YeoLan, Chi Xê và Danmy.

Câu hỏi được đặt ra là “tại sao tin đồn lại chính xác 100% đến vậy?”. 1 bài đăng đang thu hút độ thảo luận lớn trên Threads cũng đặt ra vấn đề tương tự. Chủ tài khoản này chia sẻ: "Em nghĩ là NSX nên xem xét lại ekip của mình hoặc ekip của các Em Xinh hoặc nhân viên bên thứ 3. Vì nếu như không phải là họ spoil thì không ai spoil được chính xác như thế”.

“Biết cả chuyện Cam xém bị loại thì chỉ có 3 trường hợp như trên thôi. Thật sự xem chương trình mà spoil như này rất mất mood, không còn bất ngờ nữa. Nghĩa là giờ spoil nhiều quá, và đúng nữa nên người xem chán nản. Live Stage 3 còn chưa chiếu đã spoil kết quả vòng loại thứ 4 rồi”, người này nói thêm.

Không còn là chuyện nhỏ, tình trạng spoil ngày một khó kiểm soát trong Em Xinh Say Hi đang khiến người xem hụt hẫng và giảm sức hút của chương trình. Từ những kết quả loại thí sinh đến các chi tiết hậu trường, thông tin đều bị tuồn ra trước khi chương trình chính thức phát sóng, thậm chí chuẩn xác không lệch đâu được. Điều này được cho là “giết chết” cảm giác hồi hộp mà một show âm nhạc cần có.

Trong một chương trình ghi hình trước như Em Xinh Say Hi, khả năng rò rỉ chỉ có thể đến từ ba nhóm: ekip sản xuất, ekip thí sinh, hoặc bên thứ ba - đơn vị kỹ thuật, agency truyền thông, nhân viên sự kiện...). Khi thông tin chi tiết đến từng diễn biến hậu trường bị lộ, khán giả càng có lý do nghi ngờ có người tuồn tin từ trong chính nội bộ chương trình.

Vài ý kiến dí dỏm chỉ ra, nếu không phải ekip hay chính các Em Xinh thì chỉ có thể là… người xem show trong tương lai “trùng sinh” lại và báo hiệu trước kết quả cho netizen ở thời điểm hiện tại.

Việc spoil không chỉ làm giảm sức hấp dẫn mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị thương mại của chương trình - vốn dựa phần lớn vào yếu tố gây bất ngờ và cảm xúc mới lạ cho khán giả. Nếu mỗi vòng thi đều bị leak trước, những màn công bố kết quả - những khoảnh khắc kịch tính và được mong chờ nhất - sẽ trở nên vô nghĩa.

Đến nay, phía NSX vẫn chưa có bất kỳ động thái hay giải pháp nào để kiểm soát vấn đề này. Trong khi đó, cộng đồng người hâm mộ đã bắt đầu mất niềm tin vào tính độc quyền của chương trình. Một số người cho biết họ không còn mặn mà ngồi chờ từng tập, khi kết quả đã nằm sẵn trên hàng tá bài đăng spoil từ vài tuần trước khi lên sóng.

Khán giả yêu cầu đã đến lúc ekip sản xuất cần nghiêm túc rà soát lại hệ thống bảo mật thông tin, cũng như chấn chỉnh lại ý thức từ phía thí sinh và nhân viên hậu trường. Bởi nếu tình trạng spoil vẫn tiếp tục diễn ra tràn lan, Em Xinh Say Hi sẽ tự làm mất đi sức hút của chính mình, giản lượt xem và tương tác.

Khác với Em Xinh, Anh Trai Say Hi cũng từng gặp không ít kiến nạn rò rỉ kết quả nhưng không nghiêm trọng bằng đàn em. Nhớ lại tập 5, 6 nghệ sĩ có tổng điểm cá nhân thấp nhất phải rời cuộc chơi là Phạm Anh Duy, Nicky, Công Dương, Tage, Đỗ Phú Quí và Phạm Đình Thái Ngân.

Đáng chú ý, trên MXH trước đó đã xuất hiện nhiều tin đồn liên quan đến danh sách những nghệ sĩ sẽ bị loại sau Live Stage 2 gồm Nicky, Công Dương, Captain, Dương Domic, Wean và Anh Tú Atus.Ở một bài đăng khác, danh sách những người sẽ dừng chân lại gọi tên Nicky, Tage, Phạm Anh Duy, Dương Domic, Thái Ngân và Đỗ Phú Quí.

Có thể thấy, việc lộ kết quả Anh Trai Say Hi trong khoảng thời gian ghi hình như 1 chiêu trò “tung hỏa mù”, gây nhiễu loạn thông tin. Em Xinh Say Hi thì bị tuồn 100% thông tin, khiến chương trình mất đi sự hấp dẫn và yếu tố bất ngờ.

