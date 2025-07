Anh Trai Say Hi là cơ hội “đổi đời” cho nhiều nghệ sĩ trẻ. Sau mùa 1 bùng nổ truyền thông, loạt cái tên trở thành thần tượng thế hệ mới. Làn sóng idol quốc nội giúp dàn Anh Trai trẻ tuổi, tài năng đắt show, cát-xê tăng vùn vụt. Trong số đó, JSOL là cái tên nổi bật nhất nhì.



Mới đây nhất, nam ca sĩ sinh năm 1997 tổ chức họp báo ra mắt MV đầu tiên hậu Anh Trai Say Hi. JSOL khiến công chúng sửng sốt trước sức mạnh fandom quá khủng. FC đứng trải dài 6 tầng lầu 1 trung tâm thương mại đình đám, thực hiện loạt project đầu tư nhiều tiền để ủng hộ dự án comeback cho thần tượng. Những tưởng sẽ có bước tiến đột phá nhờ tận dụng sức nóng hậu Say Hi và fandom hùng hậu, thì dấu ấn âm nhạc của JSOL vẫn… mờ tịt.

Màn comeback hoành tráng nhưng không chút “bọt sóng”

Tối 18/7, sản phẩm âm nhạc Dán Mắt của JSOL đã chính thức lên sóng. Dự án âm nhạc đầu tiên của Anh Trai tóc hồng hậu Anh Trai Say Hi được đầu tư khủng, ekip quy tụ toàn những cái tên bảo chứng của thị trường. Ca khúc Dán Mắt được nhạc sĩ Khắc Hưng sáng tác và sản xuất âm nhạc, thuộc thể loại Pop với phong cách hiện đại, trẻ trung. Giai điệu bắt tai, ca từ “thả thính” dí dỏm trong Dán Mắt giúp JSOL thể hiện năng lượng tích cực, nét tính cách tinh nghịch và đáng yêu trong con người mình.

JSOL - MV Dán Mắt

JSOL đẩy mạnh hình ảnh dễ thương, hường phấn kiểu “mèo con” hợp gu fan nữ. Hình tượng này được đưa trọn vẹn vào MV. Ekip JSOL đã lựa chọn kết hợp cùng giám đốc sáng tạo Ben Phạm để tạo ra sự đột phá và giải trí về mặt hình ảnh. MV cũng quy tụ dàn cameo hùng hậu là các Anh Trai. Có tới 5 Anh Trai góp mặt ủng hộ JSOL, gồm NICKY, Phạm Đình Thái Ngân, ERIK và Captain Boy.

JSOL comeback với MV Dán Mắt

Nhìn chung, đây là 1 sản phẩm chỉn chu, thậm chí là tiêu tốn rất nhiều chi phí đầu tư. Sau hơn 3 ngày lên sóng, MV Dán Mắt thu về hơn 800 nghìn lượt xem (tính đến 12 giờ trưa 22/7), đạt no.1 iTunes. Đây chính là thành quả “cày view” và kêu gọi ủng hộ của fandom JSOL. Về mặt con số, màn comeback này không đến mức quá lẹt đẹt. Nhưng để đánh giá là bứt phá, thì chưa đủ.

Hình tượng đáng yêu của JSOL

MV được đầu tư phần nhìn

Ca khúc Dán Mắt có giai điệu khá cơ bản và cũ, dù được viết - sản xuất bởi hit maker Khắc Hưng. Thông điệp tình yêu “hường phấn” cùng giai điệu thiếu điểm nhấn khiến ca khúc khá trôi, không có quá nhiều điểm chạm gây ấn tượng cho khán giả. JSOL một lần nữa loay hoay với âm nhạc của mình.

JSOL khoe tài vũ đạo

Dàn Anh Trai đóng cameo MV JSOL

Trong dàn Anh Trai Say Hi, JSOL được đánh giá là nhân tố tiềm năng - đẹp trai, hát hay và có khả năng vũ đạo. Nhưng, sản phẩm cá nhân của JSOL lại thiếu bản sắc. Trước đó, JSOL có bản hit hiếm hoi là Sài Gòn Hôm Nay Mưa, kết hợp với Hoàng Duyên. Vào chương trình, anh chàng được tăng độ nhận diện khi liên tục góp mặt trong các tiết mục hot như Ngáo Ngơ, Sao Hạng A, Love Sand,...

Hậu chương trình, fan kỳ vọng nhiều hơn về âm nhạc của JSOL

Hậu chương trình, fan kỳ vọng nhiều hơn về âm nhạc của JSOL. Tuy nhiên, Dán Mắt vẫn còn thiếu rất nhiều thứ để bật thành hit. Ngoài FC, bài hát không thoát vòng fan, thậm chí còn khó tạo trend MXH dù đã cài cắm rất nhiều yếu tố đáng yêu, trẻ trung nhằm tiếp cận khán giả trẻ. MV Dán Mắt “không chút bọt sóng”, chìm nghỉm giữa làn sóng show thực tế Em Xinh Say Hi và Sing!Asia của Phương Mỹ Chi. Theo chia sẻ tại họp báo JSOL, Dán Mắt là ca khúc mở đường cho album đầu tay. Nhưng với tình hình này, JSOL cần gây dấu ấn mạnh mẽ hơn để nhắc nhớ bản thân trong âm nhạc.

MV Dán Mắt thu về hơn 800 nghìn lượt xem (tính đến 12 giờ trưa 22/7)

Bị quên luôn tư cách ca sĩ

Một vấn đề thực tế ở JSOL được fan nhìn nhận rất rõ chính là, anh chàng dần bị khán giả quên là ca sĩ. Trên MXH, JSOL thường viral với các nội dung tương tác liên quan đến dành Anh Trai. “Trí Son Media” là từ khóa hot dạo gần đây, JSOL với tính cách hài hước, duyên dáng thường “truyền thông bẩn” giúp các Anh Trai quảng bá sản phẩm mới. Dần dần, content của JSOL trở thành phần không thể thiếu mỗi khi có Anh Trai nào tái xuất.

Fan bày tỏ quan điểm về việc JSOL bị quên tư cách ca sĩ

Nếu không phải là hình tượng hài hước, thì JSOL viral nhờ đàn mèo nổi tiếng. Từ trước Anh Trai Say Hi, JSOL đã nổi đình đám trên TikTok với trend “ngậm đầu mèo”. Dù có độ nhận diện nhất định, nhưng JSOL và âm nhạc của anh vẫn mờ nhạt. Nhờ Anh Trai Say Hi mà khán giả mới nhìn nhận lại JSOL là một ca sĩ hát hay, tài năng.



JSOL viral nhờ content hài hước

hoặc đàn mèo nổi tiếng

Lý giải điều này, người hâm mộ cho rằng ekip JSOL đã lệch hướng trong việc định hình chiến lược cho “gà nhà”. Công ty quản lý JSOL là DreamS, cùng nhà với Em Xinh Hoàng Duyên. DreamS nhiều lần bị fan “la ó” về cách quản lý, quảng bá nghệ sĩ. JSOL có tiềm năng âm nhạc lớn, sau Anh Trai Say Hi lại vô cùng đắt show nhưng ít khi được quảng bá thông qua video trình diễn. Chủ yếu content về JSOL là dạng đu trend hài hước, tạo chủ đề thảo luận MXH. Thứ ekip JSOL làm tốt chính là quy hoạch FC, tạo nên cộng đồng đoàn kết ủng hộ thần tượng. Nhưng 1 ca sĩ bị quên tư cách ca sĩ là vấn đề nghiêm trọng.

JSOL có tiềm năng âm nhạc lớn, sau Anh Trai Say Hi lại vô cùng đắt show nhưng ít khi được quảng bá

Việc nhạc phẩm mới nhất có giai điệu nhạt nhòa, thiếu chiều sâu nội dung sẽ càng làm ấn tượng về âm nhạc của JSOL phai mờ. Cuối cùng, JSOL vẫn loay hoay với sự nghiệp ca sĩ của mình. Sức nóng hậu chương trình thực tế không kéo dài mãi. Để hoạt động bền vững, bản thân nghệ sĩ cần có tác phẩm, hit đủ hay. Người hâm mộ nhìn rõ thực tế và mong ekip nhìn nhận lại chiến lược. Fan đông, biết cách ủng hộ thần tượng là lợi thế cực lớn để JSOL bật lên. Anh Trai tóc hồng có mọi thứ, chỉ còn thiếu nhạc hay.