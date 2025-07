Mới đây, truyền thông Mỹ tiếp tục cập nhật Justin Bieber vẫn còn nợ quản lý cũ Scooter Braun khoản 31 triệu đô la, tương đương hơn 700 tỉ đồng. Theo TMZ, Justin Bieber đã đạt được thoả thuận với Scooter rằng HYBE sẽ đứng ra trả khoản nợ nhưng không phải bây giờ. Khoản thanh toán này sẽ có điều kiện công ty có thể trở thành nhà đầu tư của RHODE - hãng mỹ phẩm đình đám do vợ Justin là Hailey Bieber thành lập.

Trước đó, TMZ đã tung phim tài liệu, nhìn lại cuộc đời nổi tiếng nhiều vấn đề của Justin Bieber. Trong đó thông tin gây chú ý là mối quan hệ đổ vỡ của Justin và quản lý lâu năm Scooter Braun. Hoàng tử nhạc pop đã cắt đứt quan hệ với người đưa anh “một bước thành sao”, tuy nhiên vẫn còn nhiều khoản nợ chưa thanh toán. Truyền thông Mỹ còn thông tin, đây là lý do Justin Bieber lâm vào cảnh “phá sản”.

Đầu năm 2023, Justin Bieber gây rúng động làng nhạc khi công bố bán hết toàn bộ danh mục âm nhạc trị giá 200 triệu đô la (tương đương 5000 tỷ). Theo cập nhật mới nhất, để giải quyết khoản nợ 31 triệu đô, Justin Bieber đang đợi vợ bán cổ phần RHODE. Hãng mỹ phẩm hiện được định giá tỷ đô và đã được ông lớn e.l.f mua lại. Mối bất hoà giữa Justin Bieber và Scooter Braun là sự thật.

Vì thông tin này, nhiều người đồn đoán Justin Bieber ra album “nịnh vợ” để giải quyết nợ nần. Ngày 11/7, Justin Bieber bất ngờ đánh úp cả album SWAG dài 21 tracks, chủ yếu viết về vợ con và tâm sự trưởng thành. Loạt bài hát đề cập đến tình yêu với Hailey, cô chính là nàng thơ, nguồn cảm hứng chính của Justin trong album lần này. Daisies hay Go Baby là những bản tình ca được fan yêu thích nhất.

Đáng chú ý, trong ca khúc Go Baby, Justin Bieber còn mang hình ảnh iconic của Hailey với chiếc ốp iphone gắn son dưỡng RHODE vào lyric. Giới mộ điệu hẳn đã quá quen với xu hướng làm mưa làm gió năm 2024 do chính Hailey khởi xướng. Nay, hình ảnh biểu tượng của cô it girl được chồng viết vào nhạc và gây sốt toàn cầu.

Cũng vì chi tiết này, giả thuyết Justin Bieber “nịnh vợ” càng bị dư luận “mổ xẻ”. Dù vậy, phía đại diện Hailey Bieber đã lên tiếng khẳng định thương vụ RHODE hoàn toàn độc lập với Justin. Tất cả những phân tích gắn album với chiến lược tài chính chỉ là suy đoán từ cư dân mạng và truyền thông.

Riêng với SWAG, Justin Bieber đang chứng minh sức hút trở lại rõ rệt. Các ca khúc trong album liên tục leo top trên các nền tảng stream, viral mạnh mẽ trên mạng xã hội và được đánh giá là sản phẩm chân thành nhất của Justin trong nhiều năm trở lại đây. Dù chưa rõ Justin sẽ thanh toán khoản nợ 30 triệu đô như thế nào, nhưng người hâm mộ đang đặt kỳ vọng anh có thể dùng chính âm nhạc để giải quyết mọi khủng hoảng.