Vụ “bắt gian” tại concert Coldplay đã được tiên tri từ 9 năm trước?

Tối 17/7 vừa qua, tại concert Music Of The Spheres ở Boston, một cặp đôi bị "kiss cam" chiếu lên màn hình lớn khi đang ôm nhau tình tứ giữa biển người hâm mộ. Thay vì hôn nhau như những đôi tình nhân khác, cả 2 lại vội vàng che mặt, lẩn trốn khỏi đám đông. Chỉ vài giờ sau, cư dân mạng đã lần ra danh tính thật: người đàn ông là Andy Byron - CEO công ty công nghệ Astronomer, còn người phụ nữ là Kristin Cabot - Giám đốc Nhân sự cùng công ty. Điều khiến dư luận sốc hơn là cả 2 đều đã có gia đình, khiến cộng đồng mạng không khỏi phẫn nộ.

Đoạn video khiến tỷ phú công nghệ lộ chuyện ngoại tình

Cặp đôi hoàn cảnh bị bắt tại trận không chỉ bởi hàng chục nghìn khán giả có mặt tại concert, mà hàng sa số netizen trên thế giới

Chỉ chưa đầy 1 tuần, cả thế giới cùng hưởng ứng bắt trend “trốn cam” bất cứ khi nào máy quay lia đến tại các sự kiện ngoài trời. Khi sự việc bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt thì 1 tin tức động trời xuất hiện: pha “bắt gian” này đã được tiên tri từ 9 năm trước? Nguồn cơn là một số netizen đào lại tập 10 mùa 26 thuộc series ăn khách The Simpsons - Gia Đình Simpsons được phát sóng vào ngày 4/1/2015.

Cụ thể, trong tập phim mang tên The Man Who Came To Be Dinner , có phân cảnh một cặp đôi bị bắt gặp trên kiss cam tại một buổi biểu diễn. Điều gây chú ý là cặp đôi hoạt hình này được cho là có ngoại hình khá giống Byron và Cabot - hai nhân vật chính trong vụ lùm xùm tình ái tại tại concert Coldplay, thậm chí trang phục và cả trang sức cũng na ná nhau. Nhiều khán giả đã thực sự tin rằng, NSX và đội ngũ biên tập Gia Đình Simpsons một lần nữa lại tiên đoán trúng phúc một sự kiện trong tương lai.

Cặp đôi hoạt hình này được cho là có ngoại hình khá giống Byron và Cabot - hai nhân vật chính trong vụ lùm xùm tình ái tại tại concert Coldplay

Tuy nhiên, cộng đồng fan cứng của bộ phim đã lên tiếng bác bỏ rằng, The Man Who Came To Be Dinner không hề có phân đoạn như trên. Các trang tin uy tín như WION và Marca cũng xác nhận bức ảnh hoạt hình đang viral thực chất là sản phẩm của AI, hoàn toàn không xuất hiện trong bất kỳ tập phim chính thức nào. Ngay cả Al Jean - người đứng đầu đội ngũ sản xuất Gia Đình Simpsons - phải lên tiếng phủ nhận: “Bọn tôi làm phim châm biếm, chứ không phải nhà tiên tri. Có giống thì cũng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi”.

Gia Đình Simpsons , qua hơn 30 năm lên sóng, không chỉ là món ăn tinh thần của mỗi gia đình mà còn nổi tiếng với tài dự đoán “trúng phóc” một số sự kiện trong tương lai một cách kỳ lạ. Từ chuyện Tổng thống Donald Trump, dịch bệnh toàn cầu cho đến công nghệ tương lai... Mặc dù hầu hết những dự đoán được cho chỉ là sự trùng hợp, nhưng hiện tượng khó hiểu này vẫn vô cùng ấn tượng, sản sinh ra nhiều thuyết âm mưu xoay quanh bộ phim.

Gia Đình Simpsons, qua hơn 30 năm lên sóng, nổi tiếng với tài dự đoán “trúng phóc” một số sự kiện trong tương lai

Bộ phim từng có kha khá tình huống trùng hợp thú vị liên quan đến âm nhạc. Điển hình là một tập phát sóng từ năm 1996, khi Homer đưa Bart và Lisa đi dự lễ hội âm nhạc, và nhóm nhạc hip hop Cypress Hill bất ngờ biểu diễn cùng Dàn nhạc giao hưởng London - một sự kết hợp “trời ơi đất hỡi”.

Ấy vậy mà điều tưởng như chỉ có trong phim hoạt hình lại thành sự thật sau gần 30 năm. Tháng 7/2024, chính Cypress Hill đã đứng trên sân khấu Royal Albert Hall, kết hợp với London Symphony Orchestra biểu diễn trước hàng ngàn khán giả. Nhưng lần này, thay vì gọi là “tiên tri”, nhiều người cho rằng đây chỉ là một trò đùa kéo dài hàng chục năm, được chính fan của cả hai bên biến thành hiện thực, đơn giản vì để cho vui.

18 năm sau, Cypress Hill đã đứng trên sân khấu Royal Albert Hall, kết hợp với London Symphony Orchestra biểu diễn trước hàng ngàn khán giả

Nhờ khoảnh khắc “vụng trộm không thể giấu” tại concert của mình, danh mục nhạc của Coldplay ghi nhận mức tăng khoảng 30% về lượt nghe theo yêu cầu hằng ngày tại Mỹ. Ca khúc Sparks phát hành từ năm 2000 đã vọt lên vị trí 42 trên bảng xếp hạng Top 50 Spotify Mỹ. Và chưa dừng lại ở đó: trong một thời điểm hôm 17/7, Coldplay thậm chí nắm giữ cả 3 vị trí đầu bảng - một kỳ tích hiếm có.