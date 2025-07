Những người lãi đậm nhất sau màn “bắt gian” chấn động tại concert Coldplay

Tối 17/7 vừa qua, tại concert Coldplay ở Boston, một cặp đôi bị "kiss cam" chiếu lên màn hình lớn khi đang ôm nhau tình tứ giữa biển người hâm mộ. Thay vì hôn nhau như những đôi tình nhân khác, cả 2 lại vội vàng che mặt, lẩn trốn khỏi đám đông. Chỉ vài giờ sau, cư dân mạng đã lần ra danh tính thật: người đàn ông là Andy Byron - CEO công ty công nghệ Astronomer, còn người phụ nữ là Kristin Cabot - Giám đốc Nhân sự cùng công ty. Điều khiến dư luận sốc hơn là cả 2 đều đã có gia đình, khiến cộng đồng mạng không khỏi phẫn nộ.

Mới nhất, Andy và Kristin đã bị cho tạm thôi việc ngay lập tức. Điều này được thực hiện nhằm phục vụ công tác điều tra của công ty sau vụ lùm xùm tình ái gần đây.

Đoạn video khiến tỷ phú công nghệ lộ chuyện ngoại tình

Giữa làn sóng chỉ trích và tẩy chạy thậm tệ, từng lớp lang và góc khuất được dân mạng bóc ra, 2 nhân vậy được cho là có lợi nhất từ pha “bắt gian” tại concert Coldplay này chính là… Coldplay và Alyssa Stoddard - cô gái đi cùng đôi “gian phu dâm phụ”.

Coldplay - Được gọi là “đấng vũ trụ”, concert đã hot nay càng hot hơn

Nếu phải tìm ra cái tên “lãi đậm” nhất từ vụ “vụng trộm không thể giấu”, chắc chắn không ai ngoài… Coldplay. Trong khi Astronomer rơi vào khủng hoảng và 2 nhân vật chính trở thành tâm điểm chỉ trích, thì ban nhạc Anh Quốc lại hưởng lợi hoàn toàn nhờ sự chú ý của dân chúng toàn cầu đồ dồn về phía mình.

Thực tế, Coldplay không hề liên quan đến vụ bê bối kia. Nhưng vì sự cố xảy ra ngay trong concert của họ, tại tour diễn đang trong giai đoạn cháy vé nên spotlight nghiễm nhiên được san sẻ cho Coldplay. Video “kiss cam” được quay tại show diễn thứ 207 trong khuôn khổ tour Music Of The Spheres. Chính thủ lĩnh Chris Martin là người pha trò ngay trên sân khấu khi nói vui rằng: “Hoặc là họ đang ngoại tình, hoặc chỉ đơn giản là họ rất ngại khi được lên hình”.

Chính phát ngôn ngẫu hứng này lại trùng hợp tình cảnh tréo ngoe này 1 cách không tưởng. Hình ảnh cặp đôi công nghệ từ đêm concert ngập tràn khắp TikTok, X (Twitter), Facebook, Instagram… Mọi người rôm rả bàn tán về pha “bắt tại trận này nhưng cũng không quên nhắc tới sân khấu, âm nhạc, và show diễn hoành tráng của Coldplay.

Kết quả ra sao? Những ngày qua, Music Of The Spheres hưởng “tiếng thơm”, được netizen nhắc đến vô số lần - vô tình tạo hiệu ứng truyền thông bùng nổ cho tour diễn. Lượt streaming các bài hát kinh điển như Fix You, Viva La Vida, Yellow tăng nhẹ trên Spotify và Apple Music. Music Of The Spheres vẫn sẽ kéo dài đến năm sau nên có thể, người qua đường sẽ hứng thú với tour diễn và rủ rê nhau mua vé.

Không những vậy, Chris Martin còn được ca ngợi là “đấng cứu thế” khi đã đoán trúng phóc mối quan hệ của Andy và Kristin. Người hâm mộ cho rằng đó là tín hiệu vũ trụ mách bảo - đến cả vũ trụ cũng muốn vạch trần đôi chim cu này.

Nói một cách thẳng thắn, lùm xùm tình ái giữa cặp đôi công nghệ vô tình biến Coldplay thành “tâm điểm truyền thông toàn cầu”. Ban nhạc lãi lớn về danh tiếng, sự quan tâm của truyền thông, và có thể cả doanh thu từ tour diễn trong tương lai.

Alyssa Stoddard - Từ nhân vật phụ thành “ứng viên vàng” cho ghế Giám đốc Nhân sự

Trong đoạn video “kiss cam” gây chấn động MXH toàn cầu, bên cạnh Andy và Kristin, có một người phụ nữ đứng cười khà khà khi camera lia tới - đó là Alyssa Stoddard - Phó giám đốc Nhân sự (cấp dưới của Kristin). Nhiều người cho rằng cô này hớn hở đến vậy dù hai sếp bị lộ bí mật vì sau chuyện này, cô có thể được… thăng chức.

Được biết, Alyssa chỉ mới nhận chức Phó giám đốc được một tuần trước khi concert diễn ra. Sau khoảnh khắc “tai bay vạ gió” đó, khi Kristin cùng Andy bị cả thế giới phơi bày chuyện ngoại tình trên sóng màn hình LED, nội bộ Astronomer đối mặt nguy cơ khủng hoảng. Mà người có thể được đưa lên thay thế vị trí của Kristin nếu công ty cần “thay máu” bộ phận nhân sự, thì không ai khác ngoài Alyssa. Một số người còn miêu tả nụ cười của Alyssa là “nụ cười của kẻ chiến thắng” bởi Kristin đang bị cho tạm thôi việc.

Dĩ nhiên, đây chỉ là giả thuyết cư dân mạng thêu dệt. Bản thân Alyssa chưa từng lên tiếng, và hiện vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy cô biết trước hay cố tình chờ scandal bùng nổ.

Alyssa Stoddard, sinh năm 1988, hiện là Phó giám đốc Nhân sự tại Astronomer - một công ty startup trong lĩnh vực AI và quản lý dữ liệu, có trụ sở tại Boston. Cô gia nhập Astronomer vào tháng 1/2025 và đã được thăng chức lên chức Phó giám đốc đầu tháng 7/2025 do Kristin Cabot tiến cử. Trước đó, Alyssa đã từng song hành cùng Kristin tại các công ty như ObserveIT, Proofpoint và Neo4j từ năm 2019 đến 2024. Nếu đây là mưu kế được vạch ra sẵn bởi Alyssa, dân tình sẽ được chứng kiến drama “lật mặt” từ 2 người đồng nghiệp thân thiết Alyssa - Kristin.