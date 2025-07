Vụ tỷ phú công nghệ Andy Byron ngoại tình với cấp dưới "bị tóm sống" ngay tại concert Coldplay đang là chủ đề hot nhất MXH thời gian này. Từ bức thư xin lỗi, động thái của người trong cuộc, quyết định của công ty thiên văn học đều được cư dân mạng theo dõi sát sao. Với tên tuổi của những nhân vật bị “bắt quả tang” ngoại tình tại concert Coldplay, hình ảnh này đã nhanh chóng trở thành “meme” toàn cầu.

Hình ảnh khiến Andy Byron bẽ bàng

Trong trận đấu mới đây của đội bóng chày Philadelphia Phillies, linh vật Phillie Phanatic đã bất ngờ diễn lại tình huống đang gây bão toàn thế giới. Khi máy quay lia đến một cặp khán giả, linh vật này liền đưa ra tấm bảng mô phỏng đoạn video "kiss cam" huyền thoại tại concert Coldplay. Khoảnh khắc nhanh chóng viral khắp mạng xã hội. Mỉa mai hơn cả, có cặp đôi hôn nhau trong kiss cam còn dơ bảng “Đây là vợ tôi”, khiến cặp đôi ngoại tình càng bị chế giễu.

Khoảnh khắc ngoại tình của tỷ phú công nghệ bị chế giễu tại trận đấu của đội bóng chày Philadelphia Phillies

Hai linh vật của trận đấu "cosplay" cặp đôi ngoại tình

Một cặp đôi hôn nhau còn tuyên bố chủ quyền trên sóng

Chưa dừng lại ở đó, hai MC chương trình thể thao nổi tiếng SportCenter (ESPN) cũng khiến dân tình cười lăn khi diễn lại pha "quay đầu hoảng hốt" y chang video gốc. Trong lúc dẫn bản tin, một MC đang trò chuyện vui vẻ thì người còn lại bất ngờ liếc sang bằng ánh mắt lạnh toát, rồi từ từ quay đầu ra phía camera, tái hiện đúng chất “tôi tiêu rồi” như vị CEO trong đoạn video đang gây bão.

Hai MC chương trình thể thao nổi tiếng SportCenter (ESPN) diễn lại pha "quay đầu hoảng hốt" y chang video gốc

Mới đây, trong concert RUN SEOKJIN ep TOUR diễn ra tại L.A, Mỹ, Jin thực hiện 1 phần challenge đoán từ với người hâm mộ. Khi đưa ra từ khoá là “Coldplay” và fan thực hiện hành động ôm, hôm, Jin “bắt bài” ngay vụ ngoại tình chấn động. Anh chàng còn nhại lại hành động ôm, cười trừ khiến fan không khỏi phấn khích. Lịch trình tour bận rộn, nhưng biến trên MXH thì hóng không trượt phát nào. Đến Army cũng phải “nể” trình hóng hớt của idol.

Jin (BTS) bắt sóng vụ concert Coldplay

Đến Jin cũng biết về trò đùa này

BLACKPINK cũng không đứng ngoài cuộc. Ngày 19/7, concert DEADLINE World Tour của BLACKPINK đã diễn ra tại Chicago (Mỹ). Lisa và Rosé khiến dân tình bất ngờ, vỡ òa hú hét không ngừng khi ôm ấp nhau xà nẹo bước ra sân khấu. Nhiều netizen hài hước cho rằng cả 2 đã tái hiện tình huống âu yếm thân mật của CEO và HR công ty Astronome. Đáng chú ý, tình huống này được Lisa và Rose thực hiện khi biểu diễn ca khúc Don't Know What to Do (tạm dịch: Không biết nên làm gì?).

Màn "bắt trend" một cách vô tình nhưng duyên dáng của Lisa và Rosé gây bão. Trên MXH, netizen hài hước bình luận 2 nữ idol này hôm nay gan quá rồi, dám công khai "cà khịa" người khác.

Tư thế của Lisa và Rosé

Gây liên tưởng đến bức ảnh nổi tiếng nhất hiện tại

Vụ việc gốc xảy ra tại concert Coldplay khiến cả thế giới xôn xao vì liên quan đến CEO của một trong những công ty thiên văn hàng đầu. Hashtag về sự việc lập tức lọt top trending toàn cầu, còn đoạn video “bắt gian” bị phát tán khắp nơi. Mỗi video thu về hàng triệu đến chục triệu view. Vụ việc còn lan sang châu Á, mạng xã hội Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam đều bàn tán rầm rộ.

Ngày 18/7, có thông tin cho rằng Coldplay thông báo concert sau sẽ có khu vực “không quay chụp”, được cho là động thái xoa dịu vụ ngoại tình. Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin tràn lan trên mạng, không có xác thực. Thực tế, Coldplay vẫn chưa lên tiếng hay có động thái trực tiếp đề cập đến vụ ngoại tình chấn động concert Boston.

Concert Coldplay có điều khoản về sử dụng hình ảnh

Trong khi đó, CEO Andy Byron thì lên tiếng chỉ trích ban nhạc huyền thoại vì vô tình làm lộ hình ảnh, khiến ông và người tình rơi vào cảnh bẽ bàng. Tuy nhiên, cần làm rõ rằng, khi tham dự concert, khán giả đã đồng thuận với việc hình ảnh của mình có khả năng được sử dụng. Điều khoản quay chụp, sử dụng hình ảnh cũng được lưu ý rõ ràng trong điều kiện mua vé concert Coldplay. Việc chỉ trích Coldplay trong trường hợp của Andy Byron là không thoả đáng.