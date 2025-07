Tối 19/7, tập 8 Em Xinh Say Hi đã chính thức phát sóng, khép lại Live Stage 3 nhiều màu sắc và cảm xúc. Tại đây, team Not My Fault đã giành chiến thắng trong trận đối kháng với team Quả Chín Quá, giúp Liên Quân dẫn đầu với tỷ số 2-1. Sau 3 vòng dance battle, MaiQuinn đạt vị trí cao nhất, giúp Liên Quân có số điểm tổng cao hơn.

Đến cuối, 4 cái tên tiếp theo bị loại lần lượt là Muộii, Ánh Sáng AZA, Han Sara và Đào Tử A1J. Cư dân mạng vừa tiếc nuối, vừa bức xúc vì chương trình đang loại hết các gương mặt trẻ tiềm năng, 2 trong số đó được là all-rounder - Han Sara và Đào Tử A1J. Hơn thế nữa, sau khi tập 9 kết thúc, Muộii lại là người được nhắc đến nhiều nhất.

Muộii là cái tên để lại nhiều tiếc nuối trong tập 9

Không chỉ buồn bực vì 1 tài năng trẻ phải rời cuộc chơi mà dân tình còn xót xa khi nghe lời chia sẻ cuối cùng của cô tại sân chơi Em Xinh. Muộii bộc bạch: “Có một câu nói, em đã nói lúc lần đầu gặp anh Trấn Thành, đó là ‘ước mơ lớn nhất của em là mua nhà cho ba mẹ’. Nói thật là em không có muốn dừng ở vòng này đâu”.

Muộii chia sẻ ước mơ lớn nhất là mua cho ba mẹ 1 căn nhà

Dù gia đình không khá giả nhưng năm 12 tuổi, bố mẹ nữ ca sĩ gen Z vẫn chọn những người thầy tốt nhất, gom từng đồng lẻ từ xe bán cơm gà để đóng tiền cho cô học hát, học đàn. Tham gia Em Xinh, nhận được sự ủng hộ to lớn từ khán giả, Muộii không giấu nổi cảm xúc và bộc bạch: “Từ nhỏ giờ nguyên gia đình có mỗi xe cơm gà nuôi cả nhà thôi, sau này lớn hơn có anh hai với Muộii đi làm cũng phụ mẹ được chút nhưng mà cơm gà thì bán chậm”.

“Ba hồi xưa cũng đi chạy xe công nghệ mà sau này bị bệnh tim nên cũng không chạy nữa, chỉ ở nhà phụ quán cơm cùng mẹ thui. Mà kiểu, đó giờ ba mẹ làm lụng nhiều mà không có khá lên được, nên gia đình tui vẫn đang ở nhà thuê mà”, Muộii bật mí thêm.

Cô không ngần ngại chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn vì quán cơm gà đón nhiều khách hơn

Ngay trong tập đầu tiên của Em Xinh Say Hi, khi được MC Trấn Thành hỏi về ước mơ khi đến với chương trình, trong khi nhiều thí sinh mong được nổi tiếng, tạo hit... Muộii nhẹ nhàng nói rằng mình “muốn xây một căn nhà cho ba mẹ”. Cô nghẹn lời cho biết sợ cảm giác bản thân thành công thì không còn ba mẹ chứng kiến.

Rất nhiều fan đã gửi lời động viên tới nữ ca sĩ, tin rằng với tài năng ca hát, đam mê sự nghiệp cùng tâm hôn vui vẻ, vô tư như này, Muộii chắc chắn sẽ toả sáng, và phải thật thành công.

Muộii tên thật là Hồ Võ Thanh Thảo sinh năm 2002 tại TP.HCM. Bước chân vào Em Xinh, Muộii là 1 cái tên mới toanh đối với đa số khán giả, vì thế, cô nàng sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để tạo dấu ấn riêng giữa 1 rừng 30 bông hoa. Muộii chinh phục khán giả bằng chính sự chân thật, gần gũi trong cách sống và làm nghề. Cô nàng biết tạo bầu không khí vui vẻ, khiến Em Xinh nào cũng phải cười bò mỗi khi phát ngôn.

Muộii chinh phục khán giả bằng chính sự chân thật, gần gũi trong cách sống và làm nghề

Muộii sở hữu âm sắc ấm đẹp, có nền tảng kỹ thuật thanh nhạc tốt, được nhận xét là top đầu chương trình. Cô còn biết sáng tác thành thạo nhiều loại nhạc cụ, đặc biệt là guitar - món bảo bối đã gắn liền với hình tượng của cô. Phong cách hát nội lực, dễ chịu cùng âm thanh guitar mộc mạc khiến không ít người liên tưởng đến Taylor Swift.

Cô còn biết sáng tác thành thạo nhiều loại nhạc cụ, đặc biệt là guitar - món bảo bối đã gắn liền với hình tượng của cô

Sở hữu ngoại hình xinh xắn, ưa nhìn cùng lợi thế chiều cao 1m76 - đến mức Trấn Thành phải thốt lên là “cao hỗn” - Muộii dễ dàng khiến bản thân trở nên nổi bật, thu hút sự chú ý không nhỏ từ những tập đầu lên sóng.

Trước khi trở thành "tân binh" tại Em Xinh Say Hi, Muộii đã góp mặt tại các cuộc thi âm nhạc như The Voice Kids hay trở thành Top 5 Vietnam Idol năm 2023. Cô nàng từng là thủ khoa đầu vào của Nhạc viện TP.HCM, nói tiếng Anh như gió.

Nữ ca sĩ trẻ sở hữu ngoại hình xinh xắn, ưa nhìn cùng lợi thế chiều cao 1m76

Một trong những dấu ấn đầu tiên trong vai trò nhạc sĩ của Muội chính là ca khúc Chuyện Đôi Ta - bài hát do cô tự sáng tác và kết hợp cùng Emcee L (thành viên DaLab - một rapper và producer nổi bật của làng nhạc indie Việt). Ra mắt vào năm 2021, Chuyện Đôi Ta gây sốt ngay từ thời điểm phát hành nhờ giai điệu nhẹ nhàng, bắt tai cùng ca từ gần gũi, khắc họa một câu chuyện tình yêu day dứt và chân thực. Giọng hát cảm xúc của Muội kết hợp với phần rap trầm lắng, đầy chất tự sự của Emcee L tạo nên một bản song ca trọn vẹn, chạm đến trái tim người nghe.